親子筆陣．自在講媽：職涯軟實力

在考試制度之下，學術成績及體藝獎牌，量化了生命的頭20年，成績優異會容易獲得較佳工作機會，家長和學生自自然然也會跟隨這個KPI「追數」。可是，面對Z世代衝擊、AI崛起、後疫情時代，這些「標準」已不能「作準」。近年很多僱主不滿新入職者，普遍欠缺社交技巧與責任感、自我中心。矛盾是，香港社會面對結構老齡化、不婚不育，我們口誅筆伐的年輕人卻是唯一指望。我常常暗忖，與其批評新一代不思進取，不如自我反省，有沒有提供適切的支援發展他們的軟性競爭力？

他們成長的階段傾向以學術成就為評核，忽略他們的性格優勢，與人合作的經驗只限於學校的小組功課。舉個新鮮例子，有一批優秀的高中生自發做義工，他們學業成績優異、家庭條件良好，屬於校內的模範生。不過由於沒有「評分表」，他們不知道該如何「正確」地策動義工服務，討論多時仍然茫無頭緒，兜兜轉轉下竟然提出，在暑假帶基層小朋友到元朗摘士多啤梨……聽到這裏真是哭笑不得。但請不要批評，這些高材生有承擔社會責任的初心，只是欠缺栽培VASK的土壤。

把興趣發展成為「堅」趣

社工前輩分享時，帶出一個有趣的想法：把興趣發展成為「堅」趣，不單止是為了放輕鬆而參與課外活動，更甚者鼓勵年輕人高度專注「副業」，從中協助他們梳理價值觀與態度。例如協助沉迷電競的年輕人，理解整個電競產業線，除了電競選手，還有旁述員、燈光剪接、導演、遊戲開發、程式員等，在這些崗位裏面有需要什麼工作態度：例如團隊合作？應變能力？在這些工作崗位又會培養怎樣的價值觀：例如恆心？百折不撓？沉着應對？

20年前的技能與知識，今日早已經被淘汰，但當中提煉出來的價值觀與態度卻歷久常新，滋養我們的抗逆能力。不論是從興趣還是家庭生活之中，及早協助子女認識自己提煉這些軟實力吧！

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

