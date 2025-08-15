Di-Dar推漫畫、人偶 拓舞台劇IP生態新思路

IP（intellectual property，知識產權）善加發展，帶來可觀經濟效益的例子很多。例如Chiikawa這個IP，其衍生的動畫、周邊產品、主題樂園，在日本以至亞洲各地都獲得巨大收益。香港漫畫改編成舞台劇從不是新鮮事，但反過來為香港舞台劇出漫畫，會否為香港舞台劇或香港漫畫產業注入新動力？

漫畫較劇本集、小說更能呈現音樂瘋狂

風車草劇團的梁祖堯（阿祖）、湯駿業（Ah Dee）坦言，出版漫畫只想與海外觀眾分享Di-Dar這個作品的歡樂。Ah Dee說：「因為Di-Dar製作成本很高，難以到海外巡演，而我們又不認同streaming，透過屏幕收看無法和現場睇演出媲美。」阿祖續說：「我們有些劇目出過劇本集，例如ANA。可是Di-Dar出劇本集或小說根本呈現不到音樂上的瘋狂，Ah Dee就想到不如出漫畫。」

有了這想法後，有朋友建議他們找獨立漫畫出版商格子。他們相約格子出版人肥佬詳談，結果一拍即合。而因何一拍即合？阿祖笑說：「到現在他們也沒有說明，為什麼覺得我們的建議可行。」

「我們從來不拒絕出版漫畫。」人稱肥佬的Keith，講話帶點冷面笑匠的語氣，他續說：「舞台劇漫畫化，進念．二十面體很多年前已在做，現在仍會將舞台劇和漫畫連繫推出，但像Di-Dar般娛樂豐富，真的很少。」

港漫新出路：文創空間

格子旗下有10多名香港漫畫家，出版Man僧、文地、草日的作品。在行內打滾多年的肥佬，聽了梁祖堯二人的漫畫概念，推薦了旗下幾名漫畫家，最終敲定由ArYU（張渝婷）當主筆。她自小喜歡漫畫，畢業後從事設計工作一段日子，後來決定尋回志向，於2020年全職投入漫畫及插畫創作。她憑《初夏丘晨》獲2024年「港漫動力」特別嘉許獎，畫風利落，擅長捕捉角色感受，用色詩意而溫暖。

ArYU憶述：「剛開始時沒有人識我，都是靠接freelance，在網上post自己的作品，漸漸令更多人知道我，接到多些工作，慢慢建立起來。我現在除全職畫漫畫，亦會做其他插畫工作。」肥佬則補充，「一年不會有太多漫畫project，其餘時間會為artist接一些廣告，或動畫、電影宣傳等項目」，現在的漫畫家工作面向很廣泛。

肥佬觀察當下香港漫畫的生態，「如果單純講漫畫，現在香港漫畫跟以前薄裝書在書報攤發售的年代，其實有些分別。尤其最近2、3年多了一些年輕artist，無論自資出版、公司出版，甚至政府資助都好，氣氛是蓬勃了，讓更多人追尋這個漫畫夢」。的確，現在港漫主要售賣點已不再是報攤，而是網店、書店或文創空間。肥佬物色漫畫家的途徑之一便是行文創展，「我會行不同類型的文創展，發現有潛質的artist，第一件事是埋去幫襯。認識之後，會邀請他們參與我們公司主辦的活動，時機合適便找他們出漫畫」。

4個月完成230頁漫畫

由正式拍板計起，ArYU只有4個月去完成這部預計160多頁的漫畫，時間非常緊迫，可幸有格子團隊支援，將Di-Dar原裝劇本轉為適合漫畫使用的文本，故事中「破地獄」等傳統喪禮儀式亦有專人蒐集資料。改編與原創漫畫最大不同在於，故事和劇情不是由漫畫家決定，ArYU說Di-Dar漫畫的氛圍和她的原創作品很不同：「我平時畫的東西比較moody，這部漫畫比較活潑和剛陽。」她和劇團建立了共識：「漫畫人物是基於角色造型，而不是按每個演員的樣子去畫。他們給我很大的空間和彈性。」

預計百多頁的漫畫，由於人物眾多、情節複雜，最後以230多頁完成。Ah Dee說收到完整漫畫稿之時正在澳門，就在街上一口氣看完，「好精彩，我打message叫阿祖快點看。真的很興奮，我們看漫畫長大，沒有想過可以擁有自己作品的漫畫」。阿祖很喜歡漫畫版呈現的破地獄場面，「這是舞台上做不到的效果，這頁勁有動感，而阿成的鬼魂一直在上面控制着我們。超正！幻想阿成的鬼魂飛出來令我們做到破地獄」。

ArYU則分享：「呈現阿成的角色有一定難度，我有拿捏過，一開始不要把他畫得太像真，用線條處理讓他看來有點猙獰。」邵美君演的老師在漫畫世界中變得身材超惹火，阿祖笑說：「有公司同事看完造型表示不夠吸引，認為身材要再加強。」ArYU便把她修訂至現在的造型。校長的造型她也修改過，但她認為全書最難畫是龍師傅，「因為他很剛陽。我畫畫時會不自覺地嘴角上揚，因應他們的樣子去畫那個情緒。你會見到有塊鏡照着我，我無端端做了一些很奇怪的表情」。

紮實故事是建IP生態圈關鍵

Di-Dar漫畫的網上預售成績理想，是否代表舞台劇IP有發展成產業經濟的可能？或者直白點問：舞台劇IP有無得做？肥佬認為：「流行文化劇場相對有優勢，但最終要看每個劇本的潛力。例如有一套劇很多人入場看，但個故事很短，就很難發展太多周邊。」

做IP看似容易，卻有人損手離場。肥佬直言：「好多人都講做IP，其實大部分做的人都忽略了，IP最重要是背後的故事。做IP並不是畫一堆很好看的角色，然後出產一堆products推到市場。也不是說不行，只不過花很多錢。反過來從另一角度出發，如果一個故事好solid，有很多不同賣點，吸引不同類別的觀眾，相對容易發展成一個完整的IP生態圈。」

他認為Di-Dar有條件建立完整的IP生態圈，「鍾意神怪的題材可以睇，鍾意1990年代音樂的又會有興趣，或者你想睇感情戲亦都有。Di-Dar能夠吸引到不同喜好的人，然後他們才會圍繞這個IP，去follow他們」。如果要發展Di-Dar的IP產業，肥佬認為機會是相對地多，原因之一是有足夠的人物角色，「較實在的做法是先做周邊產品設計，有很多items都可以生產，無論立牌又好、鎖匙扣又好，簡單如folder都可以生產。再進一步，做figure、毛公仔都可以」。

未來或製作動畫

其實在Di-Dar漫畫化的同時，阿祖和Ah Dee還設計了一款Q版公仔，叫Di-Dar BB。它大小如掌心，橙色主調，粗眉大眼，手持桃木劍和一道符，一看便知是阿祖演的角色龍貫天。

近年，風車草的紀念品趨向多元化，積極和不同的本地品牌合作。來到Di-Dar又跨進了一大步，Ah Dee說：「我們嘗試將Di-Dar的世界卡通化，Di-Dar BB的畫稿由阿祖設計，定稿後找玩具設計師Chino幫我們製成公仔。」今回和以往的tote bag、記事簿、文件夾不同，似為舞台劇IP開一條新路。「付出的時間，以至中間牽涉的人力物力，亦和以前很不同。做這個公仔，我們要和另一隊創作人合作，我們起畫稿交給他們做一個3D圖，然後來來回回試版、揀料、出dummy，再QC（quality control），整個過程很多細節要處理。」Di-Dar BB與漫畫的預售剛結束，今周起會在演出現場每日限量發售（各$298）。Ah Dee說，如果時間及資源許可，未來會為Di-Dar BB製作動畫。

「動畫可以像Chiikawa，由很多很短的集數，構成長篇。」肥佬續說：「再延伸出去，Di-Dar還可以做廣播劇，因為人物夠多。漫畫亦有很大延伸空間，因為這個故事未講完，還有很多支線可以在之前之後發展出去。瘋狂地想，阿成再去找其他人組一隊唱跳組合都可行。還有，阿成死後至遇到妙妙那麼多年，他在學校遇過什麼？」

阿祖接話：「遇上其他幽靈！或者，他在下面的世界簽了個經理人，出一個靈界外傳。」阿祖身為Di-Dar的聯合編劇，已有大量前傳外傳的構想。正如肥佬之前所說，做IP最緊要是背後的故事。《大狀王》會否是另一個有潛力的舞台劇IP？

