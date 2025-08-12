明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第566期

Happy Pa Ma

教女無方：人生失敗組

【明報專訊】人生不如意事十之八九，遇上失敗的比率十中也有六七。事實上，人生中若有三甚至四成的成功率，已經算是萬幸。說好了暑假每天要做20分鐘運動，最後只做了不夠5次；每次列出的待辦事項，死線到了卻只完成了一半；早上祈禱要勒住舌頭不出惡言，結果晚上便要認罪悔改。人愈大，目標愈多，無論是工作、進修、建立家庭、儲蓄、教養孩子，每天都追着目標，能事事成功者，一定贏過99.9%的人類，而我，經歷的失敗絕對比成功多。然而，我不會因失敗便不再做運動，待辦事項仍是不斷更新中，早上出門前繼續為自己說好話禱告。因為明白成功不易，每次失敗也幫助我們更邁向成功，而且最重要是，沒有人在乎我那所謂的失敗，甚或沒有人會用失敗去批評我，於是，我繼續安心每天做着看似失敗的日常事，也就離成功更近了。

每次失敗幫助我們邁向成功

閱讀過一些有關情緒心理的書籍，均提及完美主義性格與快樂的反向關係。我想起一些學生，以未試過遲到、請病假、默書測驗不及格為成功準則，這目標其實挺不錯，可怕的是，如果這並非只是目標（目標即使未能達到，可調節再來），如果這是不能打破的規條，不能接受的失敗，那麼這種對自己的要求便成了很大的壓力，更甚者，影響精神健康。

蘇菲讀幼稚園時，跟同學一起參加合唱團甄選，同學都獲選她卻失敗了；小二時難得入選籃球隊，卻始終未獲安排出賽，之後那年更被退隊；學習了兩年多芭蕾舞，卻被告知柔軟度不足，很難再有什麼進步；4年鋼琴加5年小提琴的修為，未有為她帶來音樂上什麼肯定。成績上，除了英文科較優秀，中文和數學在小學時都是中下成績，到了中三時，物理科考試更取得個位分數的失敗紀錄。當然，她也有勝利的時候，面試成功率高，報考牛津時亦得到許多人的幫助，她至今未忘要感激所有的有心人。

人生是許多的失敗和偶然的成功拼湊

蘇菲如今已是成年人，她明白人生就是許多的失敗和偶然的成功拼湊而成，自己並非天生異稟、贏在起跑線的人生勝利組。或許是因為她找到自己所長、興趣，加上努力，還有好的人際關係，才能走上自己喜歡的路。此刻的她——一個20來歲的女孩子在英國生活，剛治過情傷，並將要面對找工作、找地方居住等難關（沒有工作證明很難找地方居住，沒有住址證明又很難找工作）——而我還是愛莫能助，只相信她從成長中所明白的，比所有的成就和勝利都重要，而且將更有助她面對不可知的未來。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第566期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 蘇菲媽 教女無方 Happy PaMa 教得樂 第566期

