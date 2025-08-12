玻利維亞天空之鏡拍婚紗照 天時地利人和 成就天人合一

10年後，她來到這個海拔3700米的國度。在凌晨4時、攝氏零下3度的漫天星空下，穿上露肩晚裝，跟丈夫拍攝婚紗照。連原本只為陪她圓夢的丈夫也被景色感動。

千山萬水圓夢，她總結旅程：「是很值得、很值得去（的一個地方），但我建議一定要跟一個對你真的很重要很重要的人去，不要隨便找個人，或者普通一個男朋友跟你去。這些地方你只會去一次。」Karen語重心長地說。

看着Karen與丈夫於天空之鏡拍攝的婚紗照，腦海不期然哼出：彷佛天和地在挑選我跟你。浪漫並不會從天而降，要拍出天人合一的畫面，當然要精心籌劃。

去年3月，開公關公司的Karen跟拍拖4年的男友到南美長途旅行。最初男友打算在旅程中求婚，但由於他早早跟Karen父母透露結婚的計劃，父母心急追問下，結果男友提早在1月求婚。不過錯有錯着，Karen說：「原本在南美只得一張求婚照，現在變成一輯婚紗相。」

Karen本來只打算在玻利維亞逗留1、2天盡快完成拍攝，但當她重讀旅遊書時發現，要拍出天空之鏡絕佳鏡面景色，最佳時間為夏天，即12月至翌年3月，在和暖多雨的環境下，鹽湖較有機會結成一層鏡面倒映美景。由於天氣難料，她也不敢怠慢，決定拉長拍攝時間。

找當地攝影師 熟知最佳拍攝點

最初，他們想過找香港著名婚照攝影師隨行，「但單是搭飛機到玻利維亞，連轉機、轉車就要兩日，人家接了job，好難抽到空檔」。於是在IG找尋到當地攝影師Takara，Karen再三強調，這是她全程最明智的決定，「我很幸運找到那邊的攝影師，因為你一定要很熟悉那個地方……任何人第一次去，都不會懂得哪裏是最佳拍攝地點」。

住鹽湖區酒店 方便拍攝省車程

被譽為「天空之鏡」的烏尤尼鹽湖，位於玻利維亞西南部，鹽湖面積約10,582平方公里，海拔約3700米。Karen說要到當地並不容易，遊客先要從玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）轉乘1小時內陸機到烏尤尼市，但並非每天都有航班往返，加上每班客機只可載約130多名乘客，一位難求；尤其遇上旺季，未克服高海拔氣候前已先要搶機位。

由於他倆亦一直夢想到秘魯著名景點的的喀喀湖（Lake Titicaca），於是在拍婚紗照前，先安排前往海拔更高的秘魯的的喀喀湖一遊，「多數人由南開始北上，而我們就調轉，由北向南」。二人原本準備從香港飛往加拿大，再轉機至墨西哥，奈何途中遇上航班延誤，於是改由洛杉機飛往秘魯首都利馬。遊覽的的喀喀湖完畢，再乘汽車進入玻利維亞。「我們拿着行李就這樣走過去（過關），就像以前返大陸一樣，幾得意！」3月29日到達玻利維亞後，在拉巴斯留宿一晚，翌日乘早上7時航班到烏尤尼。下機後，司機送他們到鹽湖區下榻的酒店，「因為鹽湖區內的酒店較方便拍攝，否則，如住在機場附近，每次拍照都要乘車1小時，所以我們預訂了湖區裏的酒店Luna Salada。整間酒店都是用鹽來建造的，價錢不算太貴，約2000多港元一晚」。

凌晨-3℃拍「星空下的戀人」

首日抵達，攝影師說中午時分鹽湖光線未算最美，建議先到附近荒廢火車墳場（Train Cemetery）拍攝，再回鹽湖野餐。Karen說食物都由司機太太準備好，司機還帶來摺枱、枱布，有酒有肉有意粉，非常愜意。他們餐後回酒店換衫，大約下午4時，一行人再到鹽湖，那時Karen已換上純白婚紗，跟丈夫迎接旅程中最期待的部分——落日之下的天空之鏡。Karen回想那一刻，景色美極了，看得他倆目定口呆。「雖然第一天有雲，但那個景色真的太美。到了第二天，連一片雲也沒有，景色更靚」，連本來純粹陪太太圓夢的丈夫都被眼前景色感動。「他最初還常說『我去是為了你啫，其實photoshop都得啦，不用特意來吧 』」，最後還是認真感謝太太策劃了一個完美拍攝之旅。

任務完成。Karen本以為可以好好休息，但攝影師堅持凌晨2時再開車到酒店接他們，拍攝「星空下的戀人」一幕，更堅持道：「你一定要相信我！」凌晨4時，室外氣溫攝氏零下3度，抵着冷的Karen穿上露肩晚裝挽着丈夫手臂，在漫天星宿下拍攝。「是好凍，但都唔理啦！」只因好天氣不一定能碰上。出發前，攝影師提醒她別抱太大期望，因為去年雨水不多，未必拍出滿意照片。Karen自言一直沒有旅遊運，「專程去睇極光，睇唔到；或到土耳其想坐熱氣球，但那天又會維修」。今次終於交上好運，「連攝影師都說，我們拍攝的那兩天是他看見最好的天氣，因為一到4月，地面開始乾，拍攝效果又未必是那樣」。她感恩天公作美，也慶幸找上當地攝影師。「他好清楚哪些地方、角度拍攝得最好。」

兩日$12,480 包接送、拍攝、野餐

攝影師除了有地膽背景，收費亦算合理。攝影師兩日收費1600美元（約12,480港元），額外拍攝星空夜景另加200美元（約1560港元），價錢已包括司機接送、野餐及所有拍攝費用，不包括新娘化妝，Karen說：「這個我可以自己搞掂，加上我們以影景色為主，不會有太多人像相。」服裝亦要自備，愛美的她共帶了9件婚紗晚裝，回程時她把晚裝、頭紗、花球都送給攝影師作道具。

預先蒐集資料給攝影師參考

總結旅程，Karen說非常辛苦，但慶幸十分順利。不過她提醒打算到南美拍攝婚紗照的新人，行程、食宿、交通固然要妥善安排，即使是拍攝風格，亦要預先蒐集資料給攝影師參考，「我每個地點拍攝的衫，用什麼道具，髮型化妝風格，全部自己規劃，例如穿紅色晚裝，我要襯哪個花球，統統計劃好」。Karen強調，如果沒有計劃，那就不要考慮到南美了，「一生人一次，值得嘅」！●

