瀨戶內海直島新地標 安藤忠雄玩光影出神入化

每3年舉辦1次的瀨戶內國際藝術祭，現在正值夏季展。5月中，我曾觀看春季展，跟5月31日開幕的直島新美術館（下稱「新美術館」）緣慳一面。為了朝聖，我6月再到訪一次，發現新美術館的建築與展覽相當出色，實在不枉此行。

在四國香川縣舉行的瀨戶內國際藝術祭，展場散落在直島、豐島、女木島、男木島、小豆島等瀨戶內海島嶼。遊客通常以高松市作為跳板，飛到當地再轉乘渡輪前往各島。藝術祭將鄉郊小島活化為藝壇熱點，本身已是極成功的案例；當中直島更堪稱「安藤忠雄建築大本營」，連同新建成的新美術館，島上已有10件安藤作品，當中倍樂生之家美術館、地中美術館等早已垂名多年。

三角形天窗灑自然光 與舊作呼應

新美術館位於直島的本村區內，接駁巴士下車後，徒步約10分鐘，就可看到美術館的招牌。沿着山谷間開闢的混凝土樓梯，步行至入口處，過程甚有曲徑通幽的况味。其屋頂與山脊緩緩連接，在綠意包圍的叢林中，灰藍屋頂更為矚目。跟倍樂生之家美術館相比，新美術館不算特別寬闊，像長方盒子般設有地下2層和地上1層，卻處處暗藏妙韻。

安藤忠雄的建築之所以讓人着迷，在於他對清水混凝土、光影和自然這三大元素的巧妙運用，並糅合日式枯山水的迴遊空間。新美術館是他八十來歲的作品，光影虛實的魔法玩得出神入化。比如通往地下的樓梯長廊，有從三角形天窗灑落的自然光，讓遊客體驗光影流轉之美。這三角形「光隙」也教人想起2022年藝術祭中，安藤在直島的作品Valley Gallery，同樣融入地境。各館既是獨立成章，但構思連貫之間似乎又略有呼應。

開幕展東南亞藝術家有驚喜

新美術館有4個畫廊，是次開館紀念展覽「從原點到未來」展出了12組藝術家之作品，來自亞洲各地如中國、韓國、印尼、泰國等，包括村上隆、蔡國強等著名藝術家。著名藝術家的風格路數，大家心裏有個大概；東南亞藝術家則較少接觸，頗有彩蛋驚喜。例如印尼藝術家Heri Dono的《空中降落的天使》，由10組垂吊天花的電子機械裝置公仔構成，翅膀定時拍動，cult味濃郁；泰國藝術家Pannaphan Yodmanee則將廢墟殘垣變為裝置藝術，或在牆上繪畫神魔畫作，既似史前人類在洞穴作畫，亦像重構一個佛界時空，讓人聯想不斷。

旅遊錦囊

入境要求：持有效特區護照，毋須簽證；並於bit.ly/3TE6mHj網上辦理入境審查、海關申報

匯率：100日圓約兌5.3港元

機票：8月份香港直航往返高松，香港快運由1077港元起，包20公斤行李及附加費

直島新美術館

地址：香川縣香川郡直島町3299-73

交通：高松港前往直島宮浦港，大型渡輪船程50分鐘，票價520日圓（約28港元）；快艇（高速旅客船）船程25分鐘，票價1220日圓（約65港元）；藝術祭期間宮浦港有接駁巴士到新美術館，車費300日圓（約16港元），車程約10分鐘

查詢：benesse-artsite.jp/art/nnmoa.html

瀨戶內國際藝術祭2025

夏祭日期：即日至8月31日（部分常展可隨時參觀）

查詢：setouchi-artfest.jp

