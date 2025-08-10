街知巷聞：官涌老店退潮 70年雲吞麵家記時代變遷

半百年前的市井氣

「大概是在1979年荃灣線地鐵通車（及佐敦站啟用），才有更多人用『佐敦』這個名字。之前其實我們一路叫這個區做官涌，涌是三點水的，最早其實在比河更細的水流邊，我小時候還有佐敦道碼頭，現在都沒有了。」麥文記麵家第二代傳人麥心睿（Lesley）說。

區外人在疫情期間，對油尖旺區的地區劃分好奇至深，政府該時將「油麻地佐敦一帶小區」劃為「強制檢測指定區域」，不少人思疑究竟哪裏屬油麻地，又哪裏才是佐敦？要Lesley說的話，麥文記和澳牛兩者都不是，她堅持此地叫官涌。

官涌等界限街以南地區，是九龍較早經市區發展的地帶。台灣成功大學歷史學系碩士康皓雲，曾研究九龍一帶被城市發展取代的田地，他翻查歷史地圖發現，1903年官涌一帶仍有標註「cultivated land（耕地）」。不過，隨移山填海、工商業、民居和地鐵發展，原來南靠官涌山脈的官涌區，1970年代後期已不再多見山或海。

50年前的九龍西是怎樣的？有多少間老店存續至今？Lesley就說，印象中白加士街早期有約4間餐廳：1971年開業的澳牛、名為「華人餐廳」的西餐廳、老正興菜館，還有張國榮曾光顧為演唱會慶功的新兜記（轉手後為新斗記），佐敦道則有鴻運酒樓。街上店舖有賣「爛銅爛鐵」、「做鏡做玻璃」、上海理髮店和鞋舖；跟今天食肆林立的街景大有分別。

金屬和木製品碰撞聲，也是官涌曾經擁有的特色。Lesley兒時家住鴻運大廈，透過窗戶能看到麥文記店面。「每到黃昏6點，你就會聽到那些喳喳喳喳聲，牛雜佬的剪刀聲，全部街邊推車、魚蛋佬開檔在白加士街和寶靈街十字路口。」現在人流冷清、2023年《財政預算案》擬改建成「城市運動體育中心」的官涌街市，當年亦好生熱鬧。

資深藝人胡楓日前告訴她，在麥文記仍是街邊檔的那些年，共同創辦人麥民敬會用筷子敲竹筒，提醒人客那裏有雲吞麵賣。到了三更半夜，推木頭車賣裹蒸糉的叔叔，則會重複叫賣「裹～蒸～糉～」。民生餐飲檔全在夕陽落幕後作業，「街坊白天要捱世界要上班，夜晚才有空坐下來吃東西。檔主就迎合他們，做到凌晨三四點才回家睡覺」。Lesley說。

雲吞麵一仙一碗起家 撐過疫情、不斷求變

老店除了反映年期，還有上世紀自內地移居香港的人潮。經歷戰亂後，麥民敬從廣州花縣（現為花都）來港，用16元打本做麵檔生意謀生。訪問前，記者走過幾遍白加士街頭，好難不注意到同街還有另家麵檔「麥奀記」——為何做雲吞麵的都姓麥？

Lesley解釋，其實香港許多雲吞麵家都源自她的「太公」、廣州雲吞麵大王「麥煥池」。麥奀記創辦人是麥敬鴻，Lesley的堂叔，在麥文記工作兩年後自立門戶，當中瓜葛她則希望省去。麥敬鴻有多個子女，他們隨後亦各自開店，中環永吉街有麥忠記、皇后大道西有麥明記、跑馬地有麥兆記、麥穗記曾經在北角。「我們不是跟太公真的有（直屬親屬）關係，而是同鄉。」她補充。而雲吞麵的歷史可追溯至清朝，在廣州發揚光大。

1950年代，麥民敬和太太麥孔笑荷，可以從一仙一碗雲吞麵，儲夠5.8萬元買入地舖，隨後再購樓上單位；疫情期間女兒Lesley就苦苦撐住，才不至大幅虧本。「幸好我本身是（地舖單位）業主，我沒有收店舖（麥文記）的租金。」。疫情後重開，在記者訪問時的周二下午3時，人客坐滿過半席。「都好辛苦，你見澳牛現在的服務態度都好了很多，而且開始聘請更多女士，以前少有；很多舖頭都要變。」她認為老店存續，關鍵是維繫熟客和員工班底，而且不要對供應商「拖數」。她逢時過節，便會派發紀念品如枱曆、文件夾、行李牌給客人，也用印花卡吸引回頭客。

麵檔最初客人多為基層貧苦百姓，後來隨官涌發展，居民社經地位提升，有胡楓、新馬師曾、佘詩曼等富貴客人，但在區內做苦力的工友、「可能兩個星期才出外吃一次飯的小孩」亦繼續光顧。

老店存續：攬新客源 透明經營

「為什麼這麼多食肆，又有大班，現在做不住？好多人就話是北上消費影響。但我覺得北上只是惡性循環的一環。大班現在走佬，欠供應商可能好多錢，但想來不會是今時今日才欠，可能已經欠了一年半年，那供應商還怎會給它優質材料？只會供應次貨給你，客人吃的就是不好吃的東西。這條鏈就是不斷循環，（盈利差）又衍生不好的服務。」Lesley說。

北上消費潮對他們店舖營運影響不算大，因為也有內地客南下光顧，東南亞、日本遊客也是Lesley維繫的客源。她說跟導遊和外地旅遊雜誌建立良好關係是秘訣。反而是港人北上得多，加上坊間雲吞麵做法演變多樣，傳統做法漸漸失傳（如韭菜只使用最嫩的部分、用蝦籽而不是蟹籽），連臉書「雲吞麵關注組」的愛好者也未必懂得為口味分高下。

原址佐敦閩街1號地舖的廖孖記腐乳皇，現在店面長年落閘，金漆招牌也已經拆掉。有傳媒調查發現，廖氏家族擁有全幢物業，不經營地舖仍可收租。廖孖記去年先後被驗出蠟樣芽孢桿菌超標，以及白腐乳並非香港製造。「很多老店的收入，都已經不足夠支撐他們的開支，唯有繼續惡性循環。」Lesley以鄰舖身位旁觀，說食材本土製造變外地進口，實屬時代變化之下無可奈何。麥文記的麵底亦從自設廠房，到現在委約香港麵品工廠生產，而最重要是要透明，百分百遵從原配方，跟消費者坦誠交代。

請熟手技工難

老店還有另一悲歌，是請熟手技工難。自1990年代師徒制式微，飲食業師傅難找新人接班。自上世紀在麥文記任職的粉麵師傅大多已經移民、退休甚至過世。對於年邁員工，體力勞動是操勞，Lesley 6月專程出席機器人應用講座，「都希望幫輕下我們的人力損耗」。

2010年代初，市區重建局和田生地產曾向麥文記發收購意向書，有鄰居就600平方呎叫價800萬，但隨樓市走下坡，近年更進入寒冬，重建和收樓已經沒有聲氣。Lesley對未來重建年期不樂觀，目前地多，新樓成交卻少，預計可能要到30、40年後，才會再發展官涌一帶。不過，她已經在為幾十年後的光榮結業做準備，「我一定要在未來10年間，盡快把麥文記這個品牌留在不同地方，當這裏（地舖）拆的時候，就不會再有分店在香港」。目前麵店員工平均年齡是65歲，「肯做這些粗重工作的人買少見少，做老闆都要愛惜他們」。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、資料圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

