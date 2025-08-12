明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
迷途旅人

玻利維亞天空之鏡拍婚紗照 天時地利人和 成就天人合一

【明報專訊】10年前，Karen Ko被旅遊書裏玻利維亞「天空之鏡」（Salar de Uyuni，烏尤尼鹽湖）的壯麗景色深深撼動，許下願望，有朝一日，必會到訪。

10年後，她來到這個海拔3700米的國度。在凌晨4時、攝氏零下3度的漫天星空下，穿上露肩晚裝，跟丈夫拍攝婚紗照。連原本只為陪她圓夢的丈夫也被景色感動。

千山萬水圓夢，她總結旅程：「是很值得、很值得去（的一個地方），但我建議一定要跟一個對你真的很重要很重要的人去，不要隨便找個人，或者普通一個男朋友跟你去。這些地方你只會去一次。」Karen語重心長地說。

看着Karen與丈夫於天空之鏡拍攝的婚紗照，腦海不期然哼出：彷佛天和地在挑選我跟你。浪漫並不會從天而降，要拍出天人合一的畫面，當然要精心籌劃。

去年3月，開公關公司的Karen跟拍拖4年的男友到南美長途旅行。最初男友打算在旅程中求婚，但由於他早早跟Karen父母透露結婚的計劃，父母心急追問下，結果男友提早在1月求婚。不過錯有錯着，Karen說：「原本在南美只得一張求婚照，現在變成一輯婚紗相。」

Karen本來只打算在玻利維亞逗留1、2天盡快完成拍攝，但當她重讀旅遊書時發現，要拍出天空之鏡絕佳鏡面景色，最佳時間為夏天，即12月至翌年3月，在和暖多雨的環境下，鹽湖較有機會結成一層鏡面倒映美景。由於天氣難料，她也不敢怠慢，決定拉長拍攝時間。

找當地攝影師 熟知最佳拍攝點

最初，他們想過找香港著名婚照攝影師隨行，「但單是搭飛機到玻利維亞，連轉機、轉車就要兩日，人家接了job，好難抽到空檔」。於是在IG找尋到當地攝影師Takara，Karen再三強調，這是她全程最明智的決定，「我很幸運找到那邊的攝影師，因為你一定要很熟悉那個地方……任何人第一次去，都不會懂得哪裏是最佳拍攝地點」。

住鹽湖區酒店 方便拍攝省車程

被譽為「天空之鏡」的烏尤尼鹽湖，位於玻利維亞西南部，鹽湖面積約10,582平方公里，海拔約3700米。Karen說要到當地並不容易，遊客先要從玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）轉乘1小時內陸機到烏尤尼市，但並非每天都有航班往返，加上每班客機只可載約130多名乘客，一位難求；尤其遇上旺季，未克服高海拔氣候前已先要搶機位。

由於他倆亦一直夢想到秘魯著名景點的的喀喀湖（Lake Titicaca），於是在拍婚紗照前，先安排前往海拔更高的秘魯的的喀喀湖一遊，「多數人由南開始北上，而我們就調轉，由北向南」。二人原本準備從香港飛往加拿大，再轉機至墨西哥，奈何途中遇上航班延誤，於是改由洛杉機飛往秘魯首都利馬。遊覽的的喀喀湖完畢，再乘汽車進入玻利維亞。「我們拿着行李就這樣走過去（過關），就像以前返大陸一樣，幾得意！」3月29日到達玻利維亞後，在拉巴斯留宿一晚，翌日乘早上7時航班到烏尤尼。下機後，司機送他們到鹽湖區下榻的酒店，「因為鹽湖區內的酒店較方便拍攝，否則，如住在機場附近，每次拍照都要乘車1小時，所以我們預訂了湖區裏的酒店Luna Salada。整間酒店都是用鹽來建造的，價錢不算太貴，約2000多港元一晚」。

凌晨-3℃拍「星空下的戀人」

首日抵達，攝影師說中午時分鹽湖光線未算最美，建議先到附近荒廢火車墳場（Train Cemetery）拍攝，再回鹽湖野餐。Karen說食物都由司機太太準備好，司機還帶來摺枱、枱布，有酒有肉有意粉，非常愜意。他們餐後回酒店換衫，大約下午4時，一行人再到鹽湖，那時Karen已換上純白婚紗，跟丈夫迎接旅程中最期待的部分——落日之下的天空之鏡。Karen回想那一刻，景色美極了，看得他倆目定口呆。「雖然第一天有雲，但那個景色真的太美。到了第二天，連一片雲也沒有，景色更靚」，連本來純粹陪太太圓夢的丈夫都被眼前景色感動。「他最初還常說『我去是為了你啫，其實photoshop都得啦，不用特意來吧 』」，最後還是認真感謝太太策劃了一個完美拍攝之旅。

任務完成。Karen本以為可以好好休息，但攝影師堅持凌晨2時再開車到酒店接他們，拍攝「星空下的戀人」一幕，更堅持道：「你一定要相信我！」凌晨4時，室外氣溫攝氏零下3度，抵着冷的Karen穿上露肩晚裝挽着丈夫手臂，在漫天星宿下拍攝。「是好凍，但都唔理啦！」只因好天氣不一定能碰上。出發前，攝影師提醒她別抱太大期望，因為去年雨水不多，未必拍出滿意照片。Karen自言一直沒有旅遊運，「專程去睇極光，睇唔到；或到土耳其想坐熱氣球，但那天又會維修」。今次終於交上好運，「連攝影師都說，我們拍攝的那兩天是他看見最好的天氣，因為一到4月，地面開始乾，拍攝效果又未必是那樣」。她感恩天公作美，也慶幸找上當地攝影師。「他好清楚哪些地方、角度拍攝得最好。」

兩日$12,480 包接送、拍攝、野餐

攝影師除了有地膽背景，收費亦算合理。攝影師兩日收費1600美元（約12,480港元），額外拍攝星空夜景另加200美元（約1560港元），價錢已包括司機接送、野餐及所有拍攝費用，不包括新娘化妝，Karen說：「這個我可以自己搞掂，加上我們以影景色為主，不會有太多人像相。」服裝亦要自備，愛美的她共帶了9件婚紗晚裝，回程時她把晚裝、頭紗、花球都送給攝影師作道具。

預先蒐集資料給攝影師參考

總結旅程，Karen說非常辛苦，但慶幸十分順利。不過她提醒打算到南美拍攝婚紗照的新人，行程、食宿、交通固然要妥善安排，即使是拍攝風格，亦要預先蒐集資料給攝影師參考，「我每個地點拍攝的衫，用什麼道具，髮型化妝風格，全部自己規劃，例如穿紅色晚裝，我要襯哪個花球，統統計劃好」。Karen強調，如果沒有計劃，那就不要考慮到南美了，「一生人一次，值得嘅」！●

文：陳詠詩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[迷途旅人]

相關字詞﹕意大利 巴黎 旅遊 烏尤尼 天空之鏡 婚紗攝影 玻利維亞 迷途旅人

上 / 下一篇新聞