懸崖上歌唱生命——演員陳書昕的功課

欣賞音樂劇，觀眾眼中是期待，演員心中卻多了緊張。陳書昕笑言，儘管反覆排練，但初登舞台那幾場，仍會緊張到走音，「觀眾一定有聽見」。對於演員而言，出錯並不稀奇。演電視電影，講錯對白可以NG；演話劇，不小心忘詞也可以「在舞台上行吓、望吓，或者重複之前那句對白，直到你找到方法補救——觀眾仍然會發現，但至少在舞台範圍內，你可以嘗試做一些事去改善」。但音樂劇無法補救，「如果一首歌中你入錯位，沒辦法補救，只可以move on」。

「有時你需要好冷靜地去處理唱的內容，需要好多技巧；但在心裏，你同時也要思考如何將感情擺入歌中，不然就變成了只是唱歌，而不是音樂劇。」陳書昕說，音樂劇是音樂也是戲劇，平衡技巧與感情，是演員的功課。例如《大狀王》中的《懸崖》與《傾聽》，前者唱出秀秀寧死不向命運屈服的決心，後者則要訴說對兩位死者的懷念，「這些好沉重、好悲痛的情緒，怎樣才能和歌聲擺在一起？」她認為首先要處理技巧，「確保音準節拍都正確，高音也上得去」；確保音準無誤，再將情緒層層疊加，「兩者要互惠互利，而不是互相傷害、互相拖累」。

《懸崖》唱畢，秀秀卻未死，而是與方唐鏡、宋世傑共同走上追求正義之路。一路輾轉，恍如一場大夢；夢醒後，只留她一人，執筆將故事寫下。陳書昕在記憶裏寫下了去到內地巡迴演出中的兩個日子：7月13日、7月16日。「我不知道那兩場演出具體發生了什麼，但我感受到那是個分水嶺，那之後3個演員之間的連結前所未有的強」。台上人的默契，台下觀眾亦看見。陳書昕笑說，有觀眾寫下觀後感，說那兩場演出後，三人彷彿成為「命運共同體」。在她眼中，這正是音樂與戲劇的奇妙之處，「無形中，突然就會發生強烈共振」——就像那首《傾聽》，「有種刻骨銘心／往日難明白究竟／今日／等你再傾聽」。

