副刊
Watchout

WATCHOUT：挑戰技術與工藝極限 纖薄陀飛輪成腕表主角

【明報專訊】日常生活中，人們會就不少物品追求纖薄的設計，可能是為了減少佔用空間，令設計更具現代感和更具型格，又或是為用家帶來更好的使用觸感。在腕表界，同樣有品牌不斷追求纖薄，目的卻不止講求美觀或觸感體驗，而是挑戰技術與工藝的極限，例如Bvlgari就擁有10項最纖薄腕表的世界紀錄！

今年Bvlgari首次參與Watches and Wonders表展，特別帶來品牌在腕表史上的第10個超薄紀錄：全球最纖薄陀飛輪腕表Octo Finissimo Ultra Tourbillon。翻查紀錄，品牌的纖薄製表史是在2014年展開，當時品牌的第一款纖薄腕表為手動上鏈的Octo Tourbillon陀飛輪腕表，後來陸續推出多個纖薄表款，例如2016年的世界最薄三問報時腕表（厚度僅3.12毫米）、2017年的Octo Finissimo Automatic自動腕表 （厚度僅2.23毫米）；以及2021年史上最薄萬年曆腕表（厚度僅2.75毫米），這腕表更在當屆的日內瓦高級鐘表大賞（GPHG）上贏得金指針獎。而在2022年，Octo系列面世10周年時發表的Octo Finissimo Ultra，更以僅1.8毫米的總厚度，創下最纖薄機械表的紀錄，並在GPHG上榮獲大無畏精神獎（Prix de l'Audace）。

回到纖薄腕表起點：陀飛輪

Bvlgari 於2000年開始製作腕表，今年適逢25周年，品牌特別將目光重新放回到其第一枚纖薄腕表的功能：陀飛輪之上。2014年推出的陀飛輪腕表厚度僅1.95毫米厚度，榮登當時全球最纖薄飛行陀飛輪的寶座，而新作的着眼點自然是製作出更纖薄的陀飛輪。為了進一步削減腕表厚度，製表廠傾注所有專業知識，重新審視傳統製表的基本原理，改以二維而非三維的方式來設計腕表。為應對各種挑戰，研發團隊創造了全新的工藝和技術，並取得了8項專利，涵蓋差速顯示、整合式中層表殼與主夾板設計、雙材質表背、新型水晶玻璃安裝方式、創新發條盒結構、震盪器模組、模組化結構以及表帶等多項創新，將鏤空陀飛輪融入僅1.85毫米的超薄腕表之中，展現非凡技術。

扁平齒輪狀「表冠」

腕表通常由機芯與容納機芯的表殼共同組成，在新表中，表圈、中層表殼與表耳採用微珠噴砂鈦金屬製作，主夾板則以碳化鎢構造。以精鋼製成的兩個齒輪形狀的扁平「表冠」各自從表殼側面微微突出，並飾有珍珠圓紋，左邊（8時位）上鏈，右邊（3時位）設定時間；棘輪同樣用上精鋼製作，飾以珍珠圓紋和鐫刻幾何裝飾。為確保容易讀時，時針表盤採用鍍銠時針和分針，塗覆煤炭色DLC塗層的噴砂黃銅表盤。腕表採用BVF 900陀飛輪手動上鏈機芯，每小時擺動28,800次，雖然尺寸纖巧，但動力儲存仍達42小時。

表鏈更薄 僅1.5毫米厚

Octo系列原來的靈感源自羅馬的建築傳統，八角形設計來自Basilica di Massenzio大教堂的天花鑲板圖案，而超薄表款採用的單色灰色美學，則強化現代主義元素，突顯對高級製表的純粹追求。在40毫米直徑的新表中，品牌並沒有忽略裝飾的部分：表圈斜面的拋光處理、精緻的鍍銠陀飛輪擺輪，以及太陽紋飾面的鍍銠陀飛輪橋板，突顯腕表的機械美學。鏤空零件同時考量到效率與簡潔美學，兼顧耐用和可靠性能與美感。而要製作纖薄腕表，表帶的部分也不能忽略，Octo Finissimo Ultra Tourbillon表鏈以整合式微珠噴砂鈦金屬製成，包含折疊表扣在內，厚度僅1.5毫米，巧妙地融合複雜設計與優雅輪廓，演繹超薄美學。●

查詢：Bvlgari 2523 8057

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

[Watchout]

