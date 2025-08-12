明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第566期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：沖繩籌款單車遊 意志戰勝了疲累

【明報專訊】我們常說新一代的小朋友很多都有「公主病」、「王子病」，嬌生慣養且自我中心，不懂得為別人設想。不過，我們總不能「一竹篙打一船人」，像今期封面主角、11歲的王天諾（Horkos），不單堅毅，更有一顆單純助人的善心，令人動容。

辛苦難耐的時候 鼓勵自己

剛剛小學畢業的Horkos，早前偕父親到日本沖繩環島單車遊，一方面想送自己一個富挑戰的畢業旅行，同時替香港救助兒童會籌款。聽他娓娓道出這10天的經歷，便想像到旅途有多艱辛。「我們每天平均要踏9、10小時單車，真的很疲倦啊，也試過翻車跌倒，幸好只是擦傷手腳，無重傷！」Horkos毫不掩飾，中途的確想過放棄，但最終意志戰勝了疲累，「因為我知道，自己展開了一個籌款活動，所以希望能夠完成，幫到有需要的小朋友」。他笑言，每當辛苦難耐的時候，便鼓勵自己，快點踏完便可以吃晚飯，早些回旅館休息！

其實陪兒子一起踏上征途的爸爸，承受的壓力亦不小，「我全程都騎着單車跟隨其後，希望保護到他，但始終一下子有什麼事情發生，我都不是伸手可及的，所以都會擔心。尤其Horkos每一次跌倒，我都很驚，怕扶起他時會看到怎麼樣的狀况，會否很傷呢。」猶幸整個旅程最終有驚無險，順利完成。兩父子換來畢生難忘的親子時光，亦令不少家庭羨慕，「今次真是我和Horkos第一次兩個人相處這麼久，兩父子一起面對各種經歷和挑戰，很值得回味」。

文：沈雅詩

