【東京】夏日怪談（中）

上篇講到夏季時會上演恐怖歌舞伎劇目。歌舞伎演員有時會在同一齣戲裏分飾多角，為了讓觀眾隨時分辨到演員所扮演的角色，特定類型角色會有特定的服裝和化妝。比如說代表英勇戰士的妝叫「筋隈」，又粗又黑的眉毛線條向上延伸，並於臉部畫上漸層紅色；代表幽靈、藍色勾線的妝叫「藍隈」。歌舞伎演員還模仿《幽靈小雪》穿上白色壽衣，與其他角色的艷麗服裝形成強烈對比。「白」對日本人來說，可以是死亡的顏色，也可以是慶典的顏色。在日本參加婚禮、畢業禮等慶典，男士多會打上白色領呔。另外，跟西方傳統一樣，新娘禮服也是白色。在日本的傳統婚禮上，新娘會穿上「白無垢」，純白的和服象徵獲得淨化，不受世間污染。而這種象徵純潔的白色和服，通常只有神職人員、新娘和屍體會穿著。

屬於屍體的白和服名為「經帷子」，相傳死後的世界與現世顛倒，跟生人所穿的和服相反，壽衣右襟必須覆在左襟上。以前上過幾個月「着付師」課程，學習如何幫人著和服。同學一旦把左右襟搞反，老師就會走來說：好，你現在死了。動漫常出現的幽靈，除了穿白色和服，頭上還戴着白色三角巾。一般說法是尖角具有辟邪效果，可避免邪靈或魔鬼從頭部進入死者空着的身體導致屍變。這些幽靈的外觀特徵以及歌舞伎表現的舞台效果，直接影響到日本所拍的恐怖片與西方表現的鬼魂大相徑庭。像是導演清水崇所拍的《咒怨》系列、上篇提到的《事故物件ゾク 恐い間取り》裏所出現的幽靈，無一不是披頭散髮、身穿白衣、整個人像沾滿了爽身粉般白。

文：Papaya Fung（喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

