巴黎四季宜拍婚紗照 意國湖光山色明星加持

若想預約在復活節、國慶等長假期拍攝的話，她建議最好半年前開始查詢及預約日期；她又提醒，由於歐洲不時有罷工、航班延誤等，最好多預一兩天時間；至於婚紗禮服，她建議由香港帶到巴黎，禮服選擇較合心水，也較合身；相反巴黎婚紗店出租的婚紗，一般尺碼較大也較長，對身形圓潤或嬌小的女士來說選擇不多。

若不想麻煩，可請攝影公司代勞。以她公司的攝影套餐為例，價錢約由2799歐元（約25,488港元）起，包括攝影師拍攝、租車、巴黎婚紗店租賃女士婚紗，「在巴黎婚紗店租借的話，會預先選好5至6件，當日即時試身及改衣，肥瘦腰位可改，但長度不能改」。化妝則不包括在套餐內，但她會推介幾名經常合作的台灣、香港、內地化妝師，他們較熟悉亞洲人的妝容，亦會在拍攝當日提供補妝服務。

至於要預留多少時間拍攝？Teresa說視乎拍攝多少景點。一般巴黎市內，每天約可拍4至5個景點，鐵塔及羅浮宮均是最受歡迎。另外一些著名景點如亞歷山大三世橋、皇家花園、杜樂麗花園、協和廣場等，若想到較遠程的地區如蒙馬特，就要多預留時間或減少景點。至於要拍攝以城堡為背景的婚紗照，車程來回大概需2個多小時，這就可能得花上一整天時間來拍攝了。

她稱現時不少新人亦喜歡到意大利的科莫湖、托斯卡納等地拍攝，原因是之前有不少名人如吳千語、文詠珊都在那裏結婚；另外意大利山區Dolomites亦愈來愈受歡迎，因它景色媲美瑞士湖光山色，但消費較瑞士相宜。

[迷途旅人]