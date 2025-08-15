聲影間紙張上 「情感遷徙」各自表述

藝術家發現，交友應用程式、電子商貿看似拉近距離的同時，會否也令虛擬平台的對答取代實體交流，「連客戶服務都不用真人，會唔會連情感都變成了數碼的情感？」KY指數碼平台提供情感遷徙場域的背後，是看準人情感上的需要，繼而放大或再模塑人的情感需求，把情感變成可交易的資本。在高度資本化的香港，這種「情感」又顯得更脆弱與善變，可能與孤獨相關，也可能是由數年前以消費表達政治立場，到如今不少人到中國內地消費或為此掙扎，消費與情感關係的內涵不斷更迭——數碼平台、物流基建、情感經濟似在不停模塑當代孤獨與渴望的形態。

黃嘉瀛邀9藝術家探討孤獨

走入展場，卻不多見直接「貼題」回應上述情感經濟之作，更多是在情感遷移與孤獨的脈絡下作出隱伏的回應。如曾以交友應用程式為靈感創作的廖家明，這次的三頻道有聲錄像《陸上行舟》，則將在舊碼頭保持身體平衡的行為表演與水上人歌謠並置，探討城市發展和集體遷移下，族群記憶與身分情感如何流傳。吳暐君的裝置作品《Unpacking》展示一系列俄羅斯娃娃般的信封，一封包裹着另一封，全是收到後再次寄給自己的信件，當原本的信息隨着一次次的寄送反覆封存，作品以信件、郵票探問，縱然有傳遞的基建，情感的送達又是否必然。除卻最外層信封自她現時身處的巴塞隆拿寄回香港，其他都在她未獲批簽證到外地留學而「滯留香港」時寄出，記錄了另類的生活遷移軌迹，KY則指其背後指向更龐大的資本架構——當地郵差有否罷工、政府運作有否癱瘓，情感與現實種種架構交互梭織影響。

這種回應的策略，或與展覽前1個月的駐留期經驗有關。灣仔歌德學院、佐敦逸東酒店，以及藝術家鄧國騫將錦田祖屋改造的共享空間「一九八三」，3個空間橫跨港九新界，駐留期間討論由虛擬平台再次回到着地的身體經驗，探索孤獨如何轉譯，或情感如何流傳與記取。譬如駐留「一九八三」的藝術家林珊便以播放着冰箱白噪音的作品《眼瞓……》，從鄉村駐留經驗反過來思考都市生活，原來家居噪音也可是無形陪伴，形塑人對家的情感與認知。而歐健韋作品《A reminder》則以熱成像鏡頭記錄人身體活動的殘影，將身體熱化為曾經存在的信號，以短暫的痕迹將孤獨與共處一一具象呈現。

藝術家們各有關注，KY指展覽入口的「協作快遞櫃」為展覽定錨，讓他們呈現「一起存在但又不互相干涉的狀態」，也和觀眾相遇——藝術家寄存的物品隨時間或將改變，如藝術家林國鑫以memo（便條紙）收集不同父母輩的遷移故事，勞麗麗寄放了部分作品，讓展覽隨着與觀者的交流變化。一如取快遞「買嘢成個過程完全連郵差都唔會見到，直至攞貨先可能見到隔籬格嘅收件者，憑大小、重量、盒，估對方攞咩」，在高度連結卻斷裂的城市景觀中，邀請觀者在取件與歸還之間相遇，也重新考慮如何讓情感安置。

「派送途中：香港情感遷徙」

日期：即日至9月11日

時間：上午10:00至晚上7:00（周一至五）

上午9:30至晚上6:30（周六）

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心14樓香港歌德學院

詳情：bit.ly/4lwy2IZ

註：展覽為中東亞地區 歌德學院「寂境：孤獨與自由」項目之一

文：鍾卓言

[開眼 藝述速遞]