副刊
Happy PaMa 教得樂 第566期

Happy Pa Ma

家家有禮：日本青森蘋果 夏祭盛典

【明報專訊】為慶祝日本青森蘋果植栽150周年，上水廣場將帶大家穿梭到蘋果之鄉青森縣，參加熱鬧的夏祭盛典「青森りんご夏祭り」。商場晴空花園以弘前蘋果公園為藍本，打造6大主題打卡裝置，包括參照當地花燈工藝製作3米高蘋果燈籠，晚上亮燈時更漂亮。旁邊則有「夏の蘋果盛典」，小朋友可以在可愛的蘋果造型凸面鏡前擺出逗趣表情，拍照留念。不遠處還有一面掛滿蘋果燈籠的10米長「超美燈籠牆」及拱形迴廊「蘋果の步道」，猶如置身日本祭典之中。

打卡後，不妨帶小朋友挑戰「尋覓青森の印記」活動。The Point會員只要在商場各層找到可愛的「蘋果郵筒」，蓋滿4個特色印章，再即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，便能換領限定版明信片及商場禮券。

■INFO

上水廣場「青森りんご夏祭り」

日期︰即日至8月31日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰上水廣場

查詢︰2639 9638

■送青森蘋果塔

上水廣場送出青森蘋果塔予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品2份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月18日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、地址及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「青森りんご夏祭り」的晴空花園以哪個公園為設計藍本？

[Happy PaMa 教得樂 第566期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第566期

