各處草木配搭如作詩 本地現代製香 燃多重港味

頂着黑雨，推開本地製香品牌「香丘」（Heung Yau）工作室的門，木香迎面襲來，驅散成身潮濕。雨聲中，青煙下，聽創辦人鄭芷筠（Isabelle）與李立琪（阿材）講香的故事，目光遊蕩至一旁木盒，盒中有線香、有香座，還有短句，如詩——「香港，一個屬於香的港口」。

疫下失落中點香 療癒人與貓

時間回退至2020年，靜默的城市，彷彿身處黑雨中。Isabelle從城市大學創意媒體學院畢業，「撞正COVID，好多嘢都中斷」，一畢業就等於失業。尋尋覓覓中，轉眼便到2022年。屋內瀰漫着焦慮，Isabelle失眠，連家中小貓蟹仔也被感染，「牠在家中也會原地轉圈、流口水、喘氣」。

在朋友建議下，Isabelle點燃線香——起初是為做冥想（meditation），後來發現蟹仔在香氣中也會多一分安定，「我發現這件事好神奇，原來點香不僅可以幫到我，也可以幫到我的貓」。抱着將線香的療癒分享給更多有相同經歷的人的念頭，Isabelle報名參加有文創界盛事之稱的「香港掂檔十大匠人選舉」，「香丘」品牌正式成立，其後獲得第六屆「香港掂檔十大匠人大獎」。

訪問時，蟹仔與另一隻小貓妹妹正在嬉戲打鬧，不時跳上桌枱，在香座旁打轉。「我也是在跟一位本地老師學製香時才知道，原來香港的名字來源是因為土沉香和製香業。」Isabelle撫着貓說，這一說法令她毛管戙，「原來香港同香的關係如此密切，有沒有可能令香成為香港手信？」她將期望寄託在「香丘」中，「香丘，就是一個被香環繞的小山丘，暗喻着香港」。

香港——若說「香」是土沉香的香，「港」是港口的港，心中不免又生起一陣疑惑：如果香與香港的關係如此密切，為何此地如今卻沒有街知巷聞的「香文化」？如日本「香道」（こうどう），許多人都可對「六國五味」侃侃而談；或如古人，似屈原，製芰荷以為衣兮，集芙蓉以為裳。曾赴多地學習製香的阿材說，這種「忽視」，其實也是種奢侈——「最靚的沉香，分佈在海南島、香港、越南等熱帶、亞熱帶地區」，過去，產自嶺南地區的香材大量進貢去往中原，古代中國人用香材洗衣、冲涼，「比起香文化，古代中國對香的使用更加生活化」；步入現當代，香又被視作「宗教元素」，在一些時代被驅逐、被漠視，香文化更是無處可尋。但在日本，香材稀少而珍貴，「因為好貴重，所以好珍惜」，「點小小一支線香，已是好難得」，因此衍生出「香道」，對香材精心研製。

至於曾是產地、亦是港口的香港，本身氣候卻不適宜製香。Isabelle解釋，線香製作中有個重要步驟「曬香」，即將搓成條狀的香泥風乾，「不可以溫度太高，在太陽下直曬，好像曬鹹魚。需要陰乾，即自然陰涼的乾透」。然而，香港氣候潮濕，天氣「難以捉摸」，今日打風，明日落雨，「好難去預測和計算需時，就算開抽濕機，也會有『發毛』的情况出現」。

每個味道「都有個關於木材的故事」

走入一旁製作線香的房間，購自內地、壓製香條的機器上擺着一袋來自台灣的零食「乖乖」——阿材笑說，製香之前，自己做影視相關行業，每當設備運轉不利，都會放上一袋「乖乖」，希望設備可以乖乖；製香的機器功率不小，不時引起跳閘，因此也需要「乖乖」。一旁堆放着各種木材花草，上面有標籤標註產地：澳洲檀香、星洲沉香、秘魯聖木、加州白鼠尾草……儼然一片香材世界地圖。阿材續說，眾多原料需要打磨成粉、按照比例混合香粉與黏粉，再加水搓揉成香團，放入「好似意大利麵製麵機」的機器中壓製成條狀，風乾之後，一支線香方成形。

曾讀過兩人分享，「香港線香」系列的「柑桔冰茶」味，誕生自一次食完橙不記得丟掉橙皮。「柑桔冰茶」之味，見到名字便可想像，但同系列中的「眼淚」、「禪」乃至「無」，抽象的狀態與感受，如何轉化為具體的味道？Isabelle說，這個過程似作詩，又似寫故事，「每一個味道，都有一個關於木材的故事」。例如「眼淚」，用的是沉香，故事也關於沉香。「沉香樹本身是沒有味道的，但當它受傷時，會釋放出有香氣的樹脂保護自己的傷口；而在中藥中，沉香也可作療癒身心之用。」原來沉香是樹的眼淚。Isabelle覺得沉香的故事好浪漫，「當它療癒自己時，也犧牲了自己去療癒世間所有人」。阿材則喜歡「禪」，來自印度、澳洲、印尼三地的檀香，加上阿曼乳香，像是走入沉靜的寺廟，「低調中又有小小甜，令人可以定下來、放鬆」。

與塗鴉人、回收工廠合作

訪問未完，蟹仔與妹妹已睡到四仰八叉。蟹仔頭下枕的是黑檀木線香盒，在今年「香港智營設計大賞」中獲獎。阿材笑說，幾個香盒是為牠們而設計，「蟹仔睡覺時會碌來碌去，會將香座掃到地下」，可以將線香放入其中的香盒是更安全的選擇。安全之餘，阿材也希望香盒可以「再靚啲，貼近生活啲」，因此設計出另外幾款，或是用木上雕花表達時間流動，或是與塔香座、精油擴香木結合，一個香盒衍生出多種用途。「香丘」也曾試過與本地塗鴉人丁如雲合作，將後巷中成日見到的佛頭塗鴉印上香盒；還試過伙拍回收本地廢棄樹木的工廠「香港木庫」，將颱風颳倒的那些木材變作線香。

「香港來的香」吸引日本顧客

今年年初，Isabelle與阿材帶着「香丘」去到京都的大丸百貨，在滿城香氣中添上一份香港味道。好奇問兩人，去到日本，怎樣的「香港味道」最吸引？兩人都答，吸引日本顧客的似乎不是某種具體味道，而是「香港來的香」。「在海報上，我們寫的是『造香的港口』，已經令很多人停下腳步。」Isabelle分享，不少日本顧客說，今次是第一次知道香港的「香」與線香的「香」，原來是同一種「香」。

有沒有哪種香，可以代表「香港味道」？Isabelle說，若要做選擇，當然是土沉香，「因為香港以土沉香命名」，但在土沉香受到保育，無法製作成線香的情况下，或許還有些「更加現代」的方法去製作「香港味道」，比如用不同的香港地名作啟發，維港、油尖旺、大嶼山……海風、海浪、人群、山林，百味之間，香港還是那個造香的港。

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]