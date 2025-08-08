明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【墨爾本】蝸牛殼內的世界

【明報專訊】我從小就好喜歡看以黏土製作的定格動畫電影，小時候看過最出名的，莫過於英國的動畫片《超級無敵掌門狗》系列。當年大概8歲未到的我，即使不諳英語，光看動畫的鏡頭和公仔的動作，都能猜到故事大概，樂此不疲地叫父母不停從租碟舖租LD回家看。

時間又飛到30多年後，想不到這種黏土製作的定格動畫電影沒有式微，技術更不停創新，公仔的造型、故事的複雜性、場面調度等等亦因此變得更精彩有趣。

2024年，澳洲上映了一套好評如潮的黏土動畫電影——《蝸牛少女回憶錄》（Memoir of a Snail），不僅在澳洲國內受歡迎，還提名了第97屆奧斯卡金像獎最佳動畫電影，並獲倫敦影展等不少國際電影節頒發大獎。

你可能會問，澳洲這麼大，這個電影跟墨爾本又有什麼關聯？原來這部迴響這麼大的定格動畫不少場景都呈現了1970年代的墨爾本：Grace細說兒時跟攣生哥哥和父母住在Collingwood區內的公共屋邨，雖然母親早逝，父親酗酒，但她和哥哥還是有一個很幸福的童年。天生兔唇的她，在學校慘被欺凌，但有哥哥和媽媽留給他的蝸牛收藏品（例如蝸牛的杯、圖畫等），她就不怕寂寞。兒時快樂的回憶，亦包括位於墨爾本的Luna Park遊樂園，雖然生活困苦，但和父親、哥哥玩過山車的時候，總能讓她感到同現實抽離。可惜父親後來早登天國，年紀還小的Grace和哥哥被迫分開，在墨爾本的大街上，哥哥和她分別坐上不同的車，各自被送離墨爾本，到寄養家庭生活。

獲得這麼多大獎與正評，電影的終點當然還沒有停下，澳洲不少觀眾都對電影中的故事、背景，甚至製作都充滿好奇。墨爾本的電影博物館澳洲動態影像中心（ACMI）就免費展出了電影的場景、各個角色的黏土人偶，還有訪問和設計原稿。毫不吝嗇，電影的一筆一畫都放在眼前，特別是Luna Park和Brunswick Street。故事後期雖然主要敘述Grace和哥哥在坎培拉和珀斯的家，不過主要的回憶場景都是發生在墨爾本，所以展覽就主力展出各大墨爾本場景的黏土製作。導演Adam Elliot在澳洲的童年生活雖然沒有如電影中的主角般淒慘，但他的手部會經常不由自主地顫抖。要克服這個問題去製作黏土，也真令人讚歎。如果仔細看黏土，你會發現有不少線條是彎曲的，亦有些位置凹凸不平，這些都是因為Adam的手先天性的不同，然而卻成為他獨有的風格。

站在展館內看着他的作品和訪問，本身已是定格動畫愛好者的我，再一次誠心佩服參與製作的每一個藝術家，每一格都是一番心血，每一秒都是不少時間的結晶。這次導演能衣錦還鄉，作為觀眾的我，也真要去博物館支持一下。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本9年。認為藝術就是生活最美好的事情）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕黏土動畫 Adam Elliot 蝸牛少女回憶錄 小柔 墨爾本 大都會文藝誌 開眼 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞