明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

瀨戶內海直島新地標 安藤忠雄玩光影出神入化

【明報專訊】今年日本瀨戶內國際藝術祭焦點，必定是剛在5月底開幕、由建築大師安藤忠雄設計的直島新美術館。開幕展為「從原點到未來」，正展出村上隆、蔡國強等著名藝術家作品，整座建築自然與藝境詩意兼備。參觀過後回到高松，還可安排一場「散策」，一遊獲《日本米芝蓮綠色指南》評為最高3星的栗林公園，最後來個濱燒晚餐，2日1夜的行程相當豐富。

每3年舉辦1次的瀨戶內國際藝術祭，現在正值夏季展。5月中，我曾觀看春季展，跟5月31日開幕的直島新美術館（下稱「新美術館」）緣慳一面。為了朝聖，我6月再到訪一次，發現新美術館的建築與展覽相當出色，實在不枉此行。

在四國香川縣舉行的瀨戶內國際藝術祭，展場散落在直島、豐島、女木島、男木島、小豆島等瀨戶內海島嶼。遊客通常以高松市作為跳板，飛到當地再轉乘渡輪前往各島。藝術祭將鄉郊小島活化為藝壇熱點，本身已是極成功的案例；當中直島更堪稱「安藤忠雄建築大本營」，連同新建成的新美術館，島上已有10件安藤作品，當中倍樂生之家美術館、地中美術館等早已垂名多年。

三角形天窗灑自然光 與舊作呼應

新美術館位於直島的本村區內，接駁巴士下車後，徒步約10分鐘，就可看到美術館的招牌。沿着山谷間開闢的混凝土樓梯，步行至入口處，過程甚有曲徑通幽的况味。其屋頂與山脊緩緩連接，在綠意包圍的叢林中，灰藍屋頂更為矚目。跟倍樂生之家美術館相比，新美術館不算特別寬闊，像長方盒子般設有地下2層和地上1層，卻處處暗藏妙韻。

安藤忠雄的建築之所以讓人着迷，在於他對清水混凝土、光影和自然這三大元素的巧妙運用，並糅合日式枯山水的迴遊空間。新美術館是他八十來歲的作品，光影虛實的魔法玩得出神入化。比如通往地下的樓梯長廊，有從三角形天窗灑落的自然光，讓遊客體驗光影流轉之美。這三角形「光隙」也教人想起2022年藝術祭中，安藤在直島的作品Valley Gallery，同樣融入地境。各館既是獨立成章，但構思連貫之間似乎又略有呼應。

開幕展東南亞藝術家有驚喜

新美術館有4個畫廊，是次開館紀念展覽「從原點到未來」展出了12組藝術家之作品，來自亞洲各地如中國、韓國、印尼、泰國等，包括村上隆、蔡國強等著名藝術家。著名藝術家的風格路數，大家心裏有個大概；東南亞藝術家則較少接觸，頗有彩蛋驚喜。例如印尼藝術家Heri Dono的《空中降落的天使》，由10組垂吊天花的電子機械裝置公仔構成，翅膀定時拍動，cult味濃郁；泰國藝術家Pannaphan Yodmanee則將廢墟殘垣變為裝置藝術，或在牆上繪畫神魔畫作，既似史前人類在洞穴作畫，亦像重構一個佛界時空，讓人聯想不斷。

旅遊錦囊

入境要求：持有效特區護照，毋須簽證；並於bit.ly/3TE6mHj網上辦理入境審查、海關申報

匯率：100日圓約兌5.3港元

機票：8月份香港直航往返高松，香港快運由1077港元起，包20公斤行李及附加費

直島新美術館

地址：香川縣香川郡直島町3299-73

交通：高松港前往直島宮浦港，大型渡輪船程50分鐘，票價520日圓（約28港元）；快艇（高速旅客船）船程25分鐘，票價1220日圓（約65港元）；藝術祭期間宮浦港有接駁巴士到新美術館，車費300日圓（約16港元），車程約10分鐘

查詢：benesse-artsite.jp/art/nnmoa.html

瀨戶內國際藝術祭2025

夏祭日期：即日至8月31日（部分常展可隨時參觀）

查詢：setouchi-artfest.jp

文：馮柏偉

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞