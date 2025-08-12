明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第566期

Happy Pa Ma

家家有禮：Peppa浪花滑梯盡享快感

【明報專訊】「噶！噶！」萬人迷Peppa Pig又來港啦！今次與鑽石山荷里活廣場和STAYFUN聯手，打造全港商場最大的「Peppa Pig夏日樂繽紛@Plaza Hollywood」巨型充氣樂園，足足有8000平方呎！樂園有4大玩樂關卡，最吸睛的莫過於8米高「Peppa浪花滑梯」，小朋友由頂點一瀡而下，盡享速度與快感。如果想考驗體能和平衡力，可挑戰15米長的「水果障礙賽道」，小朋友發揮Peppa的永不言棄精神，穿過重重障礙，衝向終點。玩累了則可以跳進13米長的「George熱帶波波池」，在波波海中暢泳；又或者到「熱帶水果灌籃區」展現投籃身手，與朋友們比併。

除了玩樂設施，每名入場的小朋友還可獲贈會場限定的「The Pig Family珍藏紀念卡」，一套3款。商場VIC會員更可用9折優惠購買平日門票，或以指定積分換票，先到先得，售完即止。

■INFO

Peppa Pig夏日樂繽紛@Plaza Hollywood

日期︰即日至8月31日

時間︰周一至五中午12:00至晚上7:00，周六日上午11:00至晚上8:00（每節25或50分鐘）

地點︰鑽石山荷里活廣場

票價︰$68至$148

查詢︰2118 8811

■送Peppa 12吋公仔

荷里活廣場送出Peppa 12吋公仔予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額20個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月18日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「Peppa浪花滑梯」有多少米高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第566期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第566期

