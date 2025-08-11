明報新聞網
副刊

健康

姿治通鑑：下肢受力不當 膝痛惡性循環

【明報專訊】膝痛困擾不少人，症狀輕微的可能在蹲下或上落樓梯時有痠痛感，嚴重的可能日常走平路都有問題。一般而言，透過運動加強膝蓋周圍肌肉，有助緩解膝痛。然而，若膝痛問題複雜或持續時間較長，往往不止是膝關節本身的結構問題，更可能涉及整個下肢受力系統。

腳踝和髖部繃緊 膝頭代償

膝位於腳踝和髖部中間，下肢受力時，膝作為中轉站，將腳踝和髖部力量互相傳遞。如果腳踝或髖部結構有問題，比如是肌肉繃緊、骨位不正（如曾經扭傷或骨折），都會令這兩個關節幅度受限，而這些限則通常由膝頭代償。例如常見小腿肌肉繃緊，拉至足弓變形崩塌，會令到膝頭過度伸直、反折，最後令上身重量集中膝頭前方，引起膝痛。

下肢頭尾（腳踝和髖部）兩端繃緊引起膝頭代償，就像將意大利麵（未烹煮）兩端抓緊然後屈曲，意粉中段就會斷裂，因為當頭尾兩端不可動，剩下可動的只有中間部分，就要代償分擔壓力。膝頭雖然沒有意粉般脆弱，一折就斷，但會變形。所以當膝痛持續，頭尾兩端張力一直沒法消散，膝頭就會開始變形，可能是變成X或O形。日子一久，除了拉緊肌肉外，這些變形會令到下肢受力更嚴重，反過來拉緊下肢肌肉，形成惡性循環。所以及早在膝痛發作之初，放鬆繃緊的肌肉，令下肢正確和有效地受力，十分重要。

鏡前蹲下簡單自測

要知道自己下肢受力系統有沒有問題，可以站在鏡子前，腳掌垂直向前（不要外八），與肩膀同樣寬度，然後蹲下，留意會否出現以下情况：

‧蹲下時膝部能否輕易屈曲至極限，左右腳屈曲幅度是否一樣？

‧蹲下時身體能否依然直向鏡子，還是已經扭曲了身體？

‧腳掌會否撇了向外，不能保持垂直向前？

如果蹲下時發現身體旋轉，腳掌撇出，或左右雙腳屈曲幅度有差別，這些常見的代償反應，可能反映下肢受力出現問題。要改善膝痛，首先要了解下肢在活動時的受力狀况，找出哪個部位出現問題，才能針對問題來治療。

香港中華基督教青年會設有物理治療門診服務及運動建議，詳情可致電2895 4200、2743 1702查詢或瀏覽以下網址：

forms.office.com/r/isWpxPC3Jh

文：林曉彬

（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕香港中華基督教青年會 膝痛 健康 姿治通鑑

