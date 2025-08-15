觀眾被包圍 「黑手」在指揮 黑盒音樂會 顛覆視聽奏慣例

《黑盒音樂》（Black Box Music）是丹麥作曲家西蒙．斯提恩－安德森（Simon Steen-Andersen）在2012年首演的作品。而作曲家兼香港創樂團節目總監盧定彰和《黑盒音樂》的緣分，原來是始於2012年英國的一個音樂節，「那年是我第一年去英國讀作曲，（看完《黑盒音樂》）我是很開眼界的，因為當代作曲或當代音樂很多時給人的感覺很嚴肅，或難以明白，甚至是難入耳，不知道如何欣賞，但是這個演出很平易近人、有很多幽默感，我當時立刻覺得任何觀眾看到這個演出都會很享受，不一定是音樂愛好者」，盧定彰說沒想到10多年後有機會把《黑盒音樂》帶來香港。

樂手在觀眾左右後方 前面熒幕投影黑盒

2025/26香港創樂團新樂季「樂／樂」期待發掘更多玩味音樂，以《黑盒音樂》作為開季節目看來最合適不過。盧定彰說屆時由14名創樂團團員組成一個小型管弦樂團，有弦樂、銅管樂、敲擊樂、豎琴等樂手。有趣的是，樂團分成了3個部分，分別置於觀眾的左、右和後方，好像環迴立體聲般包圍觀眾。而觀眾前方是一個大熒幕，投影黑盒裏發生的事，換言之觀眾將會坐在表演場地的中央。上文多次提及，甚至是節目名稱一部分的「黑盒」，到底擔當怎樣的角色？「黑盒其實類似一個舊式電視機的大小，可以想像（裏面）是一個皮影戲或木偶戲。」盧定彰說。

探討「音樂-視覺」「指揮-樂團」關係

指揮羅伯托．馬克達（Roberto Maqueda）會將他的雙手放進黑盒，黑盒裏的情况會即時投影出來。盧定彰說：「Roberto會做很多不同的動作，一方面是指揮樂團……但偶爾又會有日常生活見到的動作，譬如是V字手勢。去到演出的某部分，你會開始有點懷疑，究竟是他在指揮樂團，還是樂團在帶領他呢？開始有一個所謂聽覺和視覺的落差。」盧定彰舉例，指揮指向右邊的樂團，樂團正常應發出聲音，但反而是沒有指的那邊發出聲音，「所以整個作品一方面探討音樂和視覺的關係，同時也是探討指揮和樂團的關係……指揮以往和樂團的關係好像很單向，就是指揮決定所有東西，他做出一些手勢，然後樂手跟隨。而這個作品有趣的地方，正正是能看到在這些關係裏有不同的角力」。

Roberto同時還擔任敲擊樂手，但他的演奏會在黑盒內完成，以音叉、摩打、指揮棒、氣球等道具與樂團共奏。Simon接受文字訪問時，說：「Roberto是第二代《黑盒音樂》獨奏家，他演繹這個作品時帶有豐富的個人特色，他在演出中表現出力量與意志，而且專注力十足。」

Simon亦談及《黑盒音樂》創作原因，他說：「當看着指揮家演出時站在樂隊前，我覺得這種聽覺和視覺的雙重體驗很有趣，因為我看到的畫面明顯在某程度上影響着我的聆聽方式，我欣賞的其中一部分就是指揮家手勢和樂團演奏之間的關係。」以此為緣起，他創作出《黑盒音樂》，希望「把慣有的做法反過來，將觀眾『置身於』樂團中，換言之從樂手的視角觀看指揮的手勢」。為了還原這個設定，盧定彰找到自由空間大盒，能放置各大型樂器、座位可隨意搬動，又有大熒幕。他回想當時在英國看《黑盒音樂》時，場地是個大貨倉，「不是一個典型的表演場地，我覺得這也是當代音樂經常觸及的，除了一般表演場地外，我們有沒有可能用其他空間去建構一個演出呢？Simon還要求演奏時，燈光要完全熄滅，真的好像你進戲院看電影，同時有一個現場樂團圍着你」。

本地樂曲+視覺設計 《回響》打頭陣

Simon說《黑盒音樂》會放大指揮的手勢，並嘗試把指揮的手用黑盒「隔離」，這個設置連繫到他一直希望在作品中探討的：從不同的視角探索熟悉的情境、事物或現象，「將我們熟悉的事物顛覆過來」。盧定彰認為《黑盒音樂》絕對是Art Tech（藝術科技），「它不是追求一些當今很新的科技，其實它用的科技很簡單，只是用一個鏡頭實時拍攝黑盒……所以我覺得Simon很聰明，他用簡單概念都可以做得很有趣」。

在《黑盒音樂》演出前，還有盧定彰帶來的新作《回響》。盧定彰說，作品的英文名Antiphon是一個傳統的音樂形式，最早期是在崇拜出現，主領會讀經文或唱詩，會眾回應，類似一些call and response（呼叫與回應）的音樂。3組樂手在各自的位置，以不同的速度演奏同一旋律，當音樂在觀眾的左、右、後方一同出現時，便會造成盧定彰形容像crossfading（交叉淡化）的效果。奏起《回響》的同時，觀眾前面的熒幕會出現由香港視覺設計師余穎欣設計的動態圖像。盧定彰說，14個樂手對應熒幕上出現的14個圖像，「它們未必是一隻很完整的公仔……圖像會隨着樂器演奏而產生變化，可能是顏色、形狀、位置等的變化」。他說，這也正是回應《黑盒音樂》，影像和音樂出現錯置，留有玩味。

黑盒音樂

日期：8月16日

時間：晚上8:00

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：200元

詳情：bit.ly/4lrZ0BF

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

