好去處：搭巴士 坐摩天輪 玩賽車 睇表演 親子澳門遊 卡通人物陪你放暑假

■遊Sanrio characters夢幻花園

喜歡Sanrio的朋友注意！6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、Kuromi、Hangyodon、My Sweet Piano及Gudetama，分成2隊現身澳門北區青洲坊蓮花廣場及祐漢街市公園。前者是適合打卡的花卉公園，Hello Kitty、Kuromi及My Sweet Piano置身浪漫花海中，邀請大家合照；後者則由Cinnamoroll、Hangyodon與Gudetama當美食大使，大家可見到卡通版巨型葡撻、杏仁餅及雞蛋仔，非常可愛！北區各處還有大型充氣Hello Kitty、180米打卡牆等主題裝飾，特定日子更可以與Sanrio朋友仔見面呢！

搭粉紅Hello Kitty主題巴士

活動另一焦點，是免費坐上Hello Kitty主題巴士穿梭澳門北區。巴士內外都以粉紅色為主調，由扶手以至椅子都滿滿Hello Kitty蹤影。活動期間每天有5班車，行走青茂口岸、菜園新街（近關閘口岸）、黑沙環東方明珠、祐漢街市公園、逸園（打卡牆）及筷子基東方海岸。只需預早在官網預約，便可開展這次夢幻之旅。

Hello Kitty主題巴士

日期：即日至10月13日

報名：於官網預約，每班車25人，先到先得

查詢：www.mocommunityevent.com/zh_mo

■反斗奇兵陪你坐摩天輪

《反斗奇兵》今年面世30周年，除了受小朋友歡迎，也是不少爸媽的童年回憶！新濠影滙特別設置了胡迪、巴斯光年與玩具老友記主題裝置，除了大型打卡位、主題美食、快閃店，還有主題摩天輪包廂，分別由胡迪、巴斯光年、勞蘇、三眼仔及火腿陪大家升上半空，未到現場也不知道自己將獲分配哪一個包廂，甚有「開箱」的刺激感！

反斗奇兵匯聚新濠影滙

日期：即日至10月31日

地點：新濠影滙東翼3樓

摩天輪主題包廂開放時間：

下午2:00至晚上8:00（每包廂限最多8人，每次限轉1圈，車廂主題隨機安排）

摩天輪主題包廂收費：

738澳門幣；

「新濠風尚」會員588澳門幣

查詢：https://shorturl.at/4g3SJ

■走入塞吉．布洛克的繪本世界

繪本中的線條和人物跳出書本，走到我們眼前，原來非常好玩！於澳門文化中心及媽閣塘片區舉辦的「線條魔法：塞吉．布洛克的繪本遊樂園」，讓小朋友走進充滿幽默感的當代童書繪本家塞吉．布洛克（Serge Bloch）的世界。例如利用不同道具，為牆上人物砌出鼻子、眼睛；又或者戴上紙面具化身搞笑猛獸。同場設有多個適合不同年齡小朋友參與的延伸繪本工作坊，透過不同活動開啟天馬行空的想像力。

Art空間展區

日期：即日至10月7日（逢周一休館，公眾假期照常開放）

地點：澳門文化中心1樓平台 ART空間

海事工房1號及2號展區

日期：即日至9月14日

地點：媽閣塘片區海事工房1、2號

查詢：https://shorturl.at/B4AHM

■跟LABUBU歎澳門美食

澳門作為「聯合國教科文組織創意城市美食之都」，連POP MART人氣角色都來朝聖！Baby Molly、CRYBABY、DIMOO和LABUBU走進澳門地標，包括白鴿巢前地、瘋堂斜巷、氹仔排角路休憩區及崗頂前地，嘗遍澳門美食。例如Baby Molly正品嘗杏仁餅和蛋卷，CRYBABY要尋找澳門「好食到喊」的夾餅等。而議事亭前地利斯大廈的活動大本營，除了有澳門限定「MEGA SPACE MOLLY蛋撻」打卡裝置，場內更設有是次活動的攻略內容、打卡位及POP MART快閃店，粉絲萬勿錯過。

與POP MART漫遊澳門

日期：即日至9月21日

地點：瘋堂斜巷、白鴿巢前地、崗頂前地及氹仔排角路休憩區

查詢：https://shorturl.at/u8Dsv

■室內兒童卡丁車 毋懼風雨

如果天氣不好，又想帶小朋友玩一些刺激遊戲，可以選擇室內卡丁車。澳門是賽車文化之都，Fun Fun Kart希望打造一個平台，讓年輕一代及小朋友自小開始體驗賽車的樂趣，所以無論賽道設計、駕駛方式等都絕不馬虎。這個室內賽道長約170米，部分設計參考了東望洋髮夾灣，賽車則用意大利入口電動卡丁車。遊戲前，玩家要先上簡單的駕駛及安全教學課程。身高足150厘米可坐成人車，軚盤較重；122至149厘米高的小朋友可坐小fun車，在8分鐘一節的賽事完成後，可以在屏幕即時看到賽果，看看和朋友家人之間誰的速度和技術最厲害。

Fun Fun Kart

費用（每節）：成人車228澳門幣起，小fun車198澳門幣起

地點：澳門葡京人H853娛樂館2樓R96舖

查詢：IG@funfunkart

■芭蕾舞愛麗絲夢遊澳門

芭蕾舞愛好者或喜歡《愛麗絲夢遊仙境》故事的小朋友，毋須買飛都可以近距離欣賞這個有趣的劇目啦！暑假期間，上葡京除了在室內外置設了多個愛麗絲主題裝置給大家打卡，更上演《愛麗絲夢遊澳門上葡京綜合度假村》，由公開甄選中脫穎而出的芭蕾舞者，會於澳門上葡京綜合度假村1樓的360度全景舞台演出，引領大家進入充滿幻想、色彩與節奏的愛麗絲夢境世界。有別於一般舞台，演出加入不少互動元素，如演員會與觀眾近距離接觸、合照等，大小朋友亦可於演出後參加「愛麗絲奇幻巡遊」。

《愛麗絲夢遊澳門上葡京綜合度假村》

日期：即日至8月31日，逢周四至日（8月28、29日除外）

時間：下午2:30及5:00

地點：澳門上葡京綜合度假村1樓中庭

查詢：http://bit.ly/41oIZFa

■最大水上匯演全新演出

全球最盛大、最壯觀的水上匯演《水舞間》，今年再度公演，除了有24款全新設計的服裝，亦有13個全新演出元素登場。例如全新舞台地面設計，靈感來自主角之一安妮公主的「水之心」，這是安妮公主服裝的核心元素，也是《水舞間》新章敘事的一部分。雖然90分鐘演出不設中場休息，但相信大小朋友都會被當中的戲劇元素和特技深深吸引。

《水舞間》

定休日：逢周二、三

地點：新濠天地1樓水舞間劇院

費用：698澳門幣起

查詢：https://shorturl.at/89hsR

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第566期]