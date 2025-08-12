解鎖孩子心：一個女孩子的煩惱（上）

她氣冲冲地說：「最近學校要做分組報告，同學推舉我當組長。起初相安無事，但當要落實一些分工和內容的細節時，有個男同學總是對我提出的意見和安排很不滿，好像他才是組長，我應該要聽他的，我感覺不被尊重。」

「有時候他會慫恿其他的組員，不要聽我的意見，真想罵他。言語間總是在奚落我，有時候其他組員也會跟着他，一起取笑我，我覺得很受傷，偶爾也會覺得很孤單。」

組長遇上鬥氣冤家

「組內有個女孩子，安慰我說，不要太上心，不要管他說什麼，覺得自己的意見是對的，堅持就好。知易行難，總感覺自己有種無處可逃的感覺。」

「有次他還說，不理解大家為什麼推舉我當組長，竟然找個傻子來當組長！他有什麼資格這樣說我，我當下覺得他在侮辱和貶低我。」

「那次終於有組員替我說話，並且要求他跟我道歉。啊！終於有人說點『人話』了，但他還覺得自己沒有錯，只是在講事實！我的心裏很難受。」

當青少年遇到問題，不論是學業、人際關係還是情緒，積極聆聽十分重要。我們不止是「聽」事情，更要「聽」事情背後，青少年所經歷的深層情緒和感受。

易地而處 理解青少年感受

若我們不能易地而處，理解青少年所經歷的感受，而一開始就說教，或者只處理他們所述說的事情，他們會覺得旁人聽不懂他的心，抓不到重點，反而我們更容易錯過了跟他們對話溝通的機會。

我聽完女孩子的煩惱，讚賞她有排解和疏理（vent out）自己情緒的能力。這個過程很重要，如果我們只是不斷重複訴說着事件，只停留於表層情緒，而沒有深入地檢視自己到底經歷了什麼，發現自己裏面隱藏了什麼非理性的信念等，其實並沒有真正處理和面對事情，而我們只會深陷於情緒消耗的循環中。

父母們，我們來玩個遊戲。從女孩子的分享中，你「聽」到她經歷了什麼情緒和感受？你覺得她的心經歷了什麼呢？

下期文章我會跟父母分享，我是如何解讀女孩子的說話，以及如何將她和男孩子所經歷的互動表達出來。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

