【墨爾本】蝸牛殼內的世界

時間又飛到30多年後，想不到這種黏土製作的定格動畫電影沒有式微，技術更不停創新，公仔的造型、故事的複雜性、場面調度等等亦因此變得更精彩有趣。

2024年，澳洲上映了一套好評如潮的黏土動畫電影——《蝸牛少女回憶錄》（Memoir of a Snail），不僅在澳洲國內受歡迎，還提名了第97屆奧斯卡金像獎最佳動畫電影，並獲倫敦影展等不少國際電影節頒發大獎。

你可能會問，澳洲這麼大，這個電影跟墨爾本又有什麼關聯？原來這部迴響這麼大的定格動畫不少場景都呈現了1970年代的墨爾本：Grace細說兒時跟攣生哥哥和父母住在Collingwood區內的公共屋邨，雖然母親早逝，父親酗酒，但她和哥哥還是有一個很幸福的童年。天生兔唇的她，在學校慘被欺凌，但有哥哥和媽媽留給他的蝸牛收藏品（例如蝸牛的杯、圖畫等），她就不怕寂寞。兒時快樂的回憶，亦包括位於墨爾本的Luna Park遊樂園，雖然生活困苦，但和父親、哥哥玩過山車的時候，總能讓她感到同現實抽離。可惜父親後來早登天國，年紀還小的Grace和哥哥被迫分開，在墨爾本的大街上，哥哥和她分別坐上不同的車，各自被送離墨爾本，到寄養家庭生活。

獲得這麼多大獎與正評，電影的終點當然還沒有停下，澳洲不少觀眾都對電影中的故事、背景，甚至製作都充滿好奇。墨爾本的電影博物館澳洲動態影像中心（ACMI）就免費展出了電影的場景、各個角色的黏土人偶，還有訪問和設計原稿。毫不吝嗇，電影的一筆一畫都放在眼前，特別是Luna Park和Brunswick Street。故事後期雖然主要敘述Grace和哥哥在坎培拉和珀斯的家，不過主要的回憶場景都是發生在墨爾本，所以展覽就主力展出各大墨爾本場景的黏土製作。導演Adam Elliot在澳洲的童年生活雖然沒有如電影中的主角般淒慘，但他的手部會經常不由自主地顫抖。要克服這個問題去製作黏土，也真令人讚歎。如果仔細看黏土，你會發現有不少線條是彎曲的，亦有些位置凹凸不平，這些都是因為Adam的手先天性的不同，然而卻成為他獨有的風格。

站在展館內看着他的作品和訪問，本身已是定格動畫愛好者的我，再一次誠心佩服參與製作的每一個藝術家，每一格都是一番心血，每一秒都是不少時間的結晶。這次導演能衣錦還鄉，作為觀眾的我，也真要去博物館支持一下。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本9年。認為藝術就是生活最美好的事情）

[開眼 大都會文藝誌]