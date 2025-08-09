明報新聞網
副刊
精緻「層層疊」 堆砌人氣日式芭菲

【明報專訊】最近中環新開了一家精品芭菲店All Day Parfait，憑着精緻賣相在Threads爆紅！芭菲源於19世紀的法國，廚師將忌廉、雞蛋、砂糖及糖漿煮勻後冷凍製成的上流甜點，隨後傳入美國、日本等地。日本人在美式「層層疊」芭菲的基礎上注入和風元素，加入紅豆等材料，成為日式芭菲。日本芭菲市場激烈，不斷推陳出新，更將普通芭菲演化至精緻的高級芭菲，如東京千疋屋、成城Le Fruitier等皆以鮮果及宛如藝術品般漂亮的芭菲成名，吸引許多客人打卡！2017年香港曾開設日式芭菲店Seijo Fruitier，可惜現已結業。新店All Day Parfait的出現，正好填補了高級精緻芭菲的巿場。

卡片指導如何吃

記者在試業期間自費品嘗。店家採用灰色型格裝潢，還聘請了家庭主婦和聾啞員工。店內主打6款芭菲（5甜1鹹甜），每款用料都超過10種，配料繁複，並附送卡片，教客人如何品嘗。試吃當日，遇上店舖負責人Rita，她說：「覺得香港無乜靚的芭菲，台灣、日本都做到，無理由香港做不到，於是決定開店。」

人氣首選必屬「焙茶蜜瓜協奏曲」，圓玻璃杯有蜜瓜忌廉、焙茶芝士凍餅等配料，杯頂還有點綴了桂花乾、蜜瓜忌廉的原塊蜜瓜，賣相精緻。

「微醺茉莉草莓盞」結合百利甜酒士多啤梨果泥、茉莉花茶凍及士多啤梨等材料，酒味適中，茉莉花與士多啤梨味道平衡得宜。作為檸檬控的記者大力推介酸甜清爽的「脆蘋檸檬塔」，斜口杯內有檸檬味的愛玉凍、金寶、雪葩、牛油脆片等，搭配熱情果淺漬蘋果、焦烤檸檬片，甚少能在同一甜品內嘗到如此多變化的檸檬味，值得試試。不過，芭菲頂層食材偏大，吃的時候頗具挑戰。

All Day Parfait

地址：中環卑利街50號

IG：@alldayparfait.hk

註：另加一

●有片睇

立即去片，歎人氣日式芭菲！

bit.ly/4mrfzOW

