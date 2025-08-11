明報新聞網
副刊
人生下半場

健康

醫言有理：淺談基孔肯雅熱病毒

【明報專訊】基孔肯雅熱病毒（Chikungunya virus）透過蚊子傳播，病者有發燒、關節炎及皮疹等症狀。病毒由蚊蟲叮咬傳染給人類，包括埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白紋伊蚊（Aedes albopictus），牠們亦可傳播寨卡病毒（Zika virus）或登革熱病毒（dengue virus）。透過母嬰傳播或血液製品傳播基孔肯雅熱病毒屬罕見病例，迄今未有透過器官移植傳播。

病徵：發燒、關節痛、皮疹

病毒潛伏期為3至7天，起初是發燒不適，接着是關節痛，最後出現皮疹，病徵持續7至10天。長者及慢性疾病患者容易出現嚴重併發症，包括腦膜炎、腦炎、心肺腎衰竭，嚴重可致命。部分患者在急性感染期過後，出現慢性關節炎及腱鞘炎，可持續數周、數月，甚至數年。

孕婦在分娩期受感染，病毒傳播嬰兒的風險高；受感染的新生兒一般在分娩3至7天後出現病徵，包括發燒、皮疹及水腫，甚至腦膜炎、腦炎、腦水腫、顱內出血及心肌疾病。

曾居住或前往基孔肯雅熱病毒傳播地區，出現發燒及關節炎，應接受血液病毒基因或抗體測試，並排除寨卡病毒及登革熱病毒感染。

無特效藥 嚴重或用類固醇

治療基孔肯雅熱病毒感染，目前尚未有特效藥，急性期治療方案以支援為主，包括多休息、多喝水，亦可使用消炎鎮痛藥。病情嚴重，始考慮服用類固醇（steroids）。處方非類固醇抗發炎藥物（NSAID）及阿士匹靈（aspirin）前，必須先排除登革熱，避免引致流血難止現象。病童應避用阿士匹靈，以防出現雷氏綜合徵（Reye syndrome），撲熱息痛（paracetamol）一般安全有效。嚴重慢性關節炎，建議轉介風濕科專科醫生（rheumatologist）；考慮使用其他抗風濕藥物，例如甲氨蝶呤（methotrexate）及腫瘤壞死因子抑制劑（anti-TNF）。

預防勝於治療，首要避免受蚊蟲叮咬；已受感染的人在發病首周要尤其小心，避免病毒傳播他人。公共衛生政策不可少，社區滅蚊尤其重要。在美國及歐洲，有兩種基孔肯雅熱病毒疫苗可供選擇，包括重組病毒蛋白疫苗（recombinant virus-like particle vaccine）及減毒活疫苗（live attenuated vaccine），供高危人士接種。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

