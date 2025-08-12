家家有禮：日本青森蘋果 夏祭盛典

打卡後，不妨帶小朋友挑戰「尋覓青森の印記」活動。The Point會員只要在商場各層找到可愛的「蘋果郵筒」，蓋滿4個特色印章，再即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，便能換領限定版明信片及商場禮券。

■INFO

上水廣場「青森りんご夏祭り」

日期︰即日至8月31日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰上水廣場

查詢︰2639 9638

■送青森蘋果塔

上水廣場送出青森蘋果塔予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品2份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月18日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、地址及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「青森りんご夏祭り」的晴空花園以哪個公園為設計藍本？

