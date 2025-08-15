Friday Planner：圓與線

【明報專訊】各大專院校藝術相關學系的畢業展之外，城市裏的獨立藝術空間也成為Gen Z創作者嶄露頭角的舞台。深水埗大南街的Parallel Space正展出年輕藝術家馬綺敏個展「◯◯」，展覽名稱的兩圓似在圈起眼前物事，或隱喻無限符號，呼應藝術家以此記號為媒介、串連與撿拾生活中各種人為痕迹。她的實驗性繪畫以屬於新世代的藝術語彙和思維方式，敏銳捕捉對日常與環境的思考與細膩觸感。展期只剩3天，不妨走入「文青街」一探究竟。
若想體驗情感與自然的對話，灣仔的馬凌畫廊仍在「編織」充滿生命力的夏日印象。劉茵的個展「夏」延續藝術家兩年前「春」展覽中拓展的自然意象，將池塘水面漂浮的花與果、少女漫畫式的可愛面孔、夜色中思索的桃樹和翻湧巨浪一一呈現於觀者眼前。畫面裏充滿日式漫畫筆觸的眼睛，勾起記者童年暑假於電視機前觀看《美少女戰士》的記憶。
說到漫畫，亦有大師級作品昨日於本港登場。如果你熱愛線條與想像力的碰撞，「動漫藝術節2025」壓軸節目——「金政基：無盡線條之旅」不容錯過。這位享譽國際的韓國漫畫家、插畫家，以即席繪製巨幅圖像聞名。是次於香港藝術中心包氏畫廊舉辦的回顧展精選200多件作品，呈現其藝術創作宇宙。無論是細膩群像的再現，還是現場即興繪畫的震撼，金政基對線條世界的無窮掌控力都令人驚歎。展覽中的速寫、插畫及現場繪圖紀錄，帶領觀眾一窺這位「線條魔術師」的創作秘密。
此外，第三屆東盟電影節帶來東盟十國及另外4個「一帶一路」國家的24部精選電影作品，於香港多個場地免費放映，觀眾還有機會參加來自東盟參展電影製作團隊的映後座談。昨截稿前仍可登記領票的電影已不多，讀者可瀏覽官方網頁（bit.ly/4oC5el8）查看詳情。
