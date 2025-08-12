家家有禮：走入貓狗童話世界

商場也準備了不少好玩的活動，例如小朋友可以化身小畫家，在PopArt「油」藝園內為巨型故事牆填上顏色，或者親手製作獨一無二的角色收納袋。只要於商場即日電子消費滿指定金額即可參加。

■INFO

PopWalk×James Warhola

當Uncle Andy's Cats遇上Puppy

日期︰即日至8月31日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰將軍澳PopWalk各期商場

查詢︰2679 9300

■送「當Uncle Andy's Cats遇上Puppy」

文青雨傘及萌爆掛耳茶包

PopWalk天晉滙送出「當Uncle Andy's Cats遇上Puppy」文青雨傘及萌爆掛耳茶包予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月18日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、地址及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：Ocean PopWalk中庭的Uncle Andy工作室，道出了他與多少隻貓貓的生活日常？

[Happy PaMa 教得樂 第566期]