各式校裙到古裝 明瞭演員重量 陳書昕寒冬闖演藝 潛心儲備待攫春暉

與陳書昕的訪問，卻未約在班房或操場，而是戲曲中心——音樂劇《大狀王》一連30場公演昨日（14日）在此地拉開序幕。清代故事沒有校服，腦後馬尾束成髮髻，陳書昕這次演的是楊秀秀。世人皆說，電視、電影、舞台劇，舉目望去全是寒冬；她卻一頭闖入寒冬中，說希望就在前方，待大家一起「大步檻過」。

緣分引路 《大狀王》粉絲變女主角

成為《大狀王》演員後的幾乎每次採訪，陳書昕都會提起自己是《大狀王》的粉絲，是次也不例外。她說，從觀眾角度看，《大狀王》是齣「完成度好高、好多call back（前後呼應）」的舞台劇，「前面輕輕提過的事，都會成為後文的關鍵，令到整個故事更加完整——就像劇中講的，是場緣分」。劇中緣分，方唐鏡童年時對宋世傑見死不救，成為狀師後救下楊秀秀；宋世傑化作鬼魂找方唐鏡索命，為救陷入險境的心上人秀秀，一人一鬼和解；兩人一鬼共赴旅途追尋正義，最終恩怨分明，只留下秀秀一人將故事寫低。

劇外緣分，即將從大學畢業的陳書昕，遇上《大狀王》演員招募，「我已經講了太多次我有多愛這齣戲，自己大學畢業都要找些事做」，天時地利加人和，光速報名後，迎來4輪面試——第一輪，走入房內見到成班主創，「唱了之後他們都沒說什麼，問了兩個問題就叫我走」，「結果難以預判，我也只是抱着試一試的心態」；緣分來了擋也擋不住，第二輪面試要即場跳舞，還要試唱《大狀王》經典曲目《懸崖》——正好，是觀眾陳書昕感觸頗深的一首；「去到第三輪第四輪，已經覺得自己有啲機會」，候選女主角對戲候選男主角，「第四輪結束不久，已經收到電話：恭喜你成為新卡士楊秀秀」。

陳書昕說，收到電話那刻，像是心中一塊大石被輕輕放落地下。粉絲登上舞台，搖身一變成為女主角，去到上海、北京巡演，與逾3.5萬名觀眾見面後，陳書昕興奮之餘卻又遺憾，「成為其中一分子後，無論如何也回不去觀眾的視角」，就算是坐在台下欣賞另一卡士演出，也忍不住在心中暗想，「其他演員會怎麼做？丁丁（丁彤欣，飾演楊秀秀）這樣做，讓我做我會怎樣做？」曾聽《大狀王》編劇張飛帆說，與原卡士相比，陳書昕、梁仲恆、袁浩楊等新生代演員做的是「青春版」，陳書昕卻在青春版的楊秀秀身上看到領先於時代的自主意識，「儘管在社會中，她（楊秀秀）是下等人；但她想法前衛，知道自己想做什麼、想要什麼、希望身邊的人成為什麼」。主見之外，還有堅強與果決，「她知自己有得揀。《懸崖》那幕，她被迫嫁人，其他角色都告訴她，這個時代的女人個個都冇得揀，只可以寄人籬下、嫁給不想嫁的人——但秀秀知道自己有得揀。就算揀去死，她都不會委屈求全、逆來順受」。

抱「何謂情緒」之問啟演員路

清代的楊秀秀，同當代的陳書昕有沒有相似？陳書昕說，相似之處在於「我們都有正義感」——「我記得我幼稚園時候已經是幫人出頭的人。班中有些小朋友欺負其他人，我會對他們說你們不要這樣」。小時候的陳書昕，喜歡唱歌跳舞，卻對戲劇興趣寥寥，比起投入情感，「我更想研究技巧」。去到要選大學科目時，才察覺自己好似「感情方面好缺乏」。缺乏情感的歌舞總是差些味道，「老師說，你技巧不差，但你這個人沒什麼感情，不知道你想講什麼」。

「到底什麼是情緒？戲劇又到底是什麼？」抱着疑惑，陳書昕報了浸會大學電影學院，讀「環球螢幕演技藝術」。「其實當時我想的是玩住先。」她笑說，沒想到「玩玩下，人搭人搭人」，拍了不少MV，還「客串」了《假冒女團》、《填詞L》等電影，早前熱播的劇集《那年盛夏我們綻放如花》中，也有她一閃而過的身影。但直到去年年尾上映的《寄了一整個春天》，才令她覺得自己「真的在做演員」。她飾演名校女生何潔詠——或許叫她Rachel Ho，觀眾會更熟悉——沉迷在網上賣底褲。「一來我擔的戲分重，二來我知道這套戲真的會在戲院上映，在大銀幕上播。」陳書昕說，那刻她才覺得，「我可以同人講，我是一個演員；終於有些重量，令我感覺到這件事是什麼——做一個演員，到底要承受什麼、跨越什麼」。

「學生妹都分好多種」

要跨越的，是角色與自己之間那條朦朧卻深不見底的間隙嗎？《寄了一整個春天》上映後，陳書昕曾在社交媒體上寫下「作為你而活著的日子一點也不好過……我不可能完全成為你，即使這是一個在戲劇當中人盡皆知且能夠明白的事實，我依舊在煞科後失落又無奈了好一會兒」。她眼中的Rachel，不拘小節又自在瀟灑，或是因為被家人保護得太好因此不知世間險惡，或是知其不可而為之，「總之有人想要，她就會給」，底褲也是，其他也是。「唔可以話佢乖，但佢又唔係曳。反倒是亦正亦邪，活得超然。」陳書昕感慨，「但女仔在這個社會裏，普遍都活得很小心。怕被人討論、怕被人不喜歡、怕被人排擠」。

楊秀秀之前，觀眾記憶中的陳書昕，似乎總是那張穿著校服的臉。「學生妹都分好多種，我可以演MK妹學生、我可以演純情女高中生、可以演除底褲的學生妹，也可以演教會女生。」陳書昕笑說，雖然自己已經成為「壞學生專業戶」，飾演的總是「有邪氣嘅女仔」，但在她眼中，個個「壞學生」都有特別之處，「不需要特別去做，觀眾已經可以分辨」。例如Rachel，髮中有辮、髮尾綁絲帶，齊陰也「捲得靚靚」，置身一絲不苟的女校學生中，一眼便可以看出性格。同樣是學生，《十七年命運週期》的小青馬尾卻綁得懶散，另有一縷頭髮垂在臉龐，「顯示她不會擺太多心思在外貌上」。

上年6月，陳書昕從大學畢業。戲中的她還是學生，戲外的她已經闖入寒冬之中。回憶起初入學時，她對電影行業十分樂觀，「大約2021年的時候，其實好多戲開，也有好多戲上」。《媽媽的神奇小子》、《手捲煙》、《殺出個黃昏》、《濁水漂流》……疫情之下，戲院仍然火熱，眾多新演員由此踏入觀眾視線。等到自己入行時，「開拍嘅戲，10隻手指數得晒」。不是沒有迷惘與擔憂，為自己，也為行業中的其他人。但比起「圍埋喺度呻哎呀好慘呀」，她更想懷抱樂觀些的心態，在寒冬中默默儲備，直到機會到來時，可以跳起身抓住。學多一項技能，例如踩單車或是踩滑板，「可能無啦啦有個角色要踩滑板，呢個機會就被你捉到」；看多一本書、一齣戲，「令自己對人生、人類知多啲，了解多啲人性，了解多啲唔同導演嘅風格」，至少面對導演與其他演員時可以「有偈傾」——「可能你等待機會的時候，更好的機會也在等你；一個出頭的時刻還未來找你，可能是因為你還未成為可以捉住這個時刻的人」。寒冬之中，總可以熬過命運周期，攀上懸崖，寄出一整個春天。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 人物]