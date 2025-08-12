明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
迷途旅人

巴黎四季宜拍婚紗照 意國湖光山色明星加持

【明報專訊】不少新人喜歡出外拍婚紗照，過去熱門之選有日韓等地，近年則把目光放到法國、意大利等地，希望拍出古典優雅的歐陸情懷。曾為藝人蔡嘉欣於巴黎拍攝婚紗照的Teresa​​​​（IG＠travellerki_portrait），是長駐巴黎的香港攝影師。她認為巴黎四季各有美態，春天繁花盛放，3月玉蘭花開，4月有櫻花、紫藤花；夏天日照長，有陽光機會較多，能拍出金黃日落或粉紅色的天空；冬天濕雨、寒冷，不過跟巴黎氛圍很配襯，可拍出淒美感，加上冬日遊客少，在主要熱門景點取景較容易；不過，她個人認為四季之中，巴黎秋色最美。

若想預約在復活節、國慶等長假期拍攝的話，她建議最好半年前開始查詢及預約日期；她又提醒，由於歐洲不時有罷工、航班延誤等，最好多預一兩天時間；至於婚紗禮服，她建議由香港帶到巴黎，禮服選擇較合心水，也較合身；相反巴黎婚紗店出租的婚紗，一般尺碼較大也較長，對身形圓潤或嬌小的女士來說選擇不多。

若不想麻煩，可請攝影公司代勞。以她公司的攝影套餐為例，價錢約由2799歐元（約25,488港元）起，包括攝影師拍攝、租車、巴黎婚紗店租賃女士婚紗，「在巴黎婚紗店租借的話，會預先選好5至6件，當日即時試身及改衣，肥瘦腰位可改，但長度不能改」。化妝則不包括在套餐內，但她會推介幾名經常合作的台灣、香港、內地化妝師，他們較熟悉亞洲人的妝容，亦會在拍攝當日提供補妝服務。

至於要預留多少時間拍攝？Teresa說視乎拍攝多少景點。一般巴黎市內，每天約可拍4至5個景點，鐵塔及羅浮宮均是最受歡迎。另外一些著名景點如亞歷山大三世橋、皇家花園、杜樂麗花園、協和廣場等，若想到較遠程的地區如蒙馬特，就要多預留時間或減少景點。至於要拍攝以城堡為背景的婚紗照，車程來回大概需2個多小時，這就可能得花上一整天時間來拍攝了。

她稱現時不少新人亦喜歡到意大利的科莫湖、托斯卡納等地拍攝，原因是之前有不少名人如吳千語、文詠珊都在那裏結婚；另外意大利山區Dolomites亦愈來愈受歡迎，因它景色媲美瑞士湖光山色，但消費較瑞士相宜。

[迷途旅人]

相關字詞﹕迷途旅人

上 / 下一篇新聞