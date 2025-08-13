明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

WINE：高海拔氣候與地理孕育佳釀 「扎西德勒」藏區葡萄酒 獨特風土

【明報專訊】前陣子師弟找我吃飯，說是「藏區藏主」帶來好酒，到銅鑼灣Amis來個pairing，其實不太明白是怎樣一回事，但反正有空就應承了，豈料遇到驚喜，原來這個酒局品飲的是藏區葡萄酒莊扎西ZAXEE的作品，而且創辦人兼釀酒師全世平更親臨席間講解，令我大開眼界。

中國出產的葡萄酒，質素愈來愈好，而雲南香格里拉便是其中一個著名產區；扎西酒莊有不少葡萄園正是在香格里拉，但我不說它來自雲南，而是藏區，因為扎西還有一些葡萄園是在四川鄰近西藏的高地，而這些地區深受藏族文化影響，例如扎西酒莊的名字，就是出自著名的藏族問候語「扎西德勒」。

任何時候也「扎西德勒」

我差不多在20年前曾到西藏旅行，第一句學懂的藏語，就是扎西德勒，是一句任何時候都可以說的問候語，是跟朋友見面時的Hello、敬酒時的Cheers，甚至是道別時的Goodbye。如果將「扎西」拆出來，也可解作美好的祝願、吉祥如意的意思。全世平以此來為酒莊命名，而且在酒標上用上藏文，其實都是強調扎西酒莊深受藏區文化與地理影響。

他在甘肅出生和成長，入讀西北農業大學（現併入西北農林科技大學），在那裏學到了葡萄酒知識，但他大學畢業後最初是到了廣州銷售葡萄酒，到2015年，大學老師着他幫忙找個釀酒師到四川甘孜工作，他幾番輾轉也找不到，於是自己做起釀酒師來，之後才有創立扎西的故事。

獨特風土 超出新舊世界分類

邊聽着他的介紹，我也邊喝酒邊品嘗Amis的法式料理，老實說，假如是蒙瓶品飲，我無論如何都不會猜得中是出於哪個國家、哪個產區，既有舊世界的感覺，卻有點新世界的風味，有些酒款更超出了新舊世界的分類，十分有趣。

大抵這跟扎西產區的氣候地理等原因有關，根據全世平的說法則是「高原淨土、自然能量」。這片產區，海拔都在2000米以上，大氣層較薄，紫外光強，而且日夜溫差較大，但無霜期卻長，因此葡萄園日照充足，強烈紫外光亦令葡萄的皮較厚。土壤方面，沙石比例較高，泥土比例較少，礦物質較多，有機物較少，而重點是沒有污染。至於用水，由於降雨量低，因此要用上雪山融雪水灌溉；這些自然環境條件，孕育出扎西葡萄酒獨特的風土（Terroir）。

人手種植、挑選葡萄 低海拔品嘗更美味

他還提到扎西釀造風格的一大特點，就是「人心淨美」，我覺得很有意思。由於那裏是傳統的茶馬古道，有很悠久的歷史，亦有藏、羌、彝、納西、傈僳、回、漢等多個民族共同生活，而大家在這片原始自然地貌，都很努力保護自己的家園與生態，因此他們不會破壞土壤與水源，例如果農不會過度施肥或使用農藥，只用牛糞作肥料；又如種植工作無論是除草、抹芽、修剪、採摘，都是全人手，沒有任何機器輔助。甚至最後拿去釀酒的葡萄，都是逐粒挑選，如有表皮破損、還未熟透的，都一一剔除；平均而言，精挑細選大約1200顆葡萄，才釀造出一支酒。

喝到好酒，還要靠緣分。話說Amis的F&B經理兼侍酒師Andrew Lam到了西藏公幹，晚飯時無意中嘗到了扎西的葡萄酒，十分欣賞，然後說了一句「如果這款葡萄酒，可以帶到香港去做pairing就好了」，豈料這句話輾轉傳給了全世平，他找到Andrew，又恰巧他在七一回歸附近要到香港公幹，於是就帶了一些酒來香港，而我正好碰上了這場有緣的酒敘。

Andrew介紹扎西之餘，還分享了一則趣事，原來高海拔對嗅覺與味覺都有影響，他在西藏跟同事分享葡萄酒時，很多同事都嗅不出嘗不到他說的風味，他自己也覺得酒的風味確實薄弱了一些，然後回到低海拔的香港，同一款葡萄酒卻濃厚得多；他還說，在西藏喝扎西已很不錯，但在香港喝卻更美味。

淡淡礦物感成獨特標記

說遠了，還是談談扎西的酒。第一款品飲的是「扎西 素顏白 2750海拔 霞多麗 乾白 2024」，霞多麗即是chardonnay，扎西這一款比平時的chardonnay多了一份礦物感，已令我有眼前一亮的感覺；第二款同樣是白酒，「扎西 經幡白 2022」（我不每支都寫全寫了）同樣是chardonnay，但風格明顯不同，如果蒙瓶品飲的話，我直覺地會說這是burgundy，原來這款酒先在橡木桶發酵，再於burgundy酒桶陳釀6個月。酒標也有心思，像葡萄的圖案其實是藏文，「（見圖文）」是酒的意思。這款「經幡白」配搭輕煎帶子和辣肉腸，甜酸鹹鮮辣，不同層次相得益彰。

接着的「扎西霞多麗橘酒」非常特別，橘酒就是我們說的「橙酒」（orange wine），不是用橙去釀製，而是出於酒體呈橙色或琥珀色而得名。橙酒跟一般白酒的分別在於會「浸皮」，葡萄連皮浸數天至數月不等，扎西這一款則是先在陶罐帶皮發酵15天，再帶酒泥於陶罐陳釀18個月，因此風味特別濃厚，佐以法國羊肚菌釀蝦滑，非常精彩。不過橙酒風格較強烈，酒體較粗獷，偶爾傳來或許是來自果皮的苦澀味，並非每個人都喜歡。

之後也嘗了紅酒，扎西西拉珍藏、小扎西和大扎西；西拉就是shiraz，這一款在舊橡木桶陳年12個月，再瓶儲6個月才推出市場，酒體柔中有剛，跟澳洲那些雄渾shiraz有所不同。小扎西和大扎西都是赤霞珠，即是cabernet sauvignon，兩款的相異處是小扎西在陶缸陳釀半年以上，而大扎西則先經長時間浸皮發酵，再經12個月橡木桶陳釀和6個月瓶儲；這兩款紅酒我覺得完全可以登上國際舞台，淡淡的礦物感是其獨特標記。

如果說扎西的「缺點」，可能就是因為產量稀少，導致售價不便宜，但因為現階段仍然在找香港代理，所以沒有正式售價，現只能以建議零售價來參考，小扎西是328元人民幣，大扎西需698元人民幣，至於限量每年800支的「扎西 釀酒師手記 2020 限定簽名款」，一支售2980元人民幣。以中國葡萄酒來說，就算明知質素不俗，要購買也確實需越過心理關口，只能說，如果明白扎西每一支葡萄酒得來不易，就會了解有些東西無法純粹以金錢衡量吧。●

胡蘇：曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕香格里拉 扎西 葡萄酒 藏區 扎西德勒 Food & Beverage

上 / 下一篇新聞