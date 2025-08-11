二線治療：血清眼藥水、鞏膜鏡 改善頑固乾眼症

淚小管栓塞術 使淚水停留更久

淚小管栓塞術可封閉下淚小管，使淚水在眼表停留更久，從而紓緩眼乾症狀。此療程分為暫時性與永久性兩種方式。暫時性栓塞通常採用可自然融解的骨膠原材料，能維持約3至4周，適合初步試用。整個過程僅需局部麻醉，約5分鐘完成。然而，若患者眼部有未經控制的炎症，栓塞後可能惡化，所以必須先處理好炎症，方可接受此項治療。

自體血清眼藥水 修復眼表組織

醫生抽取病人血液，移除血球後提取血清，製成專屬的眼藥水。血清眼藥水需在無菌條件下製作，分裝冷凍，並且在開封後盡快用完。由於當中含有促進角膜修復的天然激素（如血小板生長因子），對中至重度乾眼症具有正面療效。若病人出現較嚴重的角膜潰瘍，亦可考慮使用血小板濃縮血清加強效果。不過，病人須定期前往紅十字會抽血，程序相對繁複，而目前香港尚未提供血小板濃縮血清治療，只限於一般血清製劑。

鞏膜鏡 覆蓋角膜形成儲水層

鞏膜鏡（scleral lens）是特製的大型硬性隱形眼鏡，能覆蓋角膜形成儲水層，隔絕外界刺激，穩定淚膜。相較於會吸收淚水的軟性隱形眼鏡，硬鏡不會加劇眼乾，對重度乾眼或角膜嚴重受損的患者帶來紓緩作用。

[健康]