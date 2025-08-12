明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第566期

Happy Pa Ma

畢業旅行：不一樣小學畢業旅行 父子拍住上 騎單車環遊沖繩籌款

【明報專訊】相信每個畢業生，都想擁有一個難忘的畢業旅行，剛剛告別小學生涯的王天諾（Horkos）亦一樣。不過，Horkos並無選擇參加輕輕鬆鬆、食買玩的旅行團，反而到日本沖繩作單車環島，替香港救助兒童會籌募善款。最終小伙子咬緊牙關，用10天跨越近400公里，以汗水籌得逾2萬港元，不單為貧困地區兒童帶來實質的幫助，亦給自己締造了一個美好的成長印記。

文︰沈雅詩

「雖然整個籌款活動已經完結，但內心的滿足感還未完啊，我一世也不會忘記這個旅程，很難忘記呢！」11歲、即將升中一的Horkos，每次談起4個月前的沖繩畢業之旅，他都眉飛色舞，雀躍之情洋溢於臉上。

由Horkos回答第一條問題開始，記者已經感受到這個小男孩思想成熟，亦很懂得替人設想。他這樣解釋，為什麼小學畢業旅行會選在復活節假而非暑假，「因為每年暑假，都是我們一家人去旅行的日子，我不想因着自己的畢業旅行而阻礙大家，所以就不如提前出發吧」。

另一個原因，是小伙子心裏一直期許，能有一個不一樣的畢業旅行，「平日家庭旅行，因為要顧及媽媽和很年幼的弟弟，所以行程活動，都是以輕鬆為主。但畢業旅行，我想玩得有挑戰些、難忘些，難得今次只得我和爸爸兩個人，便決定到沖繩騎單車」。後來，他們又希望給這趟旅程添加意義，於是便結合慈善籌款，並把籌得的，悉數捐助香港救助兒童會，「我想用自己小朋友有限的能力，去幫助世界上不同的小朋友」。

10天騎400公里 挑戰體能

誠如Horkos所願，這沖繩10天，是一個由挑戰、驚喜與驚嚇交織出來的旅程，當中最大挑戰，是他的體能！「其實我本身體能不算特別好。」Horkos在課餘，雖有參與攀石和羽毛球訓練，但並非精英運動員，加上他從未試過騎長途單車，因此每天要踩踏9至10小時、騎乘約40公里，對這個11歲的小朋友來說，絕不簡單。

「騎完第一天，我已經由手、屁股痛到腳，但因為心情興奮，所以頭幾天，還好的，但去到第6、7、8天，我一坐上單車便感到疲倦，不太想踏了，尤其看到一些很長、很斜的斜路，便禁不住唉聲嘆氣。試過在一條攀升145米的斜路，我真的沒辦法騎上去，就連推車都覺得吃力，需要爸爸幫忙，那時候，我確實是有想過放棄。」Horkos真情剖白。

但在爸爸眼中，Horkos的表現，已經超出他的預期，「無論是在體能上、單車駕駛技術上，他都是做得非常之好。想像我們的單車，都裝着10多公斤的行李，頭輕尾重，每當在斜路停車時，就特別容易翻車，而且我們亦不時要在馬路上騎乘，這些都是Horkos在香港未經歷過。所以，我很欣賞Horkos，全憑他的冷靜、堅持，以及駕駛能力都保持穩定，才可以順利完成這趟環島遊」。

改行程急覓住處 遇熱情民宿主人

雖然兩父子每天都遇到不同挑戰，但同時也夾雜不少驚喜。例如在旅途的第4天，爸爸考慮到天氣不穩定，於是臨時改變行程，決定不騎進無退路的山區，但亦因此無法前往原先已預訂好的酒店，要急忙另覓住宿。幸而最終給他們找到一間民宿，並獲得民宿主人夫婦熱情接待，吃到一頓美味的晚餐；又如第8天的早上，一直下着滂沱大雨，正當兩父子穿好全副武裝，懷着戰戰兢兢的心情準備出發時，天空卻突然放晴，頓時令他們驚喜不已。

爸爸單車被偷 幸租車老闆相助

不過，行程中亦發生了一個驚嚇的小插曲，Horkos嚷道︰「爸爸的單車被偷了啊！」事發當日是第9天，兩父子原本打算輕輕鬆鬆享受旅途的尾聲，怎知遇上這宗倒楣事，在徬徨之際，得到租車老闆前來營救，協助他們報警之餘，翌日早上還特意到酒店送來另一輛單車給Horkos爸爸，好讓兩父子可趕及回到那霸空港衝線。

難能可貴旅程 化作成長催化劑

騎乘近400公里，環繞日本沖繩主島一圈，Horkos除了帶來一筆逾2萬港元的善款，這個畢業旅行，亦成為了他成長的催化劑。「今次旅程，我痛又痛過、倦又倦過，也淋過不少雨，感覺自己堅毅了很多。相信日後，我就算遇到任何問題，都可以正面地去面對。」一直陪伴在側的爸爸，同樣亦有得著，「我會用『難能可貴』去形容今次旅程，因為很多狀况，例如騎單車進入很長的隧道，在馬路上和其他車輛並肩，不單Horkos，連我自己都未經歷過，既是考驗，也是體驗，都是十分難得。此外，在旅途上，有機會和不同的日本人相處、交流，都是珍貴之處，值得回味的地方。」

[Happy PaMa 教得樂 第566期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第566期

上 / 下一篇新聞