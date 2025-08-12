明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第566期

Happy Pa Ma

家庭有教：「不充實暑假」 孩子成長的神秘禮物

【明報專訊】暑假來了，很多家長都擔心孩子無所事事，所以把日程排得密密麻麻：上午補習班，下午奧數、小提琴班，晚上補充練習。周末就預約田徑歷奇等戶外活動，讓孩子每刻每秒都過得「充實」。

家長想孩子善用時間無可厚非，但研究顯示，過度排程可能會令孩子對生活感到煩厭。美國一項研究就發現，雖然參與課外活動有助減少青少年的行為問題，但平均每周5至6小時的參與時數即能帶來正面效果。每周超過20小時課外活動的青少年，似乎會出現心理困擾或學業退步等情况。事實上，適度留白能讓孩子在安全環境中自我探索，而不是總依賴外部安排。

適度的沉悶是成長催化劑

適度留白，就是讓孩子的日程有故意的空白去「體驗」沉悶。適度的沉悶是孩子成長的催化劑，因為它能激發創意、促進反思，甚至幫助孩子自主自立。例如在疫情期間，許多人因為沉悶而「沒事找事做」，投身創作、繪畫、寫作、烹飪、自發學習等之前沒有試過的活動，不但能紓緩情緒，還能為固定的生活帶來意外的衝擊。有腦神經科學家解釋，當外部刺激減少時，大腦的「預設模式網絡」（default mode network）就會活躍起來，讓思緒自由遊蕩，形成擴散式聯想，這正正是創意的來源﹗相反，如果孩子的生活總是被學習和有結構的活動所填滿，可能會錯失這些自我成長的機會。

當然，讓孩子沉悶也有竅門。如果孩子在留白時間缺乏監督，很可能會立即用手機打發時間。家長可通過以下方法，在暑假中引導孩子「擁抱」沉悶：

．安排留白：每周至少兩天不特別安排有結構的活動，讓孩子有1、2小時自由時間，他可以安排自己做什麼，亦可以安排家庭活動﹙如：孩子安排與家長一邊遊港鐵河，一邊捉小精靈﹚。

．避免讓手機安排孩子的時間：研究顯示，孩子在沒有監督下用手機，容易不能自拔。讓孩子在留白時間用手機，其實就是讓社交媒體和短片平台安排孩子的時間。所以，家長要特別留心，孩子是在用手機﹙如：通過短片學習自己感興趣的事物﹚，還是讓手機用自己﹙如：漫無目的地滑手機﹚。

．提供刺激與靈感：家長在家中準備書本、圖畫、畫具、紙筆、玩具和低結構物料﹙如積木、鬆散素材﹚，讓孩子在無聊時自然探索。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第566期]

相關字詞﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心 親子筆陣 名人KOL 家庭有教 林俊彬 張溢明 Happy PaMa 教得樂 第566期

上 / 下一篇新聞