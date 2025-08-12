畢業旅行：不一樣小學畢業旅行 父子拍住上 騎單車環遊沖繩籌款

文︰沈雅詩

「雖然整個籌款活動已經完結，但內心的滿足感還未完啊，我一世也不會忘記這個旅程，很難忘記呢！」11歲、即將升中一的Horkos，每次談起4個月前的沖繩畢業之旅，他都眉飛色舞，雀躍之情洋溢於臉上。

由Horkos回答第一條問題開始，記者已經感受到這個小男孩思想成熟，亦很懂得替人設想。他這樣解釋，為什麼小學畢業旅行會選在復活節假而非暑假，「因為每年暑假，都是我們一家人去旅行的日子，我不想因着自己的畢業旅行而阻礙大家，所以就不如提前出發吧」。

另一個原因，是小伙子心裏一直期許，能有一個不一樣的畢業旅行，「平日家庭旅行，因為要顧及媽媽和很年幼的弟弟，所以行程活動，都是以輕鬆為主。但畢業旅行，我想玩得有挑戰些、難忘些，難得今次只得我和爸爸兩個人，便決定到沖繩騎單車」。後來，他們又希望給這趟旅程添加意義，於是便結合慈善籌款，並把籌得的，悉數捐助香港救助兒童會，「我想用自己小朋友有限的能力，去幫助世界上不同的小朋友」。

10天騎400公里 挑戰體能

誠如Horkos所願，這沖繩10天，是一個由挑戰、驚喜與驚嚇交織出來的旅程，當中最大挑戰，是他的體能！「其實我本身體能不算特別好。」Horkos在課餘，雖有參與攀石和羽毛球訓練，但並非精英運動員，加上他從未試過騎長途單車，因此每天要踩踏9至10小時、騎乘約40公里，對這個11歲的小朋友來說，絕不簡單。

「騎完第一天，我已經由手、屁股痛到腳，但因為心情興奮，所以頭幾天，還好的，但去到第6、7、8天，我一坐上單車便感到疲倦，不太想踏了，尤其看到一些很長、很斜的斜路，便禁不住唉聲嘆氣。試過在一條攀升145米的斜路，我真的沒辦法騎上去，就連推車都覺得吃力，需要爸爸幫忙，那時候，我確實是有想過放棄。」Horkos真情剖白。

但在爸爸眼中，Horkos的表現，已經超出他的預期，「無論是在體能上、單車駕駛技術上，他都是做得非常之好。想像我們的單車，都裝着10多公斤的行李，頭輕尾重，每當在斜路停車時，就特別容易翻車，而且我們亦不時要在馬路上騎乘，這些都是Horkos在香港未經歷過。所以，我很欣賞Horkos，全憑他的冷靜、堅持，以及駕駛能力都保持穩定，才可以順利完成這趟環島遊」。

改行程急覓住處 遇熱情民宿主人

雖然兩父子每天都遇到不同挑戰，但同時也夾雜不少驚喜。例如在旅途的第4天，爸爸考慮到天氣不穩定，於是臨時改變行程，決定不騎進無退路的山區，但亦因此無法前往原先已預訂好的酒店，要急忙另覓住宿。幸而最終給他們找到一間民宿，並獲得民宿主人夫婦熱情接待，吃到一頓美味的晚餐；又如第8天的早上，一直下着滂沱大雨，正當兩父子穿好全副武裝，懷着戰戰兢兢的心情準備出發時，天空卻突然放晴，頓時令他們驚喜不已。

爸爸單車被偷 幸租車老闆相助

不過，行程中亦發生了一個驚嚇的小插曲，Horkos嚷道︰「爸爸的單車被偷了啊！」事發當日是第9天，兩父子原本打算輕輕鬆鬆享受旅途的尾聲，怎知遇上這宗倒楣事，在徬徨之際，得到租車老闆前來營救，協助他們報警之餘，翌日早上還特意到酒店送來另一輛單車給Horkos爸爸，好讓兩父子可趕及回到那霸空港衝線。

難能可貴旅程 化作成長催化劑

騎乘近400公里，環繞日本沖繩主島一圈，Horkos除了帶來一筆逾2萬港元的善款，這個畢業旅行，亦成為了他成長的催化劑。「今次旅程，我痛又痛過、倦又倦過，也淋過不少雨，感覺自己堅毅了很多。相信日後，我就算遇到任何問題，都可以正面地去面對。」一直陪伴在側的爸爸，同樣亦有得著，「我會用『難能可貴』去形容今次旅程，因為很多狀况，例如騎單車進入很長的隧道，在馬路上和其他車輛並肩，不單Horkos，連我自己都未經歷過，既是考驗，也是體驗，都是十分難得。此外，在旅途上，有機會和不同的日本人相處、交流，都是珍貴之處，值得回味的地方。」

[Happy PaMa 教得樂 第566期]