華德物語：華德兄妹回港放暑假

事隔多年，這個暑假華德兄妹終於再次跟我回港放暑假。在他們的認知裏，並沒有經歷過如此炎熱又潮濕的氣候，所以這次6星期香港之旅，對他們來說充滿挑戰。自7月中到港後，他們經歷了人生第一次10號風球和黑色暴雨等。這次回港探親，也讓兩兄妹獲得一次非常全面的香港體驗。

享受密集式課餘活動

德國與香港的暑假親子時光有很大分別。德國的暑假幾乎沒有課外活動，因為導師們都要放暑假啊！反觀香港，導師們在暑假反而更忙碌，學童暑期班密密上課。來港的兩兄妹因利乘便，享受了密集式課餘活動！回港後，我致電當年我學音樂的琴行，驚喜地得知在租金高昂和結業潮下他們仍然屹立不倒，無論任何天氣都繼續營業！我果斷地給兩兄妹報讀暑期課程，閒談間說起我以前也在琴行學結他和色士風，導師竟然還記得曾教過我這個學生！自7月中開始，華德如願開始學習打鼓；德樺也得償所願地學習拉小提琴。每逢星期二、五，兩兄妹都會去琴行享受音樂課程。

「為什麼我不在香港成長呢？」

除此之外，我們也經常前往公眾游泳池，華德兄妹特別喜歡滑水梯，每次都樂而忘返。有時候，我們也會試試使用「康體通」，看看有什麼運動場地可以租用，曾經體驗過設有發球機的乒乓球室，以及寬敞又明亮的桌球室等，都是非常理想的親子康樂活動！在這樣天天都有新鮮感的假期裏，華德感慨萬分地問道：「媽媽，為什麼我不在香港成長呢？」對於這個問題，我好像怎樣回答都不夠全面，始終香港學生所面對的學習和競爭壓力，並非三言兩語可以形容。華德哥哥你記住這個美好的暑假，希望若有機會你能在香港讀一兩個學期的時候，再中肯地下定論吧！

待8月底我們回到德國時，華德便會升讀五年級，在德國學制裏已經是中學生了！希望在新學校裏，華德會有截然不同的學習和交友體驗，下次再跟大家分享！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

