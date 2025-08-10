{尋根達人}徐子君 鈎沉中菜館關係網 移美華人家傳食譜有段古

食譜中的時代縮影

平日無端白事，少有人會去翻家中祖譜（如有）。但若真的翻一翻再查一查，可能會發現親戚關係網博大精深。1999年有台灣已故作家陳柔縉透過報紙訃聞和結婚啟事，出版《總統的親戚》一書，拼出政商權貴姻親關係圖——拐好多個大圈，會發現透過層層姻親關係，蔣經國都能跟李登輝連上線。2025年，生於香港的Kristie則透過歷史檔案和密集訪談，整合了美國華人的中菜館親戚網絡——食譜作者趙藻華曾在名餐館「Ruby Foo's」、「大同酒家」和「林芳園」擔任廚師。其中，林芳園是林語堂、胡適和蔣介石夫人宋美齡等名人的愛店；大同酒家座上客包括當紅美國小生Alan Alda和女星Mae Murray；Ruby Foo's是首間由女性主理的唐人街餐廳。

用「親戚稱呼計算機」算一算，得出結果：林芳園老闆林蓉舫，是聯絡Kristie的那位觀眾趙汝焜（趙藻華的孫兒）的叔眷舅外祖父；大同酒家老闆陳瑞炳，是趙汝焜的叔眷外祖父。諸如此類，上世紀到美國打拼、從事餐飲業的華人，因互相接濟，或多或少有親緣關係。

黑雨滂沱，趁Kristie短暫回港，記者跟她約在新書的出版社「字字研究所」做訪問。移民美國近30年的她，開口埋口就是「真的不好意思！中文寫成這樣，還學人出書！」Kristie在香港成長，讀書到中學方才移民美國，在加州大學柏克萊分校藝術及歷史系畢業。她跟《明報》也有淵源，曾在美國《明報》任警線記者，隨後轉至另家報社，又加入科技巨頭facebook，在懷孕辭職前任產品經理。

歷史系、傳媒和科技業背景，加上Kristie喜歡美食，碰上3年前YouTube頻道上趙汝焜留言：「我手頭有一本爺爺手寫的食譜，但我看不懂中文，你或許有興趣研究一下。」自此她的求知慾一發不可收拾。當時，趙汝焜已經把家中大部分物品捐給紐約市華人博物館（MOCA），準備把食譜捐出。Kristie心想不妙，經常在頻道分享舊報紙中菜見聞的她認為，食譜放到博物館，若遇不上伯樂，恐怕積存倉底，最多放在玻璃櫃。她知道，美國粵菜不止是舌尖上的享受，還能折射一個時代的縮影。

食譜真迹是一本電話簿。收到其PDF電子檔案，Kristie發現第一頁已經是名菜「大漢全席」，又有民國婚宴常用、已近乎失傳的菜式「白髮齊眉（炸白鴿配髮菜）」。「不得了！」她多番感嘆道。由於中學時期寫過blog，與現為廚師兼作家的饒雙宜為blog友，Kristie託饒找到對飲食文化頗有研究的字字研究所所長兼編輯呂嘉俊，「那時純粹是想問嘉俊，可不可以介紹一些人幫忙研究一下」。

發現家族不為人知往事

「我覺得沒有人研究美國的中菜是很黐線的，裏面其實有好多好神奇的故事，好厲害的人，但後來沒有人知道他們有多厲害。」Kristie說學術界興起跨學科「飲食研究」，貫穿人類、歷史、營養甚至經濟學。而現在的華人，大多對海外中菜偏見多多，「覺得一定是難食的啦！西蘭花炒牛肉，有什麼好講？」但她認為不論是離散粵菜，還是鬼佬唐餐，都是充滿創意，是幾代人的奮鬥史。

趁趙藻華兒女在美國國慶日於紐約長島度假屋聚會，Kristie把她走訪美國國家文書暨檔案總署（NARA）、搜尋網上檔案庫得來的趙藻華資料，交給趙汝焜打印出來，趁聚首時討論。「大家發現，原來趙藻華有另一個兒子，但在他到美國前不幸去世，又知道原來趙藻華的太太一到美國就馬上懷孕。」愈講，後人們愈放心；想來尋根對任何人都有難以抗拒的吸引力。

就林芳園的往事，Kristie找到林芳園老闆林蓉舫的女兒Andrey Lum和外孫劉炳光分享；至於大同酒家，酒家老闆陳瑞炳的長女陳雪瑛（趙藻華的姻侄女）亦肯受訪。

「歷史其實可以好好玩。」Kristie說。費九牛二虎之力，她總算明白趙藻華生平和他那本食譜的前世今生：趙藻華1896年生於廣東省新會，經歷清末動盪時期，依靠父親早年赴美從商，1918年到了美國，當過裁縫和廚師，曾任職和合伙紐約辦貨店，約在1953年於飲食界站穩腳，之後從林芳園大廚繼承粵菜食譜，再傳給女婿李新強——可惜得物無所用，美國精緻粵菜已式微，食譜輾轉交到孫兒趙汝焜手上。

移居外地不代表要放棄身分

目前美國中菜多為香港人會覺得奇怪的外賣「雜碎」類菜式，中菜館數量驚人，超過4萬間。Kristie說這樣的發展結果，有其歷史脈絡。華人到美國淘金熱潮期間，美國大城市出現不少中菜館，為華人社交聚腳點，也將中菜傳入美國，因定價較低，口味新穎，征服了美國人的胃口。可是，1882年美國實施排華法案後，華人人口大減，餐廳客源變為美國本地遊客，吃炒麵、雜碎，是旅遊體驗的一部分，菜餚是否正宗則不在考慮之列。

到二戰結束，美國經濟繁榮，中餐進駐新市鎮商場的美食廣場，又提供電話外賣服務，主打價廉物美，縱然脫離正宗。要到1972年尼克遜訪華，電視直播他跟周恩來吃片皮鴨，美國人才發現雜碎和炒麵以外的中菜世界；加上美國放寬技術移民，許多香港和台灣的中菜師傅移民美國，美國中菜才短暫復蘇。可是，願意花錢享用中菜的美國人不多，美國中菜市場很快又被主要由福州移民、為求生存而經營的外賣店佔據——當中多數人本來不擅廚藝，多提供芙蓉蛋三文治、炒麵三文治等菜式。

Kristie不會小看這些各自演化、在美國生根的中菜，甚至覺得它們值得冠名中國菜「第九大菜系」，不過仍期待最初傳到美國的粵菜菜系，能夠重新面世。當中美國粵菜餐廳東主、廚師和家屬少為人知辛苦做工，乃至因排華法案遭遇歧視或剝削、生離死別的經過，應有更多人知道。

Kristie期待呈現歷史的方式不是讓讀者一起「喊苦喊忽」。寫完新書，她下一步是找民間高手，如友人饒雙宜的父親復刻趙藻華食譜的菜式。「雙宜說可能要吃一個月的魚翅！」Kristie忍不住笑開懷。她打算物色大廚，把菜式重現，讓趙家後人有機會品嘗。新書發布後，Kristie的姑媽向她問道，有沒有試過研究自家歷史，她慚愧說道的確應該查一查。

移美近30年，又寫了本移民飲食書，她怎麼看待近年香港的移民潮？「你的問題好大！每個年代移民原因不一樣。比如香港近年的情况，我唯有安慰自己香港（開埠後）的歷史時間算短，現在的難關可能捱一捱就會過去。如果你移民是為了透氣，給自己一個空間是好事，但不代表要因此放棄自己屋企和身分。」

再問Kristie一個沒那麼「大」的問題：移民好還是留港好？「你看，趙家有人在美國辛苦一輩子，也有留在香港的嫁了好人家，每每吃山珍海味。但在美國、仍在生的趙藻華子女，現在90多歲，其實也好開心。我們未必可以事前知道人生選擇的最終答案，但為自己開拓一些可能，是理所當然的。」

尋根貼士

Kristie教大家幾個家族歷史尋根技巧。如果你有先人曾移民美國，可在NARA網站依先人姓名搜尋相關檔案存放位置，如美國排華法案實施期間（1882-1943年）的審問紀錄，或出生、徵兵和死亡紀錄等；注意歷史檔案可能有錯字，中文拼音也多變，如趙藻華的姓氏拼音為新會話音「Chu」而非粵語音「Chiu」。第二步是致電存檔的分館，申請索取該檔案。

「不會有私隱問題？」記者問。Kristie說，許多歷史檔案已為公眾資料，若涉及特定隱私，檔案館會作遮蔽處理。「不過我們現在的總統削減了NARA的經費，之後不一定可以再查。」她補充。另外，Newspaper.com和Ancestry.com則為付費服務，可以找到舊日報紙等資料。香港的同類檔案庫為香港公共圖書館的資料庫「香港舊報紙」。

文˙ 梁景鴻

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao