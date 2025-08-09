明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
趁「熱」食

升級版街頭菜吸引人龍 珍寶炸蟹肉卷 香脆泰合拍

【明報專訊】近年泰菜在香港進化，街頭美食變得更精緻細膩，掀起新熱潮。例如Samsen泰麵以高級和牛船麵打響名堂，泰排檔亦乘勢由佐敦擴展至中環，灣仔Mum Mum Thai融合日式元素，尖沙嘴則有Soi.29帶來泰式大牌檔美食，以及今期主角，由10年好友創辦的新餐廳Siaw，主打升級街頭菜，為港人帶來地道又創新的味覺體驗！

黃昏6時，Siaw門外的赫德道已排起人龍。這家有「彩色鐵皮頂」裝潢的餐廳，名字來自泰文「朋友」，正好形容創辦人Art Sinlaparkorn和Pae Promkerdkid的深厚情誼。10年前兩人在灣仔餐廳共事，Art在廚房烹調，Pae負責樓面，收工後常到便利店買啤酒聊天，談人生、未來與開店的夢想，友情在啤酒泡沫中發酵。

Pae後來遠赴新加坡發展，Art則在香港闖出名堂，曾在Mak Mak、Samsen泰麵、泰排檔等知名餐廳工作。去年Pae回流香港，Art正有開店念頭，一拍即合。Pae形容二人關係像陰陽，互相補足，他思慮周詳，但常常想到最壞結果，「Art則樂觀和正面，一起想出解決方法」。而Pae鍾情泰國東北的熱情好客和愛分享，這也是Siaw想營造的氛圍。

引進少見菜式 酥炸鯰魚鬆夠地道

菜單設計的兩大方向，一是帶來香港少見，但地道且多元的泰國街頭美食，「菜單中有些（菜式）只在泰國見到，例如泰式煎餅、撈麵、蟹肉卷、炸鯰魚鬆配沙律。當中有甜的、有鹹的，打破泰菜只得辣的刻板印象」；其次是將街頭美食升級，例如使用高質食材或改良烹調手法，「我們想將街頭美食升級，令別人更欣賞，知道它不一定只能賣得便宜」。為了達成目標，二人在開店前親赴泰國取經，又花時間學做蟹肉卷等地道美食，並將泰式煎餅、撈麵、炸鯰魚鬆等引入香港。

記者翻開菜單，先嘗嘗兩人到泰國學習的珍寶脆炸手工蟹肉卷。腐皮捲起以白胡椒調味的免治豬肉和越南蟹肉，先蒸煮後油炸。外香脆內濕潤，既有蟹肉鮮味，亦有豬肉的冶味，蘸些青檸魚露酸辣海鮮汁或梅子醬可增添層次。喜歡純蟹肉的話，可試試啖啖蟹肉奄列，蟹肉的鮮甜更突出。酷愛泰式沙律的，不妨嘗試酥炸鯰魚鬆配青芒果沙律，將酥炸鯰魚弄碎，拌勻青芒果沙律，每口帶有粒粒香脆口感，是非常地道的泰式風味。

慢煮和牛撈麵 大熱天送爽

要數大熱麵食，當算是黑豚肉或和牛船麵，因為Art曾在Samsen、泰排檔工作，其船麵甚有水準。他說每朝6時半便熬煮豬骨湯逾4個半小時，再混和豬血，炮製出濃稠深啡紅的豬骨湯，特別濃香富層次，餘味有點豬紅味。麵底可按喜好選金邊粉或蛋麵，黑豚肉版本比較少見，材料有黑毛豚肉片、燜豬軟骨、炸豬皮等。

不過，更吸引記者的是慢煮和牛撈麵，「試過有客人說吃膩了船麵，就試了我們的撈麵，這亦是我們想讓客人認識的泰國味道」。Pae指他喜愛吃麵，但天氣熱時也不想流着汗吃熱湯麵。「有天我去廚房跟Art說想食撈麵，因為很想念在泰國才能吃到的美味。」餐廳的撈麵，將蛋麵與泰式黑豉油、豉油、花生、是拉差辣椒醬等拌勻，搭配和牛肉肩胛肉眼片、慢煮2小時的牛肋條肉、泰國牛丸、炸雲吞皮及豬油，集甜、辣和鹹味於一身，正適合熱天時享用。

泰菜講求鑊氣，Siaw有多款鑊氣小炒，開店前員工練習拋鑊逾100次。當中必試香辣打拋葉炒和牛。酷愛打拋肉的Pae分享，「最初做法簡單，有魚露、肉、羅勒或味精。後來受到中國菜的影響，我們知道何謂鑊氣，如何令食物有更多風味，既有鹹味、又有鮮味」。

Art使用泰國「紅」及「白」打拋葉（holy basil），前者的葉帶紫紅色，後者則為綠色。將澳洲和牛肉、泰國新鮮紅及青指天椒、指天椒乾、勁辣的卡倫辣椒及打拋葉炒成，辣度有層次，加上脆邊煎蛋，撈飯一流！黃咖喱軟殼蟹的精髓在於黃咖喱，以熱油兜炒咖喱膽、洋葱、燈籠椒、淡奶、魚露等，辣中帶點蔬菜甜。飛天芥蘭、醉貓炒河、泰式炒金邊粉等也鑊氣十足。

甜品方面，小巧地道的泰式椰子煎餅甚有特色。他們先燒熱模具，倒進椰奶粘米粉漿，略燒成薄脆餅底，再加入椰奶糯米粉漿、葱花、粟米或椰子肉，煎成小煎餅，入口黏糯芳香。二人還計劃未來開新店時，引入更多泰北或泰南等地菜式，讓大家認識更多泰國飲食文化。

Siaw

地址：尖沙嘴赫德道8號地舖

查詢：9229 1655

IG：@siawtst.hk

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[趁「熱」食]

相關字詞﹕泰國菜 Soi.29 趁熱食 趁「熱」食

上 / 下一篇新聞