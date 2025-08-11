明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

長者3招防流感 守護自主生活能力

【明報專訊】季節性流感病毒對長者健康和整體生活質素的影響不容忽視。研究發現，15%長者因流感住院後，失去了部分自理能力，包括穿衣、吃飯、如廁、個人衛生和行走等，且大部分無法恢復到原來狀態。

接種當季流感疫苗、堅持健康生活，有助增強免疫力，維持良好身體機能，減低住院機率，提升生活品質及自主能力。良好的清潔及衛生習慣亦有助減少病毒傳播的風險。一齊預防流感，保護自己，亦保護他人。

新冠病毒流行期間，廣泛實施佩戴口罩、限制社交距離等措施，本港流感活動處於較低水平。隨着2023年初口罩令解除及防疫措施放寬，市民社交活動復常，季節性流感傳播風險呈回升態勢。與2020至2022年相比，近兩年流感高峰期嚴重個案、住院率及死亡率均有上升趨勢。在2024年，受病毒類型變異影響，流感季節由1月延續到7月，持續超過6個月，較新冠疫情前有所延長（以往季節性流感一般於1至3月和7、8月較流行），進一步加劇公共衛生挑戰。

髖部骨折風險增13%

季節性流感對長者健康威脅尤為嚴重。根據衛生署截至3月8日的最新數據，在2024至2025年流感季節期間，65歲以上長者住院率僅次於5歲以下幼童，而嚴重流感個案中，長者佔七成，死亡個案更接近九成。由於免疫系統隨年齡增長而衰退，長者身體或難以產生足夠抗體抵抗病毒，因此較易出現重症甚至死亡。長者感染流感後，出現支氣管炎、肺炎或腦部病變等併發症的風險亦較高。此外，很多長者本身患有慢性疾病（例如糖尿病、心血管疾病等），是流感感染的高風險人群。流感可加劇長者的基礎疾病，令感染後容易出現更嚴重症狀和併發症。這些併發症不僅會提升住院風險，還可能引致認知功能下降或長期臥牀，進一步削弱長者身體健康和獨立自主生活的能力。

季節性流感並不是普通感冒，感染後或會持續影響長者（尤其是身體較虛弱者）的身體機能，增加生活障礙。嚴重的流感感染會導致長者日常活動能力下降，社交活動受限，生活質素降低，甚至增加骨折風險等嚴重後果。有研究發現15%長者因流感住院後，失去了部分自理能力，且大部分人都無法恢復到原本狀態。除此之外，流感感染還可能讓老人更容易跌倒或骨折，有研究顯示流感感染令髖部骨折風險增加13%。隨年齡增長，身體機能會逐漸衰退且自主生活能力降低，面對流感時會更為脆弱，感染後會加劇此過程，甚至引發持續的功能衰退。

自我管理減感染 維持良好機能

預防流感至關重要，日常通過以下自我管理措施減少感染，幫助長者維持良好身體機能，更獨立、自主、積極地生活。

1.每年定期接種流感疫苗

接種疫苗是預防流感及其併發症最有效措施之一。接種疫苗猶如免疫系統提前「演練」。流感疫苗含有滅活病毒，能訓練免疫系統提前「記住」病毒特徵並產生足夠抗體。這些抗體如守衛，嚴陣以待，抵禦病毒襲擊；當病毒入侵時，可快速識別並中和病毒，同時引導免疫細胞清除被感染的細胞，從而降低感染風險。

根據衛生署公布數據，在今季流感重症及死亡個例中，高達66%個案未接種當季疫苗。多項研究指出，流感疫苗接種有效降低長者因流感就診和住院風險。今季流感監測數據顯示，安老院舍中未接種疫苗的長者，其發展為重症的風險是已接種者2.3倍。接種流感疫苗不僅有助預防感染，即使感染，也可緩和病情嚴重程度，是保護健康的關鍵措施。

2.健康生活習慣增免疫力

•均衡飲食：食物攝取多樣化，以全穀類為主，多吃蔬果，適量攝取瘦肉、魚、蛋及低脂奶類，並減少油、鹽、糖的攝入，維持免疫系統對抗病毒

•適量運動：根據身體情况，每周做適量中等強度有氧運動（如急步行或太極），提升身體抵抗力

•充足睡眠：保持規律作息，避免過度午睡或長期熬夜

•減少不良習慣：避免吸煙及過量飲酒

•管理壓力：長期精神壓力會抑制免疫反應。透過休閒活動、靜觀練習等方式減壓，維持身心健康

3. 保持良好個人及環境衛生

•勤洗手：洗手時應以梘液和清水，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。無洗手條件或明顯污垢時，可使用70%至80%酒精搓手液潔淨雙手

•戴口罩：流感高峰期時佩戴外科口罩

•勤通風：保持室內空氣流通，盡量保持窗戶打開以增加鮮風供應

•咳嗽禮儀：打噴嚏及咳嗽時用紙巾掩口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內並立即洗手

•清潔和消毒環境：經常清潔和消毒常接觸的表面，如家俬、玩具和共用物件

文：辛美琪（香港理工大學康復治療科學系助理教授）、饒蕾伊（香港理工大學康復治療科學系博士研究生）、王慧琪（香港理工大學康復治療科學系研究員）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕人生下半場

上 / 下一篇新聞