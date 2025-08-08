【鹿特丹】活出未知都市

經歷二戰炮火摧毁，Constant認為人類生活模式需要重大變革。他認為建築不應再為國家和資本的權力展現，規範個體思想和活動，或劃分階級。他提出「New Babylon」建築計劃，當中「homo ludens」（man at play）概念是指空間設計應該鼓勵人「玩」。形愈狂，就愈刺激人玩。這不止是在辦公室設張乒乓球桌那麼表面簡單。而是，在未來城市中，每一個人的生活都抱有開放的心。在奇異並連接着其他地區的大建築內，人類可以自由地表達自己，可以自發地創造事物，可隨意地漫遊，亦可偶遇不同文化和事物。

將游牧的氣韻帶到建築，他怎樣想到呢？1956年，Constant有份參與的左翼思潮組織Situationist International一行人到意大利西北城鎮阿爾巴，到訪羅姆人（舊稱吉卜賽人，但這名字帶歧視意味）的營地。羅姆人生活窮困，但Constant看到他們之間具連結力的流動元素。為此，他為羅姆人設計出一個居住建築模型，看上去猶如一隻UFO。他希望可以獲得當地政府採用，卻遇上許多阻力，當地市民不希望羅姆人聚居那裏。最後計劃落空，但這漂流的狀態，後來成為New Babylon骨幹。學者Tom McDonough曾以海德格的「釋放」（Releasement）來解說New Babylon的時代意義，認為「無根」、遷移將會是未來社會的大方向，人必要學會對未知的、相異的事物保持開放。

建築巨獸只是「殼」，最解放或最馴服人的皆為無形。過了超過半世紀，大建築群至今令人懼怕。想想將軍澳的商場接商場，我們明白這是制度、規劃、資本及地產掌握着決定權。當然荷蘭有不一樣的政策、保育及環境因素，但亦有學者批評New Babylon的寬闊精神愈來愈被埋沒。

都市發展有如巨輪，我們都無能為力？等等，Constant有一句話讓空間回歸到信念和行為：「一切都應保持可能；一切都應能夠發生。你身處的環境，由你生命中各種活動所創，而非生命被環境所限。」他信，人是空間的真正builder和player。

