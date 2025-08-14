明報新聞網
FW25 HAUTE COUTURE SPECIAL：獨特設計語言 Demna離任前告別作 反轉高訂原意 改變時尚風潮

【明報專訊】Demna自2015年入主Balenciaga，憑一己之見改變時尚風潮，自發布2016春季第一個系列即帶來讓人震撼的設計。但天下無不散之筵席，10年過後，Demna過檔Gucci的消息已於今年3月發布，而2025秋冬季的Balenciaga第54季高級訂製系列，正是Demna最後一次為品牌以其獨特設計語言展現高級訂製服。

Demna為原本高冷優雅的Balenciaga，注入超越固有時尚想像的顛覆設計，前無古人般演繹品牌的經典剪裁Hourglass Jacket。他將羽絨服加上如晚禮服的平膊剪裁、連帽衛衣這類街頭服展示於高級時裝之上，推出如垃圾袋和薯片包裝的手提袋、封箱膠紙手環等令人哭笑不得的配飾，當然還有好幾雙大熱且極其誇張的老爹鞋。這些誇張、諷刺、比喻、借代等時尚設計「修辭手法」，你說是Demna瘋狂的創意，還是他對時尚優雅開的玩笑？事實上，這種對時尚嬉笑怒罵的設計，展示「只要穿著者不尷尬，尷尬的就是別人」，以穿衣戰勝心魔尋覓自我，令時裝愛好者不再羞於自己的選擇，或至少練就出不顧別人奇異目光的能耐。

Balenciaga的第54季高級訂製系列，是Demna在品牌10年的總結，他稱在這些年間為追求完美而竭盡所能，體現品牌創辦人Cristóbal Balenciaga對時尚的核心精神。系列與那不勒斯4間家族經營的工作坊合作開發剪裁，其中復刻了1967年的一套千鳥格套裝；9套西裝作為「均碼」訂製套裝，從一名健美運動員身上量身訂製而成，並由不同體型的模特兒演繹，以身體決定服裝形態，反轉高訂原意。模特兒亦穿上廓形對比強烈的禮服於巴黎街頭各處拍攝造型照，背景由雜貨店到豪宅門外，反映服裝的非一般時尚感。●

（圖）Dolce&Gabbana

莊嚴儀式時裝騷

Dolce&Gabbana以一連5日的盛會The Triumph of Beauty，發布了包括Alta Mode Roma 2025和Alta Sartoria Roma 2025的女裝和男裝高訂系列。活動極為盛大，因為女裝的發布場地為羅馬帝國神聖象徵的古羅馬廣場（左），設計以神話故事與古文明的莊嚴為靈感，並致敬1950年代羅馬時尚的黃金時期，做工更彰顯「意大利製造」的匠藝精神。男裝則於聖天使堡（Castel Sant'Angelo）舉行（右），場地曾作為陵墓、堡壘與教皇宮殿使用，系列設計融合華麗與質樸並存的教會風格，借鏡文藝復興與巴洛克美學，裝飾感強、華麗至極。造型看來也似神職人員禮服，令時裝騷像宗教儀式一樣。●

（圖）Chanel

鄉郊田園氣息

Gabrielle Chanel曾從英國鄉郊和蘇格蘭荒原景致中汲取靈感，而來季Chanel的高訂系列亦傳遞鄉郊田園氣息，品牌創意工作室為經典冬裝帶來新貌，外套換上亞麻色、象牙色、棕色、綠色和黑色等自然色彩，比例帶有男裝剪裁味道，上身靈活自如。麥穗作為品牌的吉祥物亦頻繁出現，雪紡荷葉邊有羽毛般的麥穗裝飾、麥穗般的婚紗領口、面紗的麥穗裝飾髮冠等，是豐饒生活的象徵。●

（圖）Giorgio Armani Privé

捕捉黑色魅惑

Giorgio Armani Privé的2025秋冬系列以「魅惑之黑」為主題，探索黑色絕非單調，而是藏着萬千色度與無限可能。設計師捕捉黑色最為優雅、深邃與魅惑的特質，再度探索剛柔並濟的美學對話。設計結合極簡精髓與線條美學，將各種廓形昇華為雋永的時尚經典，帶來一系列革新的晚禮服與燕尾服，配合雕塑感的剪裁，黑色搖曳的衣飾煥發出獨特光彩。●

（圖）Viktor&Rolf

展現「憤怒鳥」力量

來季Viktor & Rolf帶來名為Angry Birds的高訂系列，靈感並非來自手機遊戲，而是向品牌經典香水Flowerbomb致敬。這款香水以「浪漫與爆炸」為主題，象徵女性力量與自我表達，而Angry Birds系列則將這份張力轉化為視覺語言。設計師兩人將手工剪裁的假羽毛染上繽紛色彩，裝飾於帽子、袖口、衣領、裙襬中，象徵自由、情緒與轉化，再次以天馬行空的創意，重新定義高級訂製服的無限可能。●

（圖）Maison Margiela Artisanal

模糊時尚與工業

Glenn Martens首個操刀的Maison Margiela Artisanal高級訂製，不僅承襲品牌創辦人Martin Margiela的反叛精神，亦重新演繹前任創作總監John Galliano的戲劇張力。來自比利時布魯日的Glenn，將這座城市的陰鬱格調轉化為視覺語言，模特兒身穿如同剛從土堆挖出的造型：皮革外套恍如剝落壁紙，喱士面具呈菌絲狀結構，甚至找來汽車焊接師創造面具，模糊時尚與工業的界線，帶出一種不安與衝突的美，挑戰高訂一貫的光鮮華麗。●

（圖）Robert Wun

驚悚不安中感受美

來自香港的設計師Robert Wun再次以驚人的敘事能力震撼巴黎高級訂製時裝周，同名品牌的2025秋冬高訂系列Becoming不只是時裝騷，更像是一場心理劇場，探索人們透過準備服裝，投射與轉化自我，將日常穿衣儀式轉化為情感敘事，讓每件作品成為內心獨白。造型充滿雕塑感與戲劇張力，裙身從臀部單側延展，打破傳統比例；西裝與襯衫如被拎起般懸浮，硬挺如雕塑，恍如藏有無形身體。解構式開衩如拉鏈般分離，性感又獨特。哥德式元素如假手纏繞肩頭、紅色掌印潑灑裙面、水晶菌絲蔓延禮服，將驚悚轉化為詩意，讓觀者在不安中感受美的力量。最震撼的莫過於婚紗造型：米色禮服上方懸着一個迷你人偶，緊握頭紗，象徵童年夢境的守護者，也像是一種凝視與負擔。Robert Wun不僅讓模特兒成為情緒載體，也讓服裝成為可觸及的情感記憶，並為其注入靈魂，在時尚殿堂中訂立自己的藝術語言。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

