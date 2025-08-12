家家有禮：Peppa浪花滑梯盡享快感

除了玩樂設施，每名入場的小朋友還可獲贈會場限定的「The Pig Family珍藏紀念卡」，一套3款。商場VIC會員更可用9折優惠購買平日門票，或以指定積分換票，先到先得，售完即止。

■INFO

Peppa Pig夏日樂繽紛@Plaza Hollywood

日期︰即日至8月31日

時間︰周一至五中午12:00至晚上7:00，周六日上午11:00至晚上8:00（每節25或50分鐘）

地點︰鑽石山荷里活廣場

票價︰$68至$148

查詢︰2118 8811

■送Peppa 12吋公仔

荷里活廣場送出Peppa 12吋公仔予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額20個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月18日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「Peppa浪花滑梯」有多少米高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第566期]