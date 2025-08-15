【香港】在真實與虛構之間，我們歌唱

在《月明星稀》的首演結束後，其中一個最大的爭議點就在於作品是否能夠反映離散港人的處境，再延伸出留港的人是否能夠書寫離港的人之討論，相關文章也曾於《明報》「星期日生活」刊載。今年的版本，導演由梁菲倚和盧宜敬，改為陳炳釗和盧宜敬，感覺「導演陳炳釗」在梳理「編劇陳炳釗」的劇本後，得出《月明星稀》此作品的核心並不是移民，而是香港人如何面對社會運動後，日益「分道揚鑣」卻又無論如何「藕斷絲連」的共同體。

有人離開，有人留下，但那只是一個決定，重要的其實是各個角色的心境，而那也是戲劇珍貴之處，從劇本到舞台，觀眾可以體會演員的演繹。筆者會記得：太初以赤子之心出走，探索世界之大又受挫於現實的殘酷；何滅呈現了知識分子從自負到無力，與年輕人之間既恨且愛、害怕又擔心的關係；麗兒和阿明的部分關於如何帶着陰影在外地生活，麗兒想要克服情緒病，她修讀藝術，嘗試建立家庭，想像美好的未來，阿明則是逃避過去，投入在工作之中，對世事冷漠但還是會被回憶突襲；李四妹不懂英語但為兒子及新抱移民，她那份善良和愛，又讓她跟隨心之所向回港生活；阿慎簡單的快樂，阿終因新生命而來的焦慮與掙扎，阿遠離開又回來香港的毅然，一種清澈的堅定。

此作採用多線敘事結構，與其說像某些德國劇場作品，不如說只有這個形式才容得下編劇對香港人當下生活的豐富觀察。有些作品時長一小時，體感卻有三小時，《月明星稀2.0》雖然時長三小時，我的體感只有一小時左右，只因修訂後的劇本每個段落都尖銳而精準，作為觀眾邊看邊進入一種類似「心流」的狀態，隨着編劇對於香港的感悟起起伏伏。有朋友說，如果記者留下的是歷史的初稿，編劇記錄的是時代的情感。好的戲劇和故事就是會讓我們放下成見，互相理解，才能從虛構看到真實：是苦難造成離散，也是苦難成就一個共同體，從太初直到永遠。

感謝《月明星稀》，這是近六年最代表香港的劇本，也會是香港戲劇史最重要的作品之一。

文：劉螢（香港編劇學生）

