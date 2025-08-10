明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

廚房戀愛論：廚師做什麼？

【明報專訊】從事過書籍編輯與廚師後，發現兩者有不少共通點。

技術上，兩種工作範疇產出的成品都十分具體：「書」與「餐」，但當問及兩者的工作細節，卻甚少人真正理解，甚至是我，成為廚師前，對廚房亦有頗多錯誤幻想。受眾往往只能看到成品的模樣，整個過程都被隱去，究竟兩者是怎樣由原稿/食材變成「書」或「餐」？很少人能夠理解。

曾被不少朋友問過書籍編輯的工作內容，牽涉到約稿、定稿至整個出版流程。反之，大家對廚師的認知較為直觀，不就是做菜嗎？在爐灶前甩甩鍋子？揮刀切切切？只對了30％，更多時候，廚師都在忙別的事。其中，奇妙的是我的編輯魂竟可完美地運用於廚房工作上。這次我將大致分享廚師的主要工作，繼上篇寫了廚師吃什麼後，來寫寫廚師究竟都在做什麼。

開工前10%

是抽風機的聲音為新一天工作展開序幕。

第一個到達廚房的人，首先要打開總電掣開關，接下來是性命攸關的鮮風機與抽氣機，然後是電燈、抽油煙機之類……風閘轟隆轟隆吹出呼呼的風，伴隨着廚師巡邏的腳步，把整個廚房走一遍，按序打開所有電器、爐具。炸爐尤其重要！那麼大一缸油，要是忘記預熱，將要等待很久很久。

可以先做一些拉伸動作，才把批發商送到後門的貨品一一搬入廚房。比廚師更早到達的往往是菜貨、乾貨：20L油桶、數個滿是洋葱番茄蔬菜極沉重的大型發泡膠箱、紙箱裏的鹽糖香辛，甚至是消耗品如保鮮紙、外賣餐具等等，都等着被仔細分類、整理、儲存。暫時未用得着的備品先入冰箱，調味料放入儲存盒或相應的貨架，當天要洗切處理的食材先放案頭，同事回來後便知道要收拾。其餘必須即時冷凍的材料，會在開檔後送抵，以致廚師們炒餐中途，得重新執貨。

終於回到所負責的崗位，廚師會檢查雪櫃，查看昨天有什麼物品已被用光或變壞，需要重新準備。每個站台，都由不同同事負責，假期時會由別的同事頂替，各人習慣不一，因此每天翻查雪櫃時我會順便把材料按自己手勢放好，如將裝有午餐食材的器皿放最前面，晚餐用的置後，方便存取，到轉檔時，再度調整位置。千萬別小看這麼小的動作，將大大增加炒餐速度。

都很瑣碎吧？還未將前天洗好晾乾的乾淨毛巾疊好，分派到各站台，或把洗碗姨姨前夜趕着洗完的餐碟工具歸位。這時，取過刀子、砧板以及今天需要用到的器皿後，廚師才回到工作桌上，看看同事寫好的「job list」，在心中盤算先後緩急，開始備貨。

此際，其他同事大概已經回到公司了，圍上圍裙，齊齊手起刀落。

40% Mise-en-place

我本科念的是電影，對「Mise-en-scene」（場面調度）一字早有認識。進入廚房後，被教導同樣是法語的「Mise-en-place」一字，兩者對比之下，將scene變成了place，不難意會其意思：Mise-en-place意指事物已被佈置好，一切都準備就緒。以我這數年的廚房經驗理解，Mise-en-place與空間有關，與調度有關，它是在混沌中建立出一套秩序與習慣，幫助自己以最流暢的動線以及速度出餐。簡言之，它是開檔前的一切準備，包括食材、醬汁、裝飾、工具，甚至是餐碟，都要在其位置。

比起實際在爐灶前做菜，Mise-en-place佔了廚師一天大概一半的工作，甚至更多。

《大熊餐廳》第三季第一集，便將廚師的Mise-en-place拍得極好，比起第一、二季那些吵鬧高壓的「殺檔」場口，更能描述廚師的真實日常。在刻意剪得零碎的片段裏，主角Carmy身處不同餐廳，做着性質一樣的工作，那些工序重複、精細、瑣碎，甚至是無聊：他默不作聲地剝十數kg青豆、以tweezers（鑷子）摘出香草花、把魚改薄、將雞隻綑緊、切紅葱頭……途中更寫了很多label為食材分類（這部分會另文再談），間中洗抹廚房，真實「埋位」做菜的時刻，其實不多。

當然，那固然是虛構的影集，但與我真實的工作無異，舉我近日工作的餐廳為例，日常備貨，我恆常負責的，光是蔬菜的洗切便有以下：椰菜與紫椰菜切細絲、2kg葱切極細、6至8條青瓜切絲、紅蘿蔔刨成麵條狀、薯仔甘筍切5mm細丁……魚肉雞鴨牛豬羊也要裁切，如在鴨胸皮面劃刀花醃後慢煮、豬扒解凍後打portion抽真空儲存（裁成適當厚薄與重量）、原魚打鱗清潔後起出魚柳並剔骨、將100隻鮑魚刷乾淨……從事着這些工作的廚師們，猶像進入孤島，鑽進那看似有意義，但一旦仔細思量後不免覺得虛幻的世界裏。要是沒有主廚在背後催促或同事談笑的聲音，有時還真有可能因為過分專注於透過手上的動作尋找感覺，練習提速，而進入禪定境界。

打醬汁、做甜品──任何要使用scale（磅）的工序──則是另一回事，需要極清晰的頭腦精確地秤量好配方中所有材料，分量和步驟皆不能夠出錯。數天前我在打某醬汁時，便因為搞亂了ponzu（柚子醋／柑橘醬油）以及穀物醋，而要重新製作，浪費了早已秤入的材料。某些湯汁較為靈活，不用每種食材量秤，但要顧火。在現今慢煮與真空技術的幫助下，mise-en-place變得更容易，亦更加重要，如部分的肉類或醬汁，早已預先大量地半製作好存起來留用。雖然大大增加了前期工作，卻換來更快以及更穩定的出餐品質。

完美的Mise-en-place，除了洗切、處理食材、半預製好成品，亦包括估算當天的生意額與貨量，提前解凍存貨，取出備用材料。桌上已有一整套食材是不夠的，冰箱亦要有套一模一樣的作後備，用光了可快速填補；細心的廚師，會在轉檔之間（如午市進入下午茶時段），重新注滿各個醬料瓶、油瓶、鹽糖和碼兜，亦會將桌面以及所有工具清洗一遍，如湯匙，放湯匙的碼兜內，雖放有水以便清潔，但經過一個service後已經很髒了（所以謝霆鋒沒有錯，他伸出手背示意要試味，是業內的做法），在另一個service前必須清潔！

在一些較為嚴謹的餐廳，或新人剛上任時，開檔前，上司會前來檢查所有物資是否在它們該在的位置裏，小如一支測溫度的針，甚至是抹碟邊的濕紙巾亦要安放好，用後必須放回原本位置，免得忙碌時失蹤後又得花時間尋找。當所有食材、用具都在同一位置，身體漸漸熟習使用它們的流程時，便能夠建立所謂的「身體記憶」，不需多加思索，雙手已可暢通無阻地炒餐。

30% 炒檔

至此，當一切都準備就緒，廚師才開始按單做菜，這段被稱呼為「炒檔」、「炒餐」的重頭戲，講究高度專注力以及應變能力。某些師兄許經驗老到，總是氣定神閒，我仍在努力學習中，天生性急的我不喜歡單子囤積，非得與時間比賽，時常因此不慎開啟腎上腺，進入絕對領域，試圖以最快速度清空所有單。

如果mise-en-place是在混沌中建立秩序，炒餐便是通過那秩序去組合出一道一道菜，並將之送到客人面前。無論是在家炒的一道菜或在餐廳做的餐品，所有菜式都是不同食材的組合，兩者的分別在於在餐廳裏，廚師要把同一個組合重複製作，量產化之餘，維持同一水準。Mise-en-place因而變得重要，把各個細部準備好後，炒餐時才能好好地處理、整合、裝盤，加熱的加熱，冷凍的冷凍，雕花的雕花，最後送出。舉例，一道醃漬茄子冷盤，mise-en-place包括以下：

1）茄子事先洗淨、蒸熟、分切、醃漬，放盒子裏保存；

2）青葱切細、晾乾、入盒保存；

3）以木薯粉為基底製作的紫菜味脆片，經過蒸熟、切片並風乾的步驟，成為易於儲存的半製成品；

4）黑芝麻汁按配方調製好，放膠樽內備用。

起餐時，我做的事如下：

1）取一餐盤，按所需數量取出浸在醃汁裏的茄子，放廚房紙上印乾；

2）為茄子造型，把它們立起置盤中央，確保它們不會跌下；

3）在茄子頂部擠滿芝麻汁、撒葱花、灑芝麻；

4）紫菜脆片炸後作裝飾用，抹乾淨碟邊，送出。

整個過程大概花3分鐘。要是起的是主菜牛扒，步驟包括煎熟配菜翠肉瓜以及燙至半熟的小甘筍；以小鍋預熱薯茸、添入忌廉拌勻、調味；牛扒煎至適當成數，休息；把蔬菜裝盤，倒入醬汁；牛扒分切、裝盤，澆上鹽與橄欖油，送出。無論是冷盤、主菜、小食或甜品，出餐過程必須快，在同一時段，我們等閒要處理過百道菜式。有時候，以一人之力負責的一個站台，已有可能要出100道菜，意味着平均2分鐘要完成一道菜，腎上腺怎可能不升高，以釋放最高能量去完成這些任務？

如果與編輯比對，開檔就是開壇（編書寫稿當然要作法開壇），執貨無疑是分類，就像把握稿件結構、整理編章一樣；Mise-en-place是文字編輯的過程，並搜來圖片、插圖，準備好一切有用的材料，包括書的意念，設計的細節；「炒餐」正正是「埋稿」，衝一波！在最後階段，將所有材料整合，調整成最佳模樣，呈現在大家眼前。兩者同樣自虐，過程同樣刺激，而最終，我總是收穫了些什麼。

我由編輯變成廚師，看來並非毫無道理。

還有餘下的20％，是10％＋10％，暫時先賣個關子，隔周再寫。

文、圖˙饒雙宜

編輯˙梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞