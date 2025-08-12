家庭有教：「不充實暑假」 孩子成長的神秘禮物

家長想孩子善用時間無可厚非，但研究顯示，過度排程可能會令孩子對生活感到煩厭。美國一項研究就發現，雖然參與課外活動有助減少青少年的行為問題，但平均每周5至6小時的參與時數即能帶來正面效果。每周超過20小時課外活動的青少年，似乎會出現心理困擾或學業退步等情况。事實上，適度留白能讓孩子在安全環境中自我探索，而不是總依賴外部安排。

適度的沉悶是成長催化劑

適度留白，就是讓孩子的日程有故意的空白去「體驗」沉悶。適度的沉悶是孩子成長的催化劑，因為它能激發創意、促進反思，甚至幫助孩子自主自立。例如在疫情期間，許多人因為沉悶而「沒事找事做」，投身創作、繪畫、寫作、烹飪、自發學習等之前沒有試過的活動，不但能紓緩情緒，還能為固定的生活帶來意外的衝擊。有腦神經科學家解釋，當外部刺激減少時，大腦的「預設模式網絡」（default mode network）就會活躍起來，讓思緒自由遊蕩，形成擴散式聯想，這正正是創意的來源﹗相反，如果孩子的生活總是被學習和有結構的活動所填滿，可能會錯失這些自我成長的機會。

當然，讓孩子沉悶也有竅門。如果孩子在留白時間缺乏監督，很可能會立即用手機打發時間。家長可通過以下方法，在暑假中引導孩子「擁抱」沉悶：

．安排留白：每周至少兩天不特別安排有結構的活動，讓孩子有1、2小時自由時間，他可以安排自己做什麼，亦可以安排家庭活動﹙如：孩子安排與家長一邊遊港鐵河，一邊捉小精靈﹚。

．避免讓手機安排孩子的時間：研究顯示，孩子在沒有監督下用手機，容易不能自拔。讓孩子在留白時間用手機，其實就是讓社交媒體和短片平台安排孩子的時間。所以，家長要特別留心，孩子是在用手機﹙如：通過短片學習自己感興趣的事物﹚，還是讓手機用自己﹙如：漫無目的地滑手機﹚。

．提供刺激與靈感：家長在家中準備書本、圖畫、畫具、紙筆、玩具和低結構物料﹙如積木、鬆散素材﹚，讓孩子在無聊時自然探索。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

