同場加映：高松星級公園 池塘人造山步移景換

跳島遊以外，在高松市內「散策」一天也相當不俗，尤其是到訪獲《日本米芝蓮綠色指南》評為最高3星的栗林公園。從高松站可乘香川縣電車「琴電」，經琴平線前往栗林公園站。電車車身白黃相間，可愛造型吸引不少鐵道迷造訪。登車後，還發現每卡均置有電風扇 （車廂內設有冷氣），滿滿的昭和懷舊味。

下車後步行約10分鐘，即可到達「國家特別名勝」栗林公園。它是建於17世紀的高松藩主私邸，面積約75公頃（接近4個維園大小），內設大型日式庭園，以紫雲山為借景；公園內共有6座池塘、13座人造山，以及數千棵松樹，分為鶴龜松、箱松、根上五葉松等品種。散步時，一排排松樹儼如自然屏風，極為清雅。

栗林公園的造園風格，以江戶時代盛行的「池泉迴遊式」設計，池塘和人造山步移景換，四季更迭的春櫻夏荷、秋楓冬霜各有風韻。遊客來到，不妨到深受歷代藩主喜愛的掬月亭，邊品嘗和菓子煎茶，邊眺望園景，滌盡凡塵。要拍攝栗林公園全景，最理想是登上最高點的南湖「飛來峰」，能俯瞰偃月橋、杜鵑島等景致，眼前一片蒼翠，領略當年工匠的造園之美！

栗林公園

地址：香川縣高松市栗林町1-20-16

查詢：bit.ly/40SK1Jr