副刊
健康

俠醫仁心：中大醫學．加

【明報專訊】衷心歡迎300多名立志成為「好醫生」的年輕人加入中大醫學院，你們多年來付出的努力和時間終於成就了你們的夢想，我可以向你們和背後默默支持的家人保證，中大醫學院定必能培養你們成為「才德兼備」且「謙遜」的好醫生！

兩年前，我在醫學院院長遴選的漫長過程中反覆思考，怎樣才能帶領醫學院再創高峰？創新研究在醫學院的眾多發展方向中佔有非常重要的地位，創新醫學研究能轉化為更先進的診斷和治療，造福病人。但透過理想的醫學教育，培養出21世紀的醫生和科研人員同樣是醫學院的基石。我想醫學教育猶如國畫創作般，教育課程的設計能透過無止境的改革而提升，但教育的原則和理念卻比形態更為重要，正如畫畫的常規筆法可以通過不停練習而進步，但有形無實的墨譜又怎能歷久常新，受到一代又一代愛畫之人的欣賞？

培育出下一代傑出醫生的醫學教育，必先擁有正確理念。我認為醫學院的核心價值在於培育以「病人為本」的好醫生，醫者要以「父母心」照顧病人，每個重大醫療決定必以病人利益為先，從醫最大成就絕不應放在金錢回報上，而應以「生命影響生命」，為病人帶來希望而滿足。

近年，大學為鼓勵成績優異的學生而發放豐厚獎學金，我相信透過適當運用這些獎學金，「狀元」更能把握本地和外國的進修學習機會，成就夢想。但同時我們必須謹記，選擇讀醫的初心絕不能只向錢看。本身也是醫生的先父曾對我說：「醫生不能只顧自身利益，亦切勿以『旁門左道」的方法醫病，耽誤病人生命。醫生本業不會致富，但只要盡本分照顧病人，生活理應不成問題。」

多元國際交流 擴闊視野

中大醫學院過去一直鼓勵醫學生擴闊國際視野，配合同學在不同年級的學習經驗和知識，適當地安排多元化國際交流機會，今年更會推出 「中大醫學．加」深化體驗課程，豐富學生在「人生歷練」、「人道救援」、「學術研究」和「臨牀實習」各方面的經驗，鞏固學生的國際視野。累積的經驗就如撒種一樣，若干年後才會發現這些經驗可能影響我們行醫的方向。這些10多年後才開花結果的點滴，雖然不能量化為醫學教育的成功指標，但培育人才應放眼未來，以「十年樹木，百年樹人」為理念！

10多年前，中大醫學院開創環球醫學領袖培訓專修組別（Global Physician-Leadership Stream），取錄的都是公開試名列前茅的學生。受教授們啟發，10多名同學在醫科畢業後到牛津、劍橋、麻省理工等海外知名院校攻讀博士課程，當中3名修畢博士課程的畢業生更回到中大醫學院任教！

「不為良相，願為良醫」，治病雖然集中在個別病人福祉，但執行時卻猶如治國般複雜，而治病或治國有着相類近的初心——全心全意服務貧苦大眾和病人。中大醫學院會繼續堅持初心，有教無類，為社會培育才德兼備且謙遜的好醫生。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

