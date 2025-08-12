明報新聞網
馬來西亞美食天堂 怡保歎地膽「收埋」芽菜雞

【明報專訊】說起馬來西亞的怡保，你會想到什麼？是白咖啡、芽菜雞，還是楊紫瓊家鄉？這座美食小城，滿街繁體字招牌與老店，廣東話與粵語金曲不絕於耳，宛如舊香港。雖未有香港直航班機，但可從吉隆坡搭火車兩小時到達。此行我們為吃而來，早早列好名單，每餐必戰，不容有失。

肥芽菜+嫩雞+沙河粉=完美芽菜雞

芽菜雞是怡保的代表美食，不吃上一碟彷彿白來一趟。據說這道料理源自當地人熱愛的雞絲河粉——早年有顧客會向攤販單點雞肉或芽菜，漸漸演變出白切雞、芽菜與沙河粉分開上桌的獨特吃法。

如今，怡保的芽菜雞店家眾多，情報繁雜；更有傳聞真正好吃的店會被當地人「收埋唔講」，深怕被遊客擠爆。雖然位於新街場的「安記」與「老黃」是最具名氣的老字號，早在1950、1960年代開業，不少遊客慕名而來，但我們更想一試備受在地人捧場的「三媽」。

「三媽芽菜滑雞飯」開業8年，晚上6時半抵達時已高朋滿座，連街邊擺的桌子也坐滿。我們等了約20分鐘才入座，所幸，一切等待都絕對值得。這裏白切雞分為「滑雞」（肉雞）與「菜園雞」（走地雞）兩款，皆選用新鮮雞，火候恰到好處，令雞肉皮滑肉嫩，連雞胸都入味多汁。切塊後淋上特製香料雞油與醬油，香氣撲鼻，店家自製的薑蓉夠辣、辣椒醬夠香，完美襯托出雞肉的鮮甜與鹹香。

至於另一主角——芽菜，則以發芽期短的緬甸黑皮綠豆，配合當地富含礦物質的地下水，栽培出短小粗壯、爽脆無渣、清甜多汁的怡保芽菜。僅以雞湯快速川燙後，淋上油葱與醬油，最後撒些白胡椒，簡單處理便足以叫人回味無窮。記得再來一碗加入蒜油的清香蒜米飯，或澆上蝦油的雞湯沙河粉，才算是完整品嘗了一頓怡保芽菜雞。●

三媽芽菜滑雞飯

地址：3, Jalan S. A. Lingam, Taman Ipoh Selatan, Ipoh

查詢：http://www.facebook.com/share/16t1bVcFVa

新舊茶樓大對決 「鐵碗」糯米雞vs.酸薑皮蛋賣

怡保聚居了大量來自廣東的華人，早已融入茶樓文化。每到清晨，茶樓內已人聲鼎沸。尤其在新街場的梁燊南街（Jalan Leong Sin Nam），短短一條街上就有3、4間茶樓，成為遊客與街坊相聚的戰區。

其中，「明閣」是人氣極高的早茶名店。格局雖然街坊，用餐設時限，還常常要與陌生人搭枱，但絲毫無損顧客擁戴。初來乍到的遊客，光是翻看茶單已覺新鮮，除了熟悉的普洱、水仙等，亦有大馬常見的「大葉」（帶檳榔香的六堡茶）與「獨樹香」（當地出產的名牌烏龍茶），另外還有冰凍瓶裝的單眼佬涼茶，應是希望照顧想解暑清熱的顧客。

明閣的點心由年輕店員逐枱推銷，熱情主動。蝦餃燒賣細細粒，樸素紮實，彷彿回到童年時與父母上茶樓的記憶。久違的「鐵碗」糯米雞少了荷葉香，卻有濃郁醬香，小小一碗內有臘腸、冬菇、雞肉與鵪鶉蛋，真材實料。網上一致好評的酥皮蛋撻果然不俗，不過我更推薦花生糯米糍，糯香綿密，錯過實在可惜。

在明閣對面的「富山」是另一間排隊茶樓，創業逾50年，是將港式點心文化引進怡保的先驅之一。茶樓樓高兩層，門面氣派、樓底極高，雖無冷氣卻通風涼快。食物大多即叫即蒸，熱辣上桌，叉燒包、腸粉、馬拉糕等經典之作水準穩定；創意點心如笑口麻辣包、酸薑皮蛋賣、白咖喱燒賣等，則讓人有驚喜。●

明閣香港點心

地址：32-36, Jalan Leong Sin Nam, Ipoh

查詢：http://www.facebook.com/share/177Dewk6Zq

富山茶樓

地址：51, Jalan Leong Sin Nam, Ipoh

查詢：www.fohsan.com.my

人氣茶室歎香滑白咖啡 烤麵包蛋撻靈魂拍檔

人在怡保，不能錯過走進當地茶餐室（kopitiam），來一杯地道的白咖啡。白咖啡源自150多年前的怡保，當時南來的海南人受到西式咖啡的影響，便將咖啡豆以人造牛油低溫烘焙，減少苦味、保留香氣，再加入煉奶調和，創造出這款香氣濃郁、口感順滑的kopi。

「東泰茶鋪」是怡保新興的人氣茶室，這裏的熱白咖啡上浮着一層厚厚的泡沫，原來是師傅以傳統高空拉冲的手法，讓咖啡充分混入空氣，入口更順滑細緻。若想來一杯冰涼又香濃的版本，不妨點冰鎮白咖啡。店家巧妙地將冰塊置於杯外，避免稀釋咖啡風味，每一口都能享受濃郁香甜。除了咖啡，招牌烤麵包也是必點項目——多士烘得酥脆金黃，夾入香甜咖央醬與冰涼牛油條，簡直是白咖啡的靈魂拍檔。

至於深受遊人喜愛的南香茶餐室，早在1948年於舊街場創立。如今，南香已在大馬全國設有多間分店，但來到總店，自然要懷着朝聖之心，嘗一杯元祖白咖啡。茶室依然維持傳統經營方式，除了招牌咖啡與烤麵包，店內還有幾個小檔攤，供應豬腸粉、雞絲湯河、咖喱麵等地道小吃。熱騰騰的白咖啡加入煉奶香甜不苦，配一個新鮮出爐酥皮蛋撻，感受到怡保老味道與舊氛圍。●

東泰茶鋪

地址：46, Jalan Foo Eng Lin,

Taman Hoover, Ipoh

查詢：http://www.facebook.com/share/17SKMYPMDj

南香茶餐室

地址：2, Jalan Bandar Timah, Ipoh

查詢：fb＠NamHeongIpoh

●旅遊錦囊

入境要求：持有效特區護照毋須簽證

匯率：1馬來西亞令吉兌1.85港元

機票：8至9月份香港往返吉隆坡，馬來西亞航空約1615港元起（連稅及行李）

交通：從吉隆坡中央火車站乘KTM特快車至怡保火車站，車程2小時，車票單程51令吉（約94.4港元）起，詳情：online.ktmb.com.my

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕白咖啡 茶樓 芽菜雞 東南亞 馬來西亞 旅遊 怡保

