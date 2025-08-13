明報新聞網
GADGET：德國百年光學專家踩過界 Leica「紅點」迷你投影機 打造型格家庭影院

【明報專訊】近年香港不少戲院結業，引證着很多戲迷的觀戲習慣已經改變，寧願留在家中看串流平台。在這個背景下，消費者對電視、投影機等家中影院設備的要求大增，就連德國光學技術品牌Leica都決定「踩過界」，推出充滿歐陸設計風格的投影機Leica Cine Play 1，集精緻設計與高畫質於一身。即使一部四四方方的影音產品，都可以成為家居擺設。

作為光學影像領域的百年品牌，今年Leica意外地推出多功能迷你投影機Leica Cine Play 1，突顯了品牌在家庭影院領域的雄心。產品不僅繼承了Leica一貫的出色畫質，更以輕巧便攜、功能多元及創新科技，讓大家享受到高質素的家庭觀影體驗。

Leica Cine Play 1的核心賣點在於其強勁的影像表現。它融合了前沿的激光投影技術，並採用創新的RGB三色激光技術，確保投影畫面亮度恰當，色彩生動，壽命更超過25,000小時。即使在較為明亮的環境中，亦能投射出高對比度的清晰影像，最高亮度達3000 ANSI流明，就算播放現場無法遮光至全黑，仍然可表現畫面細節。

新機支援4K解像度，並配備高性能Leica Summicron變焦鏡頭，該鏡頭完全依照Leica的嚴格光學標準製造，無論投影65吋至300吋之間的畫面，都能享受4K超高清成像品質。配合自家研發的圖像處理技術，透過特殊的圖像優化演算法，確保畫面色彩的自然再現、細膩的色彩漸變及出色的對比度，將真實世界的色彩與細節完美呈現於牆壁或投影幕之上。

投影65至300吋4K畫質

除了令人驚歎的視覺效果，投影機在音效方面亦不馬虎。內置的強大2×10W揚聲器，以渾厚低音和清澈音質增強了觀影的沉浸感。值得一提的是，它內置DTS Virtual:X音頻信號處理技術，為打造真正的3D立體聲系統奠定基礎，讓觀眾恍如置身於電影、音樂或遊戲世界之中。

作為一款智能迷你投影機，Leica Cine Play 1的簡易操作亦令人印象深刻。它支援Apple AirPlay、藍牙和Wi-Fi 連接，並且配備多個連接埠，包括HDMI、USB和LAN，讓用家可輕鬆地從智能手機、手提電腦、平板電腦或外置硬碟傳輸內容。此外，智能家居聯動和語音控制功能的加入，進一步令操控更方便和直接。

僅重6.7kg 室內外皆宜

Leica Cine Play 1最大的特點在於其靈活度。這款投影機只重6.7kg，便攜度高，幾乎可安裝於任何地方，毋須固定於特定位置。內置的自動校準功能省去了手動設置畫面和對焦的繁瑣步驟，即可享受完美的影像。無論是在家中客廳、臥室，抑或是戶外庭院、露營，都能隨時隨地提供高質休閒電影體驗。

投影機的設計同樣融合了創新技術與經典美學。時尚而經典的設計靈感源自包浩斯風格，並採用鋁合金和玻璃前蓋等高品質材料打造，能夠融入任何室內設計理念，成為家居空間中的藝術品。

為進一步提升用家體驗與家居美學，Leica亦推出可選配的專用落地支架。它不僅為投影機提供穩固支持，更能將其技術性能與美學潛力充分發揮。支架內置安全通電系統，電源直接通過底板供應，毋須外接電線。落地支架另一大優勢在於其靈活的放置方式，可應用於不同的播放環境。●

Leica Cine Play 1規格

投影尺寸：65至300吋

解像度：3840×2160

亮度：最高3000流明

動態對比度：最高2,000,000：1

HDR認證：Dolby Vision、HDR10+、HLG

接口：HDMI×2、USB 3.0×2、Lan、光纖輸入

其他功能：AirPlay、藍牙5.3、Android系統

尺寸：242×261×229 mm

重量：約6.7kg

售價：$23,999

查詢：2385 0118（Leica）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

