【奧斯陸】「僅僅合法內容」的遺毒

今時今日我們都似是活在《1984》之中，big brother無時無刻監測我們。誠然，「安定社會」與「監控國家」（surveillance state）只有一線之差，亦不是非黑即白。像兒童在網絡接收成人內容這問題便是十分棘手，無疑是需要政府插手的地方。

英國最近正式生效的《網絡安全法》（Online Safety Act）便是為了保護兒童安全：現在瀏覽任何可能有成人內容的網站，你都要認證你的年齡。法例生效後，英國的VPN使用率突然激增，不少人分享可以略過這程序的方法，因此惹來不少人批評這程序多此一舉，漏洞太多，達不到真正效用。

法例或者可以解決18禁的成人內容，但事實是，更多的網上內容是在灰色地帶，都在踩界，它們就更難被過濾，往往能夠直接，甚至是刻意針對未成年用戶。這種內容現在被形容為「僅僅合法」（barely legal），英國電視台Channel 4早前播映的紀錄片1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story便令政府與大眾關注這類內容，引起大量討論。

紀錄片是有關26歲的網絡色情女星Bonnie Blue。因為朝九晚五的正職太悶，她開始在成人平台打滾，收入不錯，於是決定放棄辦公室正職，正式成為網絡色情女星。要突圍，她知道她需要走偏門，所以她不與其他專業色情演員合作，只與非從事色情影片工作的陌生人拍片。她走到澳洲，在大學校園邀請剛成年的大學生與她發生性行為，一切免費，唯一條件是他們要同意被攝影。此舉令她一炮而紅，迫使澳洲政府取消她的旅遊簽證，不准她再入境。

專選剛成年的男生不是她唯一受爭議的地方，她在社交網絡的言論及內容才是真正的問題所在。深明marketing的她明白rage bait（憤怒誘餌）內容最能吸引眼球。愈激的言論，愈多人會注意她，她就賺更多錢。所以她積極在社交網絡回應批評她的人，刻意挑釁引起公憤。她說男人在牀上對她做什麼都得，強調自己是把「自己的身體貢獻給男生」；若然已婚男性出軌或與她性交，問題不是在男人身上，而是女人不能滿足男士的性需要。

紀錄片的核心問題是：她究竟是在矮化女性、將女生貶為只是滿足男士性需要的性工具、在宣揚有害的男子氣概？還是她真如她口中女性主義成功的典範：她自主自己的身體，她利用她的女性魅力來賺大錢？或者，這確實不是非黑即白，她可以是兩者皆是。結論不是最重要，我最擔心的是這世代的年輕人。Bonnie其中一句話最警世：「現在社交網絡像Instagram已充滿性工作者的宣傳內容，遲早，這些平台都會是色情平台。」

文：陳Damon（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

[開眼 大都會文藝誌]