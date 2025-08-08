《頭文字D》快閃 馳騁「秋名山車神」世界

《頭文字D》今年面世30周年，官方授權的快閃店近日登陸AIRSIDE。店舖不大，但不少細節充滿誠意。快閃店以車道為設計概念，入口一邊是「秋名山車神」藤原拓海倚着愛車AE86的場景，另一邊是拓海家中經營的「藤原豆腐店」舖面，勾起粉絲追看漫畫的回憶。除了重現漫畫場景，場內亦展示原畫複製品，介紹經典賽事，讓新舊粉絲感受作品魅力。

快閃店亦帶來多款30周年限定商品，分兩期推出。第一彈有夏日必備的冰敷手提風扇、吸水毛巾、汽車香薰等。其中「藤原豆腐店」磁吸LED燈箱小巧可愛，輕輕一碰會亮燈，值得收藏！8月中旬推出的第二彈則有手機繩、tote bag、以車款為主題的盲盒等。其中設計成御守的掛飾適合掛在車上，黑白設計的擺設木框同樣具收藏價值，木框內印有漫畫經典場景，還可放入自己的愛車模型。

《頭文字D》期間限定快閃店

日期：即日至8月28日

地點：啟德AIRSIDE L2中庭

查詢：Instagram@medialinkhk

