特教樂與路：請讓我走進你奇妙的頻道

他那種對未知的好奇，那份想探究、想學習的熱情，實在難得。可是，他那偏執的個性被視為病症——自閉譜系，被貼上特殊需要的標籤。普羅大眾甚少用正面角度看待，因為它偏離了大部分人的所謂常規、可接受程度。

其實小王子的內在頻道很奇妙，別人嫌規律的生活流程沉悶，他卻滿足於那份固定感；他樂於排列整齊，井井有條，絕不接受胡亂馬虎；他寧願選擇完成既定的排程，也不願跟隨突如其來的轉變。一切一切也在於他內在的頻道，需要較多時間調適，否則那份焦慮與不安，讓他非常難受。於是，很多教育心理學家會請大家多預先提示，提供足夠時間讓他們做心理準備。

沒有教不懂的學生

學習機會與經歷應該人人平等，不因貧富、殘障或疾病而有別。這一年，學校舉辦了數個交流考察團，有人問：他們學得懂嗎？他們明白嗎？記得有教育學者的一番話：沒有教不懂的學生，只有不會教的老師。我很堅定要拓闊及豐富學生的學習經歷，當然包括小王子。

當小王子收到學校邀請，到西昌參加航天科技考察活動時，他媽媽知道兒子很有興趣，但強迫完全不行，於是問他是否想參加。他打開手機地圖查看——西昌，原來距離香港1300多公里，坐飛機要3個小時，就不想參加了。過了幾個星期，我問為何小王子沒有報名？他媽媽表示可能小王子覺得太遠，很擔心。於是，我找小王子聊天，希望帶他到西昌看火箭，而且給他一個確實日期，他竟然答應了。

老師們在出發前3個月，不時提醒他到西昌交流團的日子。他起初很樂意說出啟程日期，承諾會跟大隊出發，誰不知距離出發前3星期，他開始不安後悔，還不斷逃避，向老師表示不會出席。可是，他又會跟媽媽一起去買行李篋，準備出發。我和老師就定期向他重申，機票已經登記了他的名字，如果不上機，廣播系統會不斷讀出他的名字，乘客不齊，飛機便不能起飛。看到他沉思的表情，估計他大概不能接受自己缺席上機的行為。

將近出發前一星期，學校要求參加者預先把行李交來學校，好讓老師點收。他看到自己的行李被送來學校，百感交集的模樣，不能形容的表情非常有趣。我嘗試易地而處，第一次離開家人，跟老師及同學出外，還要飛到1300多公里以外的地方，試問怎能安心？那裏可以休息嗎？食物合口味嗎？說話聽得懂嗎？環境怎樣？流程改變時如何適應？

需要一個信賴的人在旁

我們做了很多提前預告的工夫，又讓他預先閱讀行程，對流程有初步認識，再給他瀏覽相關地方的人民生活及活動的視頻，好讓他在腦海裏塑造預計的環境設置。可是，我們欠缺了給他足夠的信心及安全感。直到他在成都機場嚎啕大哭的時候，我很認真地告訴他，我來的目的就是保護他安全回港，要求他全程跟着我，不能掉隊。他當刻不再哭鬧，看着機場內那些規則標示，他隨即冷靜下來。原來，他需要一個信賴的人在旁，焦慮感就減低很多。往後幾天，他都在我身旁，很自如地投入活動。

我相信將心比心的體諒及尊重，能讓你走進小王子奇妙的頻道。一旦闖進了，你絕對會欣賞他們那份純粹的信任。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

