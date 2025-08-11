長者3招防流感 守護自主生活能力

接種當季流感疫苗、堅持健康生活，有助增強免疫力，維持良好身體機能，減低住院機率，提升生活品質及自主能力。良好的清潔及衛生習慣亦有助減少病毒傳播的風險。一齊預防流感，保護自己，亦保護他人。

新冠病毒流行期間，廣泛實施佩戴口罩、限制社交距離等措施，本港流感活動處於較低水平。隨着2023年初口罩令解除及防疫措施放寬，市民社交活動復常，季節性流感傳播風險呈回升態勢。與2020至2022年相比，近兩年流感高峰期嚴重個案、住院率及死亡率均有上升趨勢。在2024年，受病毒類型變異影響，流感季節由1月延續到7月，持續超過6個月，較新冠疫情前有所延長（以往季節性流感一般於1至3月和7、8月較流行），進一步加劇公共衛生挑戰。

髖部骨折風險增13%

季節性流感對長者健康威脅尤為嚴重。根據衛生署截至3月8日的最新數據，在2024至2025年流感季節期間，65歲以上長者住院率僅次於5歲以下幼童，而嚴重流感個案中，長者佔七成，死亡個案更接近九成。由於免疫系統隨年齡增長而衰退，長者身體或難以產生足夠抗體抵抗病毒，因此較易出現重症甚至死亡。長者感染流感後，出現支氣管炎、肺炎或腦部病變等併發症的風險亦較高。此外，很多長者本身患有慢性疾病（例如糖尿病、心血管疾病等），是流感感染的高風險人群。流感可加劇長者的基礎疾病，令感染後容易出現更嚴重症狀和併發症。這些併發症不僅會提升住院風險，還可能引致認知功能下降或長期臥牀，進一步削弱長者身體健康和獨立自主生活的能力。

季節性流感並不是普通感冒，感染後或會持續影響長者（尤其是身體較虛弱者）的身體機能，增加生活障礙。嚴重的流感感染會導致長者日常活動能力下降，社交活動受限，生活質素降低，甚至增加骨折風險等嚴重後果。有研究發現15%長者因流感住院後，失去了部分自理能力，且大部分人都無法恢復到原本狀態。除此之外，流感感染還可能讓老人更容易跌倒或骨折，有研究顯示流感感染令髖部骨折風險增加13%。隨年齡增長，身體機能會逐漸衰退且自主生活能力降低，面對流感時會更為脆弱，感染後會加劇此過程，甚至引發持續的功能衰退。

自我管理減感染 維持良好機能

預防流感至關重要，日常通過以下自我管理措施減少感染，幫助長者維持良好身體機能，更獨立、自主、積極地生活。

1.每年定期接種流感疫苗

接種疫苗是預防流感及其併發症最有效措施之一。接種疫苗猶如免疫系統提前「演練」。流感疫苗含有滅活病毒，能訓練免疫系統提前「記住」病毒特徵並產生足夠抗體。這些抗體如守衛，嚴陣以待，抵禦病毒襲擊；當病毒入侵時，可快速識別並中和病毒，同時引導免疫細胞清除被感染的細胞，從而降低感染風險。

根據衛生署公布數據，在今季流感重症及死亡個例中，高達66%個案未接種當季疫苗。多項研究指出，流感疫苗接種有效降低長者因流感就診和住院風險。今季流感監測數據顯示，安老院舍中未接種疫苗的長者，其發展為重症的風險是已接種者2.3倍。接種流感疫苗不僅有助預防感染，即使感染，也可緩和病情嚴重程度，是保護健康的關鍵措施。

2.健康生活習慣增免疫力

•均衡飲食：食物攝取多樣化，以全穀類為主，多吃蔬果，適量攝取瘦肉、魚、蛋及低脂奶類，並減少油、鹽、糖的攝入，維持免疫系統對抗病毒

•適量運動：根據身體情况，每周做適量中等強度有氧運動（如急步行或太極），提升身體抵抗力

•充足睡眠：保持規律作息，避免過度午睡或長期熬夜

•減少不良習慣：避免吸煙及過量飲酒

•管理壓力：長期精神壓力會抑制免疫反應。透過休閒活動、靜觀練習等方式減壓，維持身心健康

3. 保持良好個人及環境衛生

•勤洗手：洗手時應以梘液和清水，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。無洗手條件或明顯污垢時，可使用70%至80%酒精搓手液潔淨雙手

•戴口罩：流感高峰期時佩戴外科口罩

•勤通風：保持室內空氣流通，盡量保持窗戶打開以增加鮮風供應

•咳嗽禮儀：打噴嚏及咳嗽時用紙巾掩口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內並立即洗手

•清潔和消毒環境：經常清潔和消毒常接觸的表面，如家俬、玩具和共用物件

文：辛美琪（香港理工大學康復治療科學系助理教授）、饒蕾伊（香港理工大學康復治療科學系博士研究生）、王慧琪（香港理工大學康復治療科學系研究員）

