副刊
Gadget

E潮

HONOR摺機新時代 僅厚8.8mm

【明報專訊】HONOR再度突破摺疊手機的輕薄紀錄。新推出的旗艦手機Magic V5，最薄版本（1TB／白色）僅厚8.8mm，重量亦輕至217g，成為全球最薄的AI摺疊手機。

矽碳電池確保全天候持久續航

儘管機身更薄，Magic V5的電池續航力卻不受影響。它配備業界首創的15%矽碳電池，電池容量高達5820mAh，結合AI智能電源管理系統，確保手機可全天候持久續航，滿足用戶一整天的使用需求。耐用度方面，機身採用自家研發的魯班緩震鉸鏈，格外堅固耐用。此外，手機亦通過IP58及IP59抗摔防水認證，進一步提升防護能力。

至於攝力，Magic V5配備 HONOR AI鷹眼攝影系統，主攝由3個鏡頭組成，包括6400萬像素潛望式長焦鏡頭、5000萬像素廣角鏡頭及5000萬像素超廣角鏡頭，具備3倍光學變焦，以及配合AI帶來最高100倍長焦，帶來媲美專業級的AI攝影體驗。

售價：$11,999

查詢：3610 8888（HONOR）

文：JJ ●

vivo摺屏5程式同播多工神器

很多手機廠商都在暑假出新手機，vivo亦推出旗艦摺疊式手機X Fold5，尤其針對商務人士而設計。手機獨家研發「原子工作台」，結合小視窗和分割屏幕，允許在大屏幕上同時開啟並運行最多5個應用程式，並可獨立控制各界面的聲效與影片，自由切換4個小視窗為大視窗，使X Fold5成為處理文書工作、商業辦公及娛樂休閒的多工神器。

X Fold5在輕薄設計與耐用之間取得平衡，其中炫灰色款重量僅217g，摺疊厚度為9.2mm，展開厚度為4.3mm；羽白色款則稍重，為226g，摺疊厚度9.7mm，展開厚度4.55mm。手機支援IP5X、IPX8、IPX9高規格防塵防水，確保日常使用可靠，即使在水中微距拍攝亦能展現穩定性能。此外，手機搭載高通驍龍8 Gen 3處理器，CPU主頻高達3.3GHz，配合16GB LPDDR5X Ultra RAM及512GB UFS4.1 ROM，提供頂級運算效能，流暢處理多任務操作。

5000萬像素蔡司鏡顯攝力

攝影方面，X Fold5再度與蔡司合作，配備摺疊式5000萬像素蔡司超級長焦鏡頭，支援3倍光學變焦及高達100倍數碼變焦，即使遠距離拍攝亦能呈現清晰細節。除了強大的後置三攝系統（50MP主攝、50MP超廣角、50MP潛望），主屏幕及副屏幕亦各配備20MP前置鏡頭 。

電池續航力方面，X Fold5配備等效6000mAh的藍海電池，支援80W有線雙芯閃充及40W無線閃充，確保全天候電量充沛。●

售價：$11,998（16＋512GB）

查詢：5704 0322（vivo）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

