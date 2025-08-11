明報新聞網
副刊
健康

雙眼熱敷「做spa」 紓緩乾眼症

【明報專訊】眼科醫生說，門診常見這類病人：投訴眼睛不適、刺痛或者痕癢，視力則是早清晰晚模糊。他們往往誤以為是太累或近視加深，卻不知是乾眼症（dry eye syndrome）。患者的淚水分泌無法滋潤眼球表面，導致乾澀，嚴重可致發炎或角膜受損。

一如其他慢性病，乾眼症不能根治但可紓緩，如天天熱敷雙眼，融化堵塞眼表毛孔的油脂。至於彩光治療（IPL）和導溫脈動療法（LipiFlow）等醫療程序，與熱敷原理相近，但效果更深入。眼睛護理就像護齒，「日常靠自己，深層靠醫生」。

60歲以上港人逾半患乾眼症

乾眼症在香港十分普遍。香港大學眼科學系臨牀實務副教授施愷廸引述港大的社區健康調查，指本港50歲以上人口中，約三至四成患有乾眼症；而隨年齡增長，情况愈見嚴重，60歲以上病者比例超過一半。乾眼症多屬原發性，除了年紀，環境和用眼習慣都會加劇病情，像是長開冷氣會加速淚水揮發，佩戴隱形眼鏡太久會令眼球表面水分流失等。

至於繼發性乾眼症病例較少，病因也較龐雜，例如自體免疫疾病乾燥症，會令白血球攻擊外分泌腺體，導致口乾和眼乾；又如皮膚病玫瑰痤瘡，除了導致臉紅及皮膚炎外，也常常伴隨眼乾和視力模糊等問題。

機不離手少眨眼 患者年輕化

香港中文大學眼科及視覺科學學系副教授莊金隆提醒，隨着城市人的目光愈來愈離不開電子屏幕，乾眼也有年輕化趨勢，求診患者中甚至有初小學生，表徵常常是眼睛痕癢。「我們從前閱讀，每翻一頁書便自動眨眼一次；但電子屏幕和社交媒體的設計太厲害，令人不自覺地一直往下滑，常常忘了眨眼，又或者沒眨到底。眼睛長時間睜開，淚液更容易蒸發。」

許多人眼乾時，會自行購買市售眼藥水。它們大多着重補充水分，能短暫紓緩乾澀與刺痛感；亦有些產品標榜含油脂成分，加強穩定淚膜。但莊金隆提醒，含油脂的眼藥水若使用不當，可能導致油脂積聚，增加形成眼瘡的風險。

綜合研究結果，本港乾眼症患者中，有六至七成由瞼板腺功能障礙引發，肇因往往跟油脂堵塞有關。要了解瞼板腺（meibomian glands）對眼睛健康有多重要，先要明白眼淚是什麼。覆蓋眼球表面的淚膜，不僅能濕潤角膜，幫助眼球順利轉動，也為眼睛提供抵禦細菌的屏障。它九成是水，卻不能只有水，否則會迅速揮發；所以淚膜最表面混合了一層薄薄油脂，幫助水液層穩定地停留在眼球表面。而負責分泌油脂的，正是藏在上下眼瞼、約70多個瞼板腺。每次眨眼，眼皮的輪匝肌都會擠壓瞼板腺，從中釋出油脂，再塗抹到眼球表面。

「眨眼少或眨得不完整的人，難以排出油脂，鎖不住眼球表面的水分，造成缺油型眼乾。」莊金隆提醒：「老化加上不良用眼習慣，可能令油脂堵塞眼皮毛孔，導致細菌感染。若瞼板腺長期發炎堵塞，嚴重時甚至會萎縮。透過紅外線鏡頭，會見到腺體原本位置出現空缺。而萎縮一旦出現，就如同長出的白髮無法自然變黑那樣，不能逆轉。」

恆常熱敷軟化油脂 暢通瞼板腺

乍聽令人驚恐，但施愷廸強調，乾眼症嚴重到腺體萎縮、排不出油脂並不常見，那些個案大多結合其他病因，像是罹患玫瑰痤瘡、乾燥症，或是骨髓移植後出現排斥等。至於一般由瞼板腺功能障礙帶來的眼乾徵狀，多數能透過日常護理來紓緩，特別是每日熱敷雙眼。

施愷廸建議，用溫暖毛巾敷上3至5分鐘，讓油脂軟化後自然流出。不過，關鍵是持之以恆，「乾眼症是慢性病，即使曾經借助儀器令徵狀明顯減少，但只要生活習慣不改，暢通了的瞼板腺還是會重新堵塞」。他建議病人先從簡單做起，包括持續在家熱敷，並且使用非處方人工淚液滋潤雙眼。倘若病情沒改善，便要考慮找眼科醫生幫忙。

導溫脈動「很充實熱敷」

採用儀器的醫療程序，包括彩光治療（IPL）和導溫脈動療法（LipiFlow）。兩者原理跟傳統熱敷一樣，只是用了不同的能量，做得更徹底。

莊金隆形容，導溫脈動療法像是給眼皮做spa，儀器蓋住眼睛，同時夾緊上下眼皮，以42℃熱能作12分鐘標準化按摩流程。完成醫生口中「很充實的熱敷」後，打開儀器，會看到收集到的牙膏狀油脂。彩光治療則利用脈衝光導致熱能效應，幫助打通堵塞的瞼板腺，之後眼科醫生會用按摩鉗按壓病人眼瞼，把堵塞的油脂排出，其間可能稍有痛感。要留意的是，紋了眼線或正在服食某些暗瘡藥（如異維Ａ酸）的人，不適合接受彩光治療，以免皮膚出現感光反應如刺痛和腫脹。導溫脈動療法通常是單次療程，而彩光治療則要分幾次進行，每月1次，連續4次。

至於如何選擇治療方式，可根據醫生臨牀經驗、病人的接受程度，以及可投入時間來決定。其中彩光治療雖然需要多次到診，但由於可重複施行，施愷廸傾向建議中重度患者選用；輕至中度患者，導溫脈動與彩光兩種治療皆可選擇。莊金隆則表示，中大醫學院已展開研究，針對傳統熱敷、彩光與導溫脈動療法三者，對紓緩乾眼症的成效比較，預計半年後公布結果。他說這將是全球首個同類研究，對選擇治療方式有重要參考價值。

文：木源

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

[健康]

