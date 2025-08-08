明報新聞網
副刊
開眼 建築

威尼斯建築展最佳國家館 巴林降溫新徑 地下「取涼」蔭上

【明報專訊】第19屆威尼斯建築雙年展（下稱雙年展）今年5月開幕，萬眾矚目的最佳國家館金獅獎（Golden Lion for Best National Participation）由巴林館（Bahrain Pavilion）奪得。展館展出的建築作品以「Heatwave（熱浪）」為名，帶領整個項目的建築師兼策展人法拉古納（Andrea Faraguna）接受本報訪問時說，以Heatwave為名除了是指向探討全球氣溫上升這一主題外，更是強調箇中的迫切，「我們無法避免去思考它（全球氣溫上升），因為它此刻正影響着我們」。Andrea亦提到他們特別關注長期暴曬的建築工人，回看香港，踏入炎夏也不時有建築工人中暑的新聞，我們又能否從Heatwave借鑑一二？

見高溫工地無遮掩 盼「戶外控溫」

Andrea不是來自巴林，而是生於意大利威尼斯、現時活躍於德國柏林。去年盛夏，巴林政府公開徵集應對氣溫上升的方案，Andrea和團隊的項目Heatwave脫穎而出，並代表巴林回到Andrea的出生城市參加雙年展，最終在這裏捧走金獅獎。Andrea說，雙年展開幕前的最後一星期都非常集中地在展館作最後衝刺，頒獎禮前一天才收到通知，得知巴林館入選其中一個獎項，直到宣布當刻才知道原來是奪得最高殊榮，他形容得獎當刻全身顫抖。

研究Heatwave這個項目時，Andrea曾親身到巴林實地考察，他觀察到當地進行建築工程的地方大多沒有遮掩，而巴林在夏天的氣溫可高達攝氏49度，所以他萌生一個念頭：現在室內空間已經能夠做到溫度控制，戶外空間又能否做到呢？Andrea便開始想像在工程地點建造一個臨時的遮蓋處，工程結束後可拆除並在下一個工程地點重新安裝。他繼續想像，這個避暑建築可以由工程地點延伸至更多戶外空間，如城市裏的休憩處、廣場外等，部分更可長期保留，Heatwave由此誕生。

地熱井冷卻空氣 太陽能煙囪助循環

要在戶外大幅降溫，單靠遮掩難以成事，因此Andrea和團隊結合兩種技術，分別是地熱井（geothermal well）和太陽能煙囪（solar chimney），幫助降溫。團隊裏負責計算數據的地質工程師普茲林（Alexander Puzrin），計算出在巴林地底20米全年平均氣溫穩定維持在約攝氏27度，因此團隊構想利用地熱井冷卻空氣，空氣冷卻後再回流到地面的特製頂篷（canopy），並透過多個噴嘴（nozzle）噴出約攝氏30度的空氣，建構出一個遮蔭庭院（shaded courtyard）。空氣其後會通過頂篷連接的煙囪排出，形成循環。「你要知道這不是室內的那些冷氣系統，所以試想像當戶外是40多度，這裏是30度，已經令人非常愉快」，Andrea如此說。

對地熱井的慣常認知大多是以水為媒介傳送能量，但Andrea強調他們不是用水，而是空氣。他們認為長期用水作轉換或傳遞能量會改變土壤溫度，換言之地底溫度會隨之變得不穩定，而經普茲林的計算發現，用空氣為媒介則不會出現這種情况。不用水的另一個原因，Andrea是希望Heatwave也能普及至水資源不充足的地方。

鋁格柵頂篷如「倒傘」 軸線連接「天地」

現正在威尼斯軍械庫（Arsenale）展出的Heatwave只是模擬建築的真實情况，礙於場地所限，不容許他們鑽穿地底，因此展場內只是借助機械通風作簡單空氣流動。而團隊裏的結構工程師莫諾蒂（Mario Monotti）則設計出鋁格柵（aluminum grating）製的頂篷、煙囪等部分。頂篷用鎖鏈吊起固定，Andrea形容整個結構像一把「倒置的雨傘」。他亦說，地熱井和太陽能煙囪兩種技術不是新鮮事，在世界各處都有應用，但兩種技術合併使用卻是一種新鮮的想法。

另外，Andrea在建築結構上也有參考axis mundi（可譯作世界之軸）這概念——一條軸線把天空和地下連接起來，在各種神話裏常以連接天地的世界樹呈現，在Heatwave就如中央的管道連接地熱井和煙囪這一地一天兩個部分。展場內的頂篷下，來者還可以挨坐或半躺片刻，仔細觀察建築細節和閱讀場內擺放的數據研究。Andrea說他不斷收到照片，見到很多人在展場裏休息，甚至睡覺，或許這個畫面正是Andrea和團隊對Heatwave的想像。

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

