抗生素非通殺 感冒亂服養出抗藥惡菌

要正確使用抗生素，需先了解其本質。抗生素是一類專門針對細菌感染的藥物，例如肺炎、尿道炎或傷口化膿。抗生素猶如細菌的「剋星」，能殺滅細菌或抑制其繁殖。不過，它對病毒毫無作用，例如感冒與流感多數由病毒引起，使用抗生素並無療效。抗生素並非萬能藥，亦非醫百病的靈丹妙藥。

每種抗生素針對特定細菌

每種抗生素針對特定細菌，誤用不僅無效，還可能令細菌變得更具抗藥性。舉例說，常見的青霉素類抗生素（例如阿莫西林（amoxicillin））主要針對革蘭氏陽性菌，例如鏈球菌引起的扁桃腺炎或肺炎球菌導致的肺炎。而喹諾酮類抗生素（如左氧氟沙星（levofloxacin））則對革蘭氏陰性菌更有效，例如大腸桿菌引起的尿道感染。由此可見，抗生素並非萬能通殺，需經醫生根據感染病症及細菌種類下處方，方能對症下藥。若胡亂使用，不僅無助病情，還可能令治療難上加難。所以，明確病因是用藥的前提。

細菌剋星 對病毒卻無效

迷思1：感冒服用抗生素可加速痊癒？

不少人一有咳嗽、喉嚨痛或流鼻涕，便急欲使用抗生素，認為可加速痊癒。然而，事實並非如此。超過90%感冒與流感由病毒引起，例如鼻病毒或流感病毒，而抗生素僅對細菌有效，對病毒性感染毫無功效。這種誤用不僅無助病情，還可能令身體內的其他細菌產生抗藥性，增加日後治療難度。

感冒時，應多休息、多喝水。若症狀持續或加重，可諮詢社區藥劑師，選取合適非處方藥以紓緩症狀，例如撲熱息痛（paracetamol）有助紓緩頭痛及減輕發燒，氯苯那敏（chlorpheniramine）可減少流鼻涕與打噴嚏，溴己新（bromhexine）則有助稀釋痰液、緩解咳嗽。

須完成療程 徹底消滅細菌

迷思2：症狀改善即可停用抗生素？

有些人見症狀緩解，便自行停藥，以為可以節省藥物。調查發現，7.1%最近使用過抗生素的市民未完成整個抗生素療程，主要原因是病徵好便停服了，其實大錯特錯！未完成整個療程，有些細菌可能未被徹底消滅，反而由於基因突變或產生對抗藥物的酶而增強抗藥性，日後復發更難治療。

剩藥留下次用很危險

迷思3：服剩的抗生素留待下次使用無妨？

不少人將服剩的抗生素保留，打算下次患病時再用，以為這樣既省錢又方便。然而，此舉實屬危險！首先，藥餘的出現意味着未有完成療程，已埋下抗藥性隱憂。其次，藥物過期後可能失效，甚至分解出有害物質，對身體構成風險。而最重要的是，每次感染的細菌種類或有不同，上次的藥物今次未必適用。胡亂使用舊藥，不僅無助病情，還可能掩蓋病因，延誤治療。

濫用強效藥 誤傷益菌

迷思4：抗生素愈強效愈好？

有人誤信強效抗生素效果更好，實則不然。使用抗生素講求的是對症下藥，例如阿莫西林（amoxicillin）對某些細菌有效，但對耐藥性細菌無用。濫用強效藥反而誤傷體內益菌，得不償失。

10%人或對抗生素過敏

迷思5：以為抗生素安全無憂？

不少人視抗生素為普通藥物，卻不知其潛藏的風險。事實上，約5%至10%人士可能對抗生素（例如青霉素）產生過敏反應，輕則出現皮膚紅疹，重則呼吸困難，甚至過敏性休克。未經醫生評估便使用，後果可大可小。

總結：依醫生指示服藥 留意副作用

1.抗生素應在醫生診斷為細菌感染時使用，例如化膿性扁桃腺炎或細菌性肺炎，切勿自行判斷

2.嚴格遵循指示服藥，即使症狀改善亦不可擅自停藥

3.服藥期間需留意副作用，例如腹瀉或皮膚紅疹，若出現嚴重過敏症狀（如呼吸困難），應立即停藥並求醫。

最後要留意，服藥時避免飲酒，以免影響藥效或加重不適。若有疑問不妨諮詢社區藥劑師，社區藥劑師可協助檢查處方、解釋用法，確保用藥安全。

