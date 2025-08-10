水能載舟，但水並非必然，卻是珠三角地區以至下南洋一帶的主要命脈，因為靠水所以做生意對這地域的居民很重要，從前更有亞洲地中海一說。幾位教授監製及導演多年來研究華南這個區域的歷史地理和人文，將沒寫進論文的鄉村故事以影像串連，原來龍舟在維繫的遠比眼見的多。聽說早前港大的放映會，許鞍華導演亦在座上。

珠三角「由原來數以百計的海島隨着自然冲積、人為圍墾等慢慢形成更多陸地」而成，今日叫佐敦的幾條街從前叫官涌，百多年前見山見海而且有耕地，老店麥文記的後人說。歷史悠久的老字號相繼倒閉，翻開老店背後的故事，可見出戰後移民打拼的歷史，然則又該如何閱讀一個個衰敗的結局？有辦法繞過時代的試煉嗎？

二戰剛好結束80年，數算尚存人間的日本原爆倖存者已不多，林康琪今期寫1946至1948年充滿爭議的東京審判。

結業潮中，又以中菜館為最，才發現有關粵菜食譜的典籍稀缺，前人飄洋過海在異地謀生，再開枝散葉，前記者徐子君無意中收到一本上世紀初一位粵菜師傅的食譜，又翻開一頁離散華人的故事。

