人參雞醬油蝦驚喜變身 韓風法菜說文化故事

在中環擺花街8號，最近有一家韓風法式精緻餐廳SOL Restaurant（下稱SOL）開業，裝潢以木質家具與白色作主調，牆上投射出柔和圓形光影，呼應店名SOL「太陽」，營造出柔和溫暖的氛圍。

餐廳靈魂人物是韓籍主廚金官柱（GwanJu Kim）。他從小在首爾郊外的家族農場生活，受外婆和媽媽影響，對烹飪產生濃厚興趣，後來正式學習西餐，擅長法菜。入行8年來，先於新加坡米芝蓮3星餐廳Odette鍛煉，再回韓國擔任米芝蓮1星餐廳L'Amant Secret總廚，廚藝根基紮實。

他不諱言一直羨慕日本食材在國際上的知名度，身為韓國人總會問自己：「怎樣才能讓世界認識韓國食材和飲食文化？」在Odette工作時，看見創辦人兼名廚Julien Royer在法菜融入亞洲元素，深受啟發，遂萌生把韓國飲食文化元素融入現代法國菜的念頭。

他在首爾的韓式市場發現，很多外國人對艾草等韓國常見食材都感到陌生。為了推廣韓國飲食文化，決定在SOL實現「韓風法菜」美食概念。更貼心的是，SOL每道菜都配有食材小卡，含有插畫加英文解說，加上店員從旁講解，讓客人輕鬆認識韓國特色食材。

傳統小菜巧變精緻鹹撻

現時餐廳提供午市菜單、晚市菜單、尊貴晚市菜單。食材隨季節微調，但菜式基本架構有餐前小點、前菜、海鮮、主菜及甜點。記者早前品嘗過部分菜式，感覺每道菜都像在說故事，從味覺到文化層層遞進，甚有驚喜。

所有菜單均率先以餐前小點開場。韓國餐桌上不可或缺的小菜banchan，經主廚的巧思創作下，升級成為精緻小巧的鹹撻。他將法菜常見的雞肝慕絲加入大醬調味，填滿撻內，再放韓式醬油茄子並點綴醃紫蘇葉，讓人見識到韓式家常味道與法菜精緻味道和諧地融合。生牛肉他他紫菜撻以西冷牛肉他他作餡，配煙熏牛骨髓忌廉，撒上紫菜粉，鮮味濃郁，而牛骨髓忌廉靈感則源自韓國著名的雪濃湯。韓國比目魚撻則受韓式比目魚刺身啟發，並配上檸檬醬、蘋果蓉、蘋果芹菜啫喱等，增添酸甜的清爽口感。

慢煮濟州島鮑魚 海藻醬汁提鮮

前菜中的「韓式蒸蛋」（gyeran jjim）則從韓式蒸蛋中擷取靈感。蛋香柔滑如布甸，展現傳統蒸蛋的細滑感，並配有鴻喜菇、舞茸及羊肚菌，「我覺得菇菌與蒸蛋的味道很合拍，亦能提升奢華感」；加上雪莉醋啫喱、蘑菇莎巴翁醬和松子醬提味，層次豐富。另一道「醬油蝦」，靈感來自韓國醬油蝦及蟹，主廚以醬油醃製蝦肉，味道清新。他指法國菜在夏天常用時令番茄，而番茄與蝦的味道又十分合拍，因此他配上車厘茄、番茄啫喱及法式芝士雪糕等，再注入番茄清湯與紫蘇油，頂部放上番茄脆片。一入口，蝦的鮮甜與番茄的清甜交織，味道豐富。

海鮮菜式中有主廚擅長的慢煮濟州島鮑魚。鮑魚在80℃下慢煮3小時，再用焦化牛油煎香，切片後夾入竹筍，點綴大蒜蛋黃醬，佐以青口白忌廉泡沫和兩種韓國海藻，包括miyeok海帶和maesaengi海藻製成的醬汁。鮑魚入口柔軟，蘸點海藻醬汁，鮮味更突出。金官柱分享這個海藻醬汁靈感，源自他在巴黎吃過的昂貴海藻牛油，讓他想到韓國其實也有不少優質海藻，於是決定將家鄉的味道帶進法菜中。

法菜版人參雞 味道層次豐富

主菜中，記者私心推介法菜版「韓國人參雞」。韓國人參雞是經典補身湯品，「我在韓式市場發現外國人買人參雞湯包做手信，非常驚訝，原來人參雞這麼受遊客喜愛」！主廚決意將人參雞融入菜式中。他在法國春雞的雞皮與雞肉之間釀入雞肉慕絲，然後風乾2天，再以滾油澆淋至金黃，最後慢烤。切下雞胸肉，佐以白色韓風人參雞汁和深啡色的法式雞汁，雞皮脆，肉嫩濕潤，口腔裏盡是雞香。至於湯底用黃芪、紅棗、雞骨等熬煮4至5小時，藥材香氣濃郁；再以日本米，加入雞腿肉粒、牛蒡與人參雞湯同煮，上桌時，加進炸雞皮、法葱和人參雞油拌勻，香氣撲鼻。先喝湯，吃雞胸肉，最後吃飯，味道層次豐富之餘，他更強調用盡整隻雞烹調，展現韓菜「不浪費」的精神。

甜品部分由主廚識於微時的好友梁可人（Kylie）負責，她擅長將韓國傳統食材融入西式甜點，擦出新火花。她帶來兩款特色甜品，一款以白米為主題，白米奶凍配粉紅桃雪葩與白米醬汁，賣相夢幻，米香清新；另一款則以薏米為主題，可可脆片先後放上Guanaja 70%黑朱古力慕絲和零陵香豆可可雪糕，撒上烘烤薏米粉，再淋上薏米忌廉。

SOL Restaurant

價錢：午市菜單$388起；晚市菜單$888起、尊貴晚市菜單$1088起

地址：中環擺花街8號5樓

查詢：IG＠solrestaurant.hk

註：另加一

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪