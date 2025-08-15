明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

Di-Dar推漫畫、人偶 拓舞台劇IP生態新思路

【明報專訊】瘋狂音樂喜劇Di-Dar成為今屆「香港舞台劇獎」大贏家後，今個周末起將載譽回歸，主角陣容換入黃秋生、梁業（肥仔＠ERROR），更推出漫畫及Di-Dar BB限量版公仔等全新紀念品。為舞台劇出版漫畫，風車草劇團不是第一個做，但論銷量及協同效應，可能是近年的表表者。這是否香港戲劇界IP發展的轉型預兆？記者相約Di-Dar漫畫主筆ArYU、出版人肥佬，以及風車草二子梁祖堯、湯駿業一起談談。

IP（intellectual property，知識產權）善加發展，帶來可觀經濟效益的例子很多。例如Chiikawa這個IP，其衍生的動畫、周邊產品、主題樂園，在日本以至亞洲各地都獲得巨大收益。香港漫畫改編成舞台劇從不是新鮮事，但反過來為香港舞台劇出漫畫，會否為香港舞台劇或香港漫畫產業注入新動力？

漫畫較劇本集、小說更能呈現音樂瘋狂

風車草劇團的梁祖堯（阿祖）、湯駿業（Ah Dee）坦言，出版漫畫只想與海外觀眾分享Di-Dar這個作品的歡樂。Ah Dee說：「因為Di-Dar製作成本很高，難以到海外巡演，而我們又不認同streaming，透過屏幕收看無法和現場睇演出媲美。」阿祖續說：「我們有些劇目出過劇本集，例如ANA。可是Di-Dar出劇本集或小說根本呈現不到音樂上的瘋狂，Ah Dee就想到不如出漫畫。」

有了這想法後，有朋友建議他們找獨立漫畫出版商格子。他們相約格子出版人肥佬詳談，結果一拍即合。而因何一拍即合？阿祖笑說：「到現在他們也沒有說明，為什麼覺得我們的建議可行。」

「我們從來不拒絕出版漫畫。」人稱肥佬的Keith，講話帶點冷面笑匠的語氣，他續說：「舞台劇漫畫化，進念．二十面體很多年前已在做，現在仍會將舞台劇和漫畫連繫推出，但像Di-Dar般娛樂豐富，真的很少。」

港漫新出路：文創空間

格子旗下有10多名香港漫畫家，出版Man僧、文地、草日的作品。在行內打滾多年的肥佬，聽了梁祖堯二人的漫畫概念，推薦了旗下幾名漫畫家，最終敲定由ArYU（張渝婷）當主筆。她自小喜歡漫畫，畢業後從事設計工作一段日子，後來決定尋回志向，於2020年全職投入漫畫及插畫創作。她憑《初夏丘晨》獲2024年「港漫動力」特別嘉許獎，畫風利落，擅長捕捉角色感受，用色詩意而溫暖。

ArYU憶述：「剛開始時沒有人識我，都是靠接freelance，在網上post自己的作品，漸漸令更多人知道我，接到多些工作，慢慢建立起來。我現在除全職畫漫畫，亦會做其他插畫工作。」肥佬則補充，「一年不會有太多漫畫project，其餘時間會為artist接一些廣告，或動畫、電影宣傳等項目」，現在的漫畫家工作面向很廣泛。

肥佬觀察當下香港漫畫的生態，「如果單純講漫畫，現在香港漫畫跟以前薄裝書在書報攤發售的年代，其實有些分別。尤其最近2、3年多了一些年輕artist，無論自資出版、公司出版，甚至政府資助都好，氣氛是蓬勃了，讓更多人追尋這個漫畫夢」。的確，現在港漫主要售賣點已不再是報攤，而是網店、書店或文創空間。肥佬物色漫畫家的途徑之一便是行文創展，「我會行不同類型的文創展，發現有潛質的artist，第一件事是埋去幫襯。認識之後，會邀請他們參與我們公司主辦的活動，時機合適便找他們出漫畫」。

4個月完成230頁漫畫

由正式拍板計起，ArYU只有4個月去完成這部預計160多頁的漫畫，時間非常緊迫，可幸有格子團隊支援，將Di-Dar原裝劇本轉為適合漫畫使用的文本，故事中「破地獄」等傳統喪禮儀式亦有專人蒐集資料。改編與原創漫畫最大不同在於，故事和劇情不是由漫畫家決定，ArYU說Di-Dar漫畫的氛圍和她的原創作品很不同：「我平時畫的東西比較moody，這部漫畫比較活潑和剛陽。」她和劇團建立了共識：「漫畫人物是基於角色造型，而不是按每個演員的樣子去畫。他們給我很大的空間和彈性。」

預計百多頁的漫畫，由於人物眾多、情節複雜，最後以230多頁完成。Ah Dee說收到完整漫畫稿之時正在澳門，就在街上一口氣看完，「好精彩，我打message叫阿祖快點看。真的很興奮，我們看漫畫長大，沒有想過可以擁有自己作品的漫畫」。阿祖很喜歡漫畫版呈現的破地獄場面，「這是舞台上做不到的效果，這頁勁有動感，而阿成的鬼魂一直在上面控制着我們。超正！幻想阿成的鬼魂飛出來令我們做到破地獄」。

ArYU則分享：「呈現阿成的角色有一定難度，我有拿捏過，一開始不要把他畫得太像真，用線條處理讓他看來有點猙獰。」邵美君演的老師在漫畫世界中變得身材超惹火，阿祖笑說：「有公司同事看完造型表示不夠吸引，認為身材要再加強。」ArYU便把她修訂至現在的造型。校長的造型她也修改過，但她認為全書最難畫是龍師傅，「因為他很剛陽。我畫畫時會不自覺地嘴角上揚，因應他們的樣子去畫那個情緒。你會見到有塊鏡照着我，我無端端做了一些很奇怪的表情」。

紮實故事是建IP生態圈關鍵

Di-Dar漫畫的網上預售成績理想，是否代表舞台劇IP有發展成產業經濟的可能？或者直白點問：舞台劇IP有無得做？肥佬認為：「流行文化劇場相對有優勢，但最終要看每個劇本的潛力。例如有一套劇很多人入場看，但個故事很短，就很難發展太多周邊。」

做IP看似容易，卻有人損手離場。肥佬直言：「好多人都講做IP，其實大部分做的人都忽略了，IP最重要是背後的故事。做IP並不是畫一堆很好看的角色，然後出產一堆products推到市場。也不是說不行，只不過花很多錢。反過來從另一角度出發，如果一個故事好solid，有很多不同賣點，吸引不同類別的觀眾，相對容易發展成一個完整的IP生態圈。」

他認為Di-Dar有條件建立完整的IP生態圈，「鍾意神怪的題材可以睇，鍾意1990年代音樂的又會有興趣，或者你想睇感情戲亦都有。Di-Dar能夠吸引到不同喜好的人，然後他們才會圍繞這個IP，去follow他們」。如果要發展Di-Dar的IP產業，肥佬認為機會是相對地多，原因之一是有足夠的人物角色，「較實在的做法是先做周邊產品設計，有很多items都可以生產，無論立牌又好、鎖匙扣又好，簡單如folder都可以生產。再進一步，做figure、毛公仔都可以」。

未來或製作動畫

其實在Di-Dar漫畫化的同時，阿祖和Ah Dee還設計了一款Q版公仔，叫Di-Dar BB。它大小如掌心，橙色主調，粗眉大眼，手持桃木劍和一道符，一看便知是阿祖演的角色龍貫天。

近年，風車草的紀念品趨向多元化，積極和不同的本地品牌合作。來到Di-Dar又跨進了一大步，Ah Dee說：「我們嘗試將Di-Dar的世界卡通化，Di-Dar BB的畫稿由阿祖設計，定稿後找玩具設計師Chino幫我們製成公仔。」今回和以往的tote bag、記事簿、文件夾不同，似為舞台劇IP開一條新路。「付出的時間，以至中間牽涉的人力物力，亦和以前很不同。做這個公仔，我們要和另一隊創作人合作，我們起畫稿交給他們做一個3D圖，然後來來回回試版、揀料、出dummy，再QC（quality control），整個過程很多細節要處理。」Di-Dar BB與漫畫的預售剛結束，今周起會在演出現場每日限量發售（各$298）。Ah Dee說，如果時間及資源許可，未來會為Di-Dar BB製作動畫。

「動畫可以像Chiikawa，由很多很短的集數，構成長篇。」肥佬續說：「再延伸出去，Di-Dar還可以做廣播劇，因為人物夠多。漫畫亦有很大延伸空間，因為這個故事未講完，還有很多支線可以在之前之後發展出去。瘋狂地想，阿成再去找其他人組一隊唱跳組合都可行。還有，阿成死後至遇到妙妙那麼多年，他在學校遇過什麼？」

阿祖接話：「遇上其他幽靈！或者，他在下面的世界簽了個經理人，出一個靈界外傳。」阿祖身為Di-Dar的聯合編劇，已有大量前傳外傳的構想。正如肥佬之前所說，做IP最緊要是背後的故事。《大狀王》會否是另一個有潛力的舞台劇IP？

風車草黑心喜劇Di-Dar‧Comeback

日期：8月15至31日

時間：下午3:00、晚上8:00

地點：葵青劇院演藝廳

門票：$380至$680

詳情：www.wmgtheatre.com

文：Ida

編輯：梁曉菲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼 文化力場

上 / 下一篇新聞