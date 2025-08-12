家家有禮：走入貓狗童話世界

【明報專訊】今個暑假，將軍澳PopWalk天晉滙被一群超萌貓狗大軍「佔領」了！商場邀請了國際著名藝術家James Warhola，與本地藝術創作達人Alex Leung聯手，以繪本Uncle Andy's Cats為靈感，並加入兩人合力設計的PopyPuppy，打造一個適合大小朋友和毛孩的童話世界，並以5大主題場景串連起PopWalk各期商場。小朋友可以先到Ocean PopWalk中庭探訪Uncle Andy工作室，看看他與25隻貓貓的生活日常；再去戶外彩虹跑道，尋找3米高的充氣比格小獵犬PopyPuppy；緊接穿過將軍澳南公園來到PopWalk 3期，鑽進巨型貓貓背囊，用貓貓的第一視角看世界。而在PopWalk 2期戶外露天步道，更可看到貓爸爸Sam化身3米高的巨型充氣胖胖貓窩，守護懷裏的可愛小貓們，一家大細也可以走入其中盡情打卡。
商場也準備了不少好玩的活動，例如小朋友可以化身小畫家，在PopArt「油」藝園內為巨型故事牆填上顏色，或者親手製作獨一無二的角色收納袋。只要於商場即日電子消費滿指定金額即可參加。
■INFO
PopWalk×James Warhola
當Uncle Andy's Cats遇上Puppy
日期︰即日至8月31日
時間︰上午10:00至晚上10:00
地點︰將軍澳PopWalk各期商場
查詢︰2679 9300
■送「當Uncle Andy's Cats遇上Puppy」
文青雨傘及萌爆掛耳茶包
PopWalk天晉滙送出「當Uncle Andy's Cats遇上Puppy」文青雨傘及萌爆掛耳茶包予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月18日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、地址及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。
問：Ocean PopWalk中庭的Uncle Andy工作室，道出了他與多少隻貓貓的生活日常？
[Happy PaMa 教得樂 第566期]
相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第566期